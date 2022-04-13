На этой неделе президента США Джо Байден настигло еще больше плохих новостей. Во-первых, годовая инфляция по итогам марта ускорилась до 8,5%, что является рекордным показателем с 1981 год. Во-вторых, рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до 33%, согласно новому опросу Quinnipiac University, что стало самой низкой отметкой за все время его президентства. При этом только 39% процентов американцев одобряют действия Байдена в отношении украинского кризиса. Еще 51% винят главу Белого дома в росте цен на бензин, а 69% осуждают его политику по сдерживанию инфляции. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«У Байдена каша вместо мозгов. ВСЁ, к чему он прикасается, загорается или превращается в кал. ВЫ можете поддерживать его, если хотите, но патриотизм, который означает верность и преданность своей стране и ее народу, превыше всех других соображений — не подразумевает слепой преданности президенту, особенно ЭТОМУ.

Когда президент Соединенных Штатов не отличает свою задницу от куска мыла, патриотизм заключается в том, чтобы крикнуть ему в ухо, чтобы он прекратил поджигать вещи, пока он не уничтожил то, что осталось от страны», — пишет Black as Knight.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Прежде всего, инфляция обусловлена спекулятивным характером рынка нефтепродуктов. Это началось до вступления Байдена в должность и носит глобальный характер. Урок из этого: миру пора отказаться от нефти», — защищает Байдена пользователь nats951.

«Вот вам совет демократов: проявите немного патриотизма, поддержите нашего президента в эти трудные времена, больше жалуйтесь на Путина», — иронизирует Petr Bonta.

«Опрашиваемые американцы обвиняют президента в инфляции из-за отсутствия знаний и эгоизма. Президент не может контролировать цену барреля нефти или цену на молоко, яйца и бекон. Президент фактически должен принимать чрезвычайные меры, чтобы попытаться снизить цены на насосы. Я не обвиняю американский народ в том, что он возлагает на себя несправедливую вину, поскольку его внимание полностью сосредоточено на его кошельках, а его гнев и страх эгоцентричны. Я виню американский народ за то, что он не знает, что такое инфляция, и не видит дальше себя. Ни один президент не может исправить инфляцию. Единственный способ для американцев добиться снижения цен — это отказаться от покупки товаров и услуг по завышенным ценам», — уверяет katiedone.

«Так что перестань водить машину, есть и пить, Америка. И, раз уж вы взялись за это, перестаньте покупать одежду. И не покупайте больше машин. Вот так. Это решит проблему», — отвечает Black as Knight.

«Американцы считают политику Байдена катастрофой, и его попытки убедить их в обратном дают обратный результат», — отмечает lenenuphar.

«Инфляция была новостью дня, поэтому Байден начал называть действия Путина геноцидом, и основные СМИ тут же похоронили новость об инфляции», — напоминает Ctrl Alt Del.

«Инфляция в США выше, чем почти везде. Байден не может отмахнуться от этого. Во время предвыборной кампании Байден обещал покончить с индустрией ископаемого топлива, и теперь мы расплачиваемся за такую политику», — подчеркивает SteveL.

«Несмотря на огромное давление с требованием разбомбить Советский Союз, Джон Кеннеди предпочел дипломатию войне. Вместо того чтобы искать дипломатию, Байден выбрал конфронтацию и милитаризм. Теперь простые люди вынуждены расплачиваться за его удручающую работу на бензоколонке и в продуктовом магазине», — размышляет Miguel2020.

«Единственное, что люди ненавидят больше, чем президента-неудачника, это президента-неудачника, который им лжет», — комментирует MCss455.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фильтр

Как сообщало The Wall Street Journal, проблема инфляции в США носит комплексный характер и напрямую связана с решениями, которые принимает правящая верхушка страны. По данным минтруда США, годовая инфляция в марте ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале, что стало самым значительным увеличением данного показателя в стране в течение 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.

В публикации подчёркивается, что незадолго до того, как доклад об экономической обстановке в США обнаружил рекордный рост цен, Вашингтон поспешил найти крайнего в лице России и её лидера.

Между тем тенденция к снижению покупательной способности наметилась ещё год назад, когда к власти пришёл новый президент, пишет издание. Однако президент США Джозеф Байден выступил с утверждением, согласно которому рост инфляции в США в марте 2022 года был спровоцирован на 70% российской военной операцией на Украине.

WSJ считает, что американскому правительству для борьбы с инфляцией следовало бы заморозить расходы на всё, кроме обороны, снизить пошлины и отказаться от давления на бизнес.