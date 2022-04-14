Хорошо минфин США показал миру на примере России зависимость, так сказать, независимых от американских органов власти технологических платформ, цифрового пространства и в целом — частного бизнеса. А то свято уверовавшие миряне думали, что могут свободно не только высказывать свою точку зрения в соцсетях, не только демонстрировать свои личные, в том числе семейные, связи, не ожидая репрессий, но и доверять финансы

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Минфин США на купюре 10 Долларов США

Хорошо минфин США продемонстрировал, как на деле работает система, при которой финансовое ведомство наделено как бы функциями правоохранительного блока, но выносит при этом приговоры без суда и следствия.

И, наконец, хорошо минфин США утер нос Евросоюзу, работающему над законопроектами «о цифровых рынках» и «о цифровых услугах», цель которых — борьба с монополизмом и злоупотреблением своим положением цифровых гигантов: если надо будет минфину США, то работу цифровых гигантов, несмотря на нормы этих законопроектов, можно будет нарушить. И, да, двигаясь всё в том же направлении, яблочные айфоны всё-таки рискуют превратиться в кирпич.

О чем идет речь? О недоступности для скачивания и обновления в магазине приложений App Store на платформе iOS мобильного приложения Сбербанка из-за антироссийских санкций. Правда, ранее установленные приложения работают. Понятно, что российские подсанкционные банки найдут и находят выход из ситуации. Тот же Сбербанк, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации, заявлял, что клиенты могут использовать web-версию «Сбербанк онлайн», чтобы проводить все необходимые операции, и был вынужден напоминать, что система и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности, также попросив клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения «Сбера» только по ссылкам, указанным на официальном сайте банка

Sberbank-onlayn.ru Сбербанк-онлайн

Но осадок-то остается. Более того, еще до введения санкций перед банками ставилась задача импортозамещения программного обеспечения. Но теперь и потребители различного рода цифровых услуг лишний раз будут «оборачиваться назад», обдумывая разные риски. Со снижением же прежней функциональности айфонов со временем необходимость в таковой технике просто отпадет.

Стоит напомнить, что законопроекты ЕС призваны бороться с монопольностью цифровых гигантов. Ранее мы сообщали, что 15 декабря 2020 года Европейский союз разместил на своем портале финальную версию Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках: обеспечение справедливых и открытых цифровых рынков (DMA), под действие которых подпадали все компании, оказывающие посреднические услуги, предлагающие сетевую инфраструктуру: провайдеры доступа в интернет, регистраторы доменных имен, услуги хостинга (облачные и веб-хостинговые), включая онлайн-платформы, объединяющие продавцов и потребителей, такие как онлайн-рынки, магазины приложений, платформы совместной экономики и платформы социальных сетей и т.п.

И вот только 25 марта этого года, как сообщало издание «Коммерсантъ», Совет Европы и Европарламент пришли к «предварительному политическому соглашению» по тексту закона «О цифровых рынках» (Digital Markets Act). Крупным технологическим корпорациям могут быть назначены огромные штрафы: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% — за повторное. После соблюдения регламентных процедур его ещё предстоит одобрить государствам — членам ЕС.

Конкретно данный законопроект (DMA) касается только интернет-гигантов — в нынешней версии законопроекта, как указывало издание, речь идет о компаниях с капитализацией от €75 млрд или с годовым оборотом в ЕС от €7,5 млрд. Есть и другие условия, обуславливающие потенциальных претендентов, подпадающих под действие закона, например, количество пользователей. Речь, в частности, может идти о таких компаниях, как Google, Amazon, Apple, Microsoft, Alibaba. В числе же прочих норм закона, которые будут обязаны соблюдать игроки рынка, есть запреты:

на создание преференций товарам и услугам, которые предоставляет сама интернет-платформа;

на установление несправедливых условий для бизнес-пользователей; на предустановку некоторых приложений;

требовать от разработчиков, которые хотят добавить свой продукт в магазины приложений, использовать определенные сервисы, например платежные.

На практике, как указывает «Коммерсантъ», это будет означать, в частности, что компании Apple придется предоставить возможность альтернативных вариантов загрузки приложений — не только из ее собственного магазина App Store. Кроме того, разработчики приложений смогут использовать альтернативные варианты оплаты, не связанные с App Store, где им приходится платить 30-процентную комиссию, что вызывало конфликты между Apple и такими компаниями, как Spotify и Epic Games.

Теперь же, когда приложение «Сбербанк онлайн» больше недоступно для скачивания и обновления в магазине приложений AppStore из-за санкций, возникает вопрос: нужен ли Евросоюзу этот закон, если по приказу минфина США могут быть введены ограничения для тех или иных приложений? Стоит напомнить и о том, что, как сообщало издание со ссылкой на публикацию The New York Times, усилия лоббистов, представлявших интересы технологических корпораций, по смягчению положений закона были одними из самых активных за последние годы в ЕС.

Закон критиковали и власти США, посчитавшие, что он направлен прежде всего против американских компаний. Но американские власти разве не наносят собственными же руками удары по своим компаниям, желая усмирить Россию?