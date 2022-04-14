Финансовая инквизиция США бьёт по нескольким целям
Хорошо минфин США показал миру на примере России зависимость, так сказать, независимых от американских органов власти технологических платформ, цифрового пространства и в целом — частного бизнеса. А то свято уверовавшие миряне думали, что могут свободно не только высказывать свою точку зрения в соцсетях, не только демонстрировать свои личные, в том числе семейные, связи, не ожидая репрессий, но и доверять финансы
Хорошо минфин США продемонстрировал, как на деле работает система, при которой финансовое ведомство наделено как бы функциями правоохранительного блока, но выносит при этом приговоры без суда и следствия.
И, наконец, хорошо минфин США утер нос Евросоюзу, работающему над законопроектами «о цифровых рынках» и «о цифровых услугах», цель которых — борьба с монополизмом и злоупотреблением своим положением цифровых гигантов: если надо будет минфину США, то работу цифровых гигантов, несмотря на нормы этих законопроектов, можно будет нарушить. И, да, двигаясь всё в том же направлении, яблочные айфоны всё-таки рискуют превратиться в кирпич.
О чем идет речь? О недоступности для скачивания и обновления в магазине приложений App Store на платформе iOS мобильного приложения Сбербанка из-за антироссийских санкций. Правда, ранее установленные приложения работают. Понятно, что российские подсанкционные банки найдут и находят выход из ситуации. Тот же Сбербанк, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу организации, заявлял, что клиенты могут использовать web-версию «Сбербанк онлайн», чтобы проводить все необходимые операции, и был вынужден напоминать, что система и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности, также попросив клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения «Сбера» только по ссылкам, указанным на официальном сайте банка
Но осадок-то остается. Более того, еще до введения санкций перед банками ставилась задача импортозамещения программного обеспечения. Но теперь и потребители различного рода цифровых услуг лишний раз будут «оборачиваться назад», обдумывая разные риски. Со снижением же прежней функциональности айфонов со временем необходимость в таковой технике просто отпадет.
Стоит напомнить, что законопроекты ЕС призваны бороться с монопольностью цифровых гигантов. Ранее мы сообщали, что 15 декабря 2020 года Европейский союз разместил на своем портале финальную версию Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках: обеспечение справедливых и открытых цифровых рынков (DMA), под действие которых подпадали все компании, оказывающие посреднические услуги, предлагающие сетевую инфраструктуру: провайдеры доступа в интернет, регистраторы доменных имен, услуги хостинга (облачные и веб-хостинговые), включая онлайн-платформы, объединяющие продавцов и потребителей, такие как онлайн-рынки, магазины приложений, платформы совместной экономики и платформы социальных сетей и т.п.
И вот только 25 марта этого года, как сообщало издание «Коммерсантъ», Совет Европы и Европарламент пришли к «предварительному политическому соглашению» по тексту закона «О цифровых рынках» (Digital Markets Act). Крупным технологическим корпорациям могут быть назначены огромные штрафы: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% — за повторное. После соблюдения регламентных процедур его ещё предстоит одобрить государствам — членам ЕС.
Конкретно данный законопроект (DMA) касается только интернет-гигантов — в нынешней версии законопроекта, как указывало издание, речь идет о компаниях с капитализацией от €75 млрд или с годовым оборотом в ЕС от €7,5 млрд. Есть и другие условия, обуславливающие потенциальных претендентов, подпадающих под действие закона, например, количество пользователей. Речь, в частности, может идти о таких компаниях, как Google, Amazon, Apple, Microsoft, Alibaba. В числе же прочих норм закона, которые будут обязаны соблюдать игроки рынка, есть запреты:
на создание преференций товарам и услугам, которые предоставляет сама интернет-платформа;
на установление несправедливых условий для бизнес-пользователей; на предустановку некоторых приложений;
требовать от разработчиков, которые хотят добавить свой продукт в магазины приложений, использовать определенные сервисы, например платежные.
На практике, как указывает «Коммерсантъ», это будет означать, в частности, что компании Apple придется предоставить возможность альтернативных вариантов загрузки приложений — не только из ее собственного магазина App Store. Кроме того, разработчики приложений смогут использовать альтернативные варианты оплаты, не связанные с App Store, где им приходится платить 30-процентную комиссию, что вызывало конфликты между Apple и такими компаниями, как Spotify и Epic Games.
Теперь же, когда приложение «Сбербанк онлайн» больше недоступно для скачивания и обновления в магазине приложений AppStore из-за санкций, возникает вопрос: нужен ли Евросоюзу этот закон, если по приказу минфина США могут быть введены ограничения для тех или иных приложений? Стоит напомнить и о том, что, как сообщало издание со ссылкой на публикацию The New York Times, усилия лоббистов, представлявших интересы технологических корпораций, по смягчению положений закона были одними из самых активных за последние годы в ЕС.
Закон критиковали и власти США, посчитавшие, что он направлен прежде всего против американских компаний. Но американские власти разве не наносят собственными же руками удары по своим компаниям, желая усмирить Россию?