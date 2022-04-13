Позицию Сербии по отношению к антироссийским санкциям однозначно нужно отличать от позиции ее соседей по балканскому региону. Такое мнение высказал ИА REGNUM российский историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что Сербия осталась единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Тем не менее ряд официальных представителей стран Евросоюза, поздравляя президента страны Александра Вучича с повторным избранием на этот пост на выборах 3 апреля, посчитал нужным подчеркнуть, что от Сербии как от кандидата на вступление в ЕС ожидается, что она согласует свою внешнюю политику с другими странами Евросоюза и присоединится к антироссийским санкциям. Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок пошла еще дальше и 11 апреля, после встречи министров иностранных дел стран ЕС, заявила о том, что присоединение к антироссийским санкциям является ключевым моментом на пути Сербии в Евросоюз. «Сербия, если она хочет стать членом ЕС, а Сербия этого хочет, должна поддержать и внешнюю политику Евросоюза, и соответствующие санкции», — сказала Бербок.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

По информации из источников, близких к правящей Сербской прогрессивной партии, если давление со стороны Брюсселя не ослабнет, Белград может объявить о присоединении к антироссийским санкциям уже 24 апреля.

«Прежде всего я бы отметил, что на Сербию действительно оказывается довольно большое давление, которое предсказуемо с точки зрения нынешней политической ситуации. Хорошо известны заявления европейских лидеров о том, что именно сейчас район Западных Балкан должен быть интегрирован в евроатлантические структуры. Также это предсказуемо и с исторической точки зрения, потому что в течение последних ста лет Сербия сталкивалась с похожими ультиматумами минимум три раза — в 1914 (Первая мировая война — ИА REGNUM), в 1941 (Вторая мировая война — ИА REGNUM) и в 1999 годах (агрессия НАТО против Югославии — ИА REGNUM).

По словам российского историка, нынешнему сербскому руководству, которое снова оказалось в такой ситуации, можно только посочувствовать.

Тем не менее, полагает Пивоваренко, будет ли решение о присоединении к антироссийским санкциям принято или нет, зависит от того, насколько сильна зависимость Сербии от европейской экономики.

«Здесь можно напомнить о том, что ЕС в марте выдал Сербии и другим странам балканского региона большой кредит на развитие агроиндустрии. Очевидно, что экономические дотации должны быть увязаны и с политическими требованиями. Какие-то политические шаги Сербии могут быть сделаны в том числе под воздействием этого обстоятельства. Подчеркиваю — если они вообще будут приняты», — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что это может произойти в ближайшее время, так как в Сербии только что прошли выборы и новые органы власти пока не сформированы, эксперт заявил, что Белград, безусловно, постарается избежать такого сценария.

Ивица Дачич, и нынешний Никола Селакович. Если Брюссель пытается сделать эти вещи взаимозависимыми (не будет членства, если не будет признания Косово и жесткой позиции по России), то Белград не хочет мириться с этим обстоятельством. Поэтому я думаю, что Белград будет до последнего сопротивляться такому повороту событий. Безусловно, различные варианты возможны. Александр Пивоваренко Присоединение Сербии к антироссийским санкциям может произойти только под воздействием самого тяжелого ультиматума со стороны Брюсселя. Нам хорошо известна позиция Белграда, который не согласен с тем, чтобы членство Сербии в ЕС увязывалось с ее позицией по отношению к России и по отношению к Косово. Об этом неоднократно заявляли и предыдущий глава МИД Сербии, и нынешний. Если Брюссель пытается сделать эти вещи взаимозависимыми (не будет членства, если не будет признания Косово и жесткой позиции по России), то Белград не хочет мириться с этим обстоятельством. Поэтому я думаю, что Белград будет до последнего сопротивляться такому повороту событий. Безусловно, различные варианты возможны.

Министерство иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович

При этом российский историк подчеркнул, что позиция соседей Сербии по отношению к антироссийским санкциям вызвана идеологической лояльностью в отношении Брюсселя, в то время как позиция Сербии вызвана пониманием объективной реальности.

«Сербское руководство старается смотреть на вещи реалистично и поэтому пытается всяческий отсрочить этот неприятный шаг. Нужно различать позицию Сербию и позицию ее соседей. Их мотивация отличается», — подытожил Александр Пивоваренко.