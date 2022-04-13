Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал провести национальную реформу по контролю за оружием после стрельбы в метро Бруклина, в результате которой огнестрельные ранения получили минимум 10 человек.

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

Реагируя на всплеск преступности в Нью-Йорке, Адамс заявил: «Волна преступности, с которой мы столкнулись, сейчас бьет по всей нашей нации и заслуживает общенационального решения проблемы насилия с применением огнестрельного оружия».

Мэр также напомнил, что только в этом году департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) арестовал на улицах Нью-Йорка почти 1800 единиц оружия.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

nycmayorsoffice Эрик Адамс

«Оружие — не проблема. Источником проблемы является мужик, решивший пострелять в метро», — считает vlo14 295.

«Забавно, что мэр просто хочет держать оружие подальше от законопослушных граждан и ничего не делать, чтобы остановить преступников от покупки пистолетов. Если вы хотите снизить уровень преступности с применением оружия — введите обязательное дополнительное тюремное заключение на 20 лет за использование оружия для совершения преступления без смягчения наказания или условно-досрочного освобождения», — советует edward5286.

«Нам не нужен контроль над оружием. Нам нужен контроль над 13% населения. Контролируйте его и бандитов с южной границы. Тогда у вас будет очень мало преступлений, не говоря уже о преступлениях с применением оружия», — указывает phineasphoggsflyingcircus.

«Согласен с вашей идеей. За некоторые правонарушения — смертная казнь», — отвечает tankertom.

«Усиление контроля над оружием может означать только одно. В той или иной степени лишить американцев легального оружия. Контроль ничего не делает для того, чтобы остановить оружие, которое уже является незаконным. Поясню: оружие, находящееся в незаконном владении, не будет изъято с помощью большего количества законов», — пишет varnstarkbittlewater088.

«Проблема не в оружии, проблема в преступниках с оружием, а прокуроры и суды продолжают выпускать этих людей на свободу практически без залога и без тюремного заключения. Другим важным фактором является психическое расстройство — вместо того, чтобы поместить этих людей в тюрьму, левые считают, что они должны оставаться на улицах, потому что это более гуманно, но слишком гуманно по отношению к ним, а не к жертвам их преступлений», — негодует Mowerman.

«Я согласен со всем, что вы сказали. Краткая версия вашего сообщения такова: либеральная политика, либеральные результаты», — отвечает broaton.

«Необходим контроль за преступниками, а не контроль за оружием», — уверен jwd2 344 945.

«Это не его решение — право на владение оружием прописано в нашей КОНСТИТУЦИИ!!! Люди должны начать в полной мере пользоваться своими Богом данными конституционными правами так, как их прописали наши основатели!!! Перестаньте кланяться политикам и живите СВОБОДНО, как и было задумано», — призывает 19delta039.

«Контроль над оружием — это всегда политический ответ демократов, когда происходит стрельба. Нет никакой логики или науки, доказывающей, что это снижает преступность. Как насчет поддержки правоохранительных органов, установления более высокого залога и более длительных сроков заключения?» — размышляет pandit085.

«У меня такое ощущение, что ситуация с преступностью в Нью-Йорке экспоненциально ухудшилась под руководством нового мэра. Теперь он призывает к национальному ответу на проблему насилия с применением оружия, особенно в его городе, который вышел из-под контроля, и на это ушло всего 100 дней», — подчеркивает peace-maker59.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет Парке в нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба. После этого на месте инцидента также обнаружили несработавшие взрывные устройства. Происшествие произошло в час пик, когда метро используется максимальным числом пассажиров.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о новых мерах по борьбе с «призрачным» оружием без серийных номеров на фоне призывов к Белому дому решить проблему роста преступности в стране. Речь идет об огнестрельном оружии частного производства, которое не имеет номеров, и его распространение трудно отслеживать правоохранительным органам.

Белый дом также призывает Конгресс принять законы о контроле над оружием, что вызывает недовольство сторонников свободного ношения оружия.

На фоне волны преступности американцы продолжают скупать оружие в рекордном количестве и пользуются им гораздо чаще, чем об этом сообщают СМИ.