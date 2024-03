Запад ни на минуту не прекращает провокации против российско-китайских отношений, намереваясь вбить клин между нашими странами. Для этого, как считают за океаном, все средства хороши. На днях американское интернет-издание The Hill, принадлежащее медиахолдингу The News Communications, основанному известным южнокорейским глобалистом и сектантом Мун Сон Мёном, осуществило крупную информационную диверсию. Обратив внимание своей аудитории на экономические связи Москвы и Пекина, крепнущие после начала российской спецоперации на Украине, издание сделало слишком «вольное», если не сказать провокационное, умозаключение. И «предположило», что итогом взаимодействия наших двух стран будто бы станет приобретение Китаем у России или взятие у нее в аренду значительной части Дальнего Востока.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Прежде всего, о позиции The Hill, активно пишущей на международно-политические темы, в том числе о российско-китайских отношениях. Приведем два недавних заголовка, по которым становится понятной общая «генеральная линия» издания. «От вступления России в НАТО выиграют все» (25 января) и «Из России получится отличный союзник. США должны с ней договориться» (27 января). Вскоре после выхода в свет этих материалов, рассчитанных на то, чтобы посеять в Пекине недоверие к Москве, стало известно о попытках президента США Джо Байдена в это же самое время убедить председателя КНР Си Цзиньпина занять по отношению к Москве критическую позицию. Китаю в случае сговорчивости предлагался экономический «пряник» расширения торговли и разрешения прежних торговых споров. Иначе говоря, дуплет январских публикаций был уложен в фундамент давления Вашингтона поочередно на российского и китайского лидеров. Цель очевидна: под предлогом обещанного каждому из них «улучшения отношений» с США направить их друг против друга. Обе эти провокации The Hill явно выглядят подкреплением американской позиции при подготовке саммита в верхах КНР – США, который состоялся 16 марта и прошел в видеоформате. Если добавить, что 1 апреля на саммите КНР – ЕС, сразу после встреч «Большой семерки», НАТО и ЕС, европейская сторона, действуя по наущению Вашингтона, подвергла Китай шантажу, вплоть до угрозы разрыва экономических отношений при дальнейшей поддержке Пекином на Украине Москвы, то понятно, что это скоординированная позиция. The Hill попросту примеряет роль глашатая политики Белого дома. Раз ни Россия, ни Китай не уступают США в вопросе укрепления двустороннего взаимодействия, то провоцирование их междоусобных разногласий выпускается на новый виток.

Чтобы оценить всю глубину низости американского инструментария, следует затронуть исторический аспект того, о чём пишет The Hill. Это важно потому, что и в России, и в Китае выросли новые поколения, которые попросту не застали периода обострения советско-китайских отношений, и расчет американской демагогии строится на том, чтобы пробудить к жизни застарелые фобии, которые у современной аудитории двух стран рациональных объяснений не имеют. Тема территориального «спора» России и Китая своим началом относилась к 60-м годам и имела два аспекта – объективный и субъективный. Объективная сторона заключалась в том, что в соответствии с двусторонними договорами, подписанными еще в XIX веке, граница на Амуре и Уссури проходила не по фарватеру, как принято в международной практике, а по китайскому берегу. Это порождало двусторонние противоречия, в том числе в сфере водного транспорта и в вопросе принадлежности прибрежных островов, и осложняло общие отношения. Что касается субъективной стороны, то очень многое в разрыве, который произошел в начале 60-х годов, определялось позорными решениями XX съезда КПСС о развенчании «культа личности» И. В. Сталина, с чем КПК категорически не соглашалась. Достаточно хотя бы пролистать материалы «великой полемики» двух правящих компартий от 1963 года, чтобы убедиться в остроте этого вопроса. Именно тогда, еще при фактическом инициаторе разрыва Н. С. Хрущеве, в 1964 году на пограничных переговорах была достигнута предварительная договоренность о коррекции линии границы с проведением ее по фарватеру. Оставалось всё подписать, но этого не произошло. «Сталинская» тематика вмешалась и здесь; вопрос границы был свернут советской стороной после заявления Мао Цзэдуна о «полутора миллионах квадратных километров» советской территории, на которые будто бы «претендует» КНР, включая Дальний Восток. Хотя специалистам понятно, что дело было не в этих «миллионах», а в том, что урегулирование пограничного вопроса де-факто означало бы китайское согласие с тем, что происходило в СССР, и что в итоге, как мы знаем, привело к его распаду, о котором Мао предупреждал. Пограничный вопрос тогда остался подвешенным и был урегулирован только в начале XXI века, в рамках подготовки Москвой и Пекином Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем 16 июля 2001 года. Даже в советские времена, которые автор этих строк хорошо помнит, пограничный вопрос был чрезмерно мифологизирован и обрамлен множеством слухов и спекуляций, а по-настоящему «в теме» находились очень немногие. В 2001 году реальные проблемы были разрешены и вычеркнуты из двусторонней повестки; более того, в том же году была создана ШОС, а через год появилась ее хартия, то есть Москва и Пекин фактически провозгласили альянс. Но мифы, которые культивировались и подпитывались прозападной частью элит, сохранились, живут в подполье собственной жизнью и иногда вытаскиваются из нафталина, преимущественно от незнания вопроса или в провокационных целях. То, что сейчас этот миф о «территориальных противоречиях» тиражируется американскими СМИ, находящимися «в доле» с официозом Белого дома и Госдепа, доказывает, что в Вашингтоне ради сохранения своей гегемонии, условием которой видят повторный разрыв России и Китая, не остановятся ни перед чем, чтобы этой цели добиться. Причем за счет коренных интересов российского и китайского народов.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин с Председателем КНР Цзян Цзэминем на церемонии подписания совместных документов

Теперь о том, что произошло в эти дни. 11 апреля в ходе традиционного брифинга в Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь получил вопрос с просьбой прокомментировать содержание недавней статьи в The Hill, спекулирующей на территориальной теме. Китайский дипломат ответил однозначно, исчерпывающе и так подробно, чтобы ни у кого не возникло никаких, включая конъюнктурные, сомнений в сути вопроса. Чжао прямо сказал, что американские авторы этой дутой «сенсации» пробуждают к жизни миф о некоей «китайской угрозе» и ставят целью «посеять между Китаем и Россией раздор».

«Обе стороны, — продолжил дипломат, — недвусмысленно заявили, что мы полностью решили пограничные вопросы, оставшиеся от истории, каждая из них не имеет территориальных претензий к другой, и обе полны решимости приложить активные усилия для превращения границы между двумя странами в границу, где царят вечный мир и дружба».

Обратим внимание: Чжао Лицзянь подчеркнул, что «территориального вопроса» нет ни сейчас, ни в истории его тоже не было, а был сугубо «пограничный вопрос», а это разные вещи. «Вбить клин между нами просто невозможно», ибо «китайско-российские отношения могут выдержать и новое испытание меняющимся международным ландшафтом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Мы надеемся, что некоторые люди воздержатся от повторного обсуждения так называемого китайско-российского территориального вопроса. Такие слухи не имеют аудитории ни в одной стране и никогда никуда не дойдут», — поставил точку официальный представитель китайского МИД.

И отослал задавших вопрос к положениям упомянутого договора 2001 года, который летом прошлого года был сторонами продлен еще на пять лет. В частности, в документе говорится о «дружбе из поколения в поколение» наших народов и о необходимости эту дружбу всячески культивировать, не допуская двусмысленных толкований тех или иных исторических эпизодов.

И чтобы окончательно поставить оппонентов на место, Чжао расшифровывает причины распространения сегодня Западом этой «территориальной» фальшивки. Официальному Пекину понятно, что западная сторона делает очередную попытку просунуть между нашими двумя странами «черного кота» не просто так, а в отместку за общность наших позиций по волнующим наши страны проблемам. Для России украинская тема остра и актуальна, прежде всего тем набором угроз, которые связаны с продолжительным освоением силами НАТО украинской территории и превращением ее в антироссийский плацдарм Североатлантического альянса. Наша страна благодарна Китаю за поддержку, в частности, за неустанное подчеркивание на всех уровнях, что настоящим поджигателем кризиса на Украине являются США. «Китай не является стороной, непосредственно связанной с этим вопросом, но он привержен продвижению мирных переговоров и играет конструктивную роль в достижении мирного урегулирования кризиса. Некоторые западные державы, напротив, были заняты тем, что подливали масла в огонь, создавая новые проблемы, связывая украинский кризис с китайско-российскими отношениями, чтобы использовать ситуацию в своих скрытых стратегических целях», — так раскрывается этот нюанс ситуации. И он приобретает для нас особую важность на фоне беспрецедентного поощрения руководством ЕС сценария военной эскалации конфликта, готовности коллективного Запада вести его «до последнего украинца». «Я хочу подчеркнуть, что в украинском вопросе есть сложные исторические аспекты», — отмечает Чжао Лицзянь деликатность для России этой темы, которую в Пекине в полной мере понимают и уважают.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

Со своей стороны Москва неизменна в твердости своих убеждений насчет безусловной китайской принадлежности Тайваня, безоговорочно подтверждая политику одного Китая с единственным законным, международно признанным правительством в Пекине. Мы очень хорошо понимаем, что провокационная американская деятельность в равной мере осуществляется и вокруг Украины, и вокруг Тайваня. И на своем опыте знаем, что конечной целью Вашингтона остается спровоцировать в Дальневосточном регионе такой же военный конфликт, который был руками Украины развязан в Восточной Европе на постсоветском пространстве. Мы не подвергаем сомнению, что историческое воссоединение КНР со своей мятежной провинцией неизбежно и неотменяемо, ибо ему нет никакой альтернативы, а отчаянное сопротивление сепаратистов в Тайбэе способно лишь затормозить этот процесс и отсрочить момент объединения. Когда это объединение состоится, мы будем приветствовать его как акт восстановления исторической справедливости и как свершение чаяний единого китайского народа никогда больше не быть разделенным. Сегодня же мы возмущены политикой США, которая сеет раздор в Тайваньском проливе и подогревает «самостийные» амбиции проамериканской верхушки островного режима путем продажи ему оружия и политической поддержки, оказываемой высокопоставленными американскими визитерами.

Можно с уверенностью констатировать, что еще одна, бесчисленная по счету, попытка поссорить между собой Россию и Китай бесславно провалилась, и именно такая судьба ожидает любую последующую провокацию, преследующую подобные же цели. Надо понимать, что такие попытки были, есть и будут, но не они сегодня определяют настоящее и будущее российско-китайских отношений, судьбы наших двух стран, а также всей Большой Евразии, последовательно освобождающейся от американского диктата и доминирования.