Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в очередной раз подтвердил, что «в Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны». Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявляла, что не будет вводить санкции против Москвы из-за спецоперации России на Украине. Свое решение партия объясняет тем, что «от санкций пострадает только сама Грузия», и обвиняет оппозиционеров в попытке втянуть страну в «войну».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Решение официального Тбилиси не поддерживать санкции Запада в отношении России оказалось неожиданным как для Брюсселя, так и для Москвы. Хотя на словах Грузия проявляет солидарность с Украиной, Гарибашвили не стал созывать специальное заседание Совета безопасности по ситуации на Украине и пресек попытку оппозиционных депутатов инициировать внеочередное заседание парламента. Действия оппозиции, настаивающей на более жестких антироссийских мерах, премьер назвал «безответственными». По его словам, сторонники экс-президента Саакашвили хотят втянуть Грузию в войну против России и повторить ту трагедию, от которой они в свое время не сумели уберечь наш народ и страну. Таким образом, говорит профессор Черноморского университета Грузии Ника Читадзе, «Грузия с экономической точки зрения целиком и полностью замыкается на Российской Федерации, а политическом направлении проводит политику «полного штиля», без конфронтации и эскалации с Россией».

За всем этим стоят в первую очередь прагматические интересы. Грузинский импорт из России уже перевалил за миллиард долларов. Только вина в России ежегодно продается на сумму почти полмиллиарда долларов. Тбилиси покупает российские нефтепродукты, пшеницу, подсолнечное масло. В 2021 году Грузию посетили 213 тысяч российских туристов. Гарибашвили утверждает, что «в последние годы Грузия от туризма получила из России три миллиарда долларов». Не стоит сбрасывать со счетов и значение трансфертов. Гастарбайтеры и проживающие в России заботливые родственники ежегодно перечисляют в Грузию примерно 500 миллионов долларов. Подсчитано, что за последние восемь лет Грузия получила из России 12 миллиардов долларов. Лишаться всего этого в Тбилиси, естественно, не хотят. А все эти наработанные схемы могли в одночасье рухнуть, если бы в Тбилиси ввели санкции против Москвы. Другое дело — появившееся «яблоко раздора» между властью и ее оппонентами по отношению к украинскому кризису.

(сс) Zysko serhii Батуми

(сс) Hans Peter Schaub Виноградники в Кахетии

Часть оппозиционеров, призывает идти ва-банк и засесть с оружием в руках едва ли не в одном окопе с Украиной. В этой связи оппозиция не оставила без внимания недавнее неожиданное появление в Грузии президента Польши Анджея Дуды и визит Гарибашвили в Лондон. Некоторые комментаторы увязывают эти факты с новым «альянсом трех» — Великобритания, Польша и Украина, который якобы может стать как бы заменой НАТО. Однако, как пишет грузинская газета «Резонанси», «Грузия особым желанием присоединиться к альянсу пока не горит, так как в мире идут процессы таких масштабов, с которыми политический вес Грузии несопоставим». Более того, в Грузии есть и такие силы, которые предупреждают власти, что «Тбилиси не стоит находиться в одной связке с Украиной и Молдовой», а нужно тихо «в спокойной гавани переждать волну грядущих перемен». Это важно уяснить, так как, по оценке американского издания The Washington Times, «все траектории движущихся внешних факторов в Закавказье — коллективного Запада, России, Китая и Турции — пересекаются в Грузии».

Правительство Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии командно-штабных учений НАТО в Грузии

Она оказывается на перекрестке осей Север — Юг и Восток — Запад, находится в сухопутном коридоре, соединяющем Европу и Азию, между Черным и Каспийским морями. Ее броски от Востока к Западу и обратно всегда приводят к нестабильной геополитической ситуации и внутриполитической дестабилизации из-за борьбы между разными силами вокруг вопросов внешнеполитической ориентации. Последний пример. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в Тбилиси получены анкеты по вступлению в ЕС. Она назвала этот день «самым знаменательным в истории страны». Анкета состоит из 369 пунктов, которые включают разные вопросы политического и экономического характера. На предоставление ответов отводится около месяца, и после этого Еврокомиссия должна составить мнение о готовности государства к вступлению в ЕС. Хотя мнение ЕК еще не является окончательным решением по вопросу членства — страны-члены вынесут политическое решение в конце июня этого года. Но даже статус кандидата — это еще не гарантия будущего членства в ЕС.

Турция подала заявку на членство в Евросоюзе еще в 1987 году и стала кандидатом в 1999 году, спустя еще шесть лет начались официальные переговоры о вступлении, но до сих пор к заветному результату они так и не привели. Анкару продолжают держать в подвешенном состоянии. В этой связи бывший постоянный представитель Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти поясняет: «Мы подали заявку на вступление в ЕС, лично я считаю, что это было неверным шагом, потому что мы знаем, что на данный момент ни Евросоюз не готов нас принимать, ни сама Грузия на данном этапе не готова и не заслуживает вступления, так как это очень долгий процесс и требует большого количества реформ. Данный шаг нереальный, и он обнадежит большинство народных масс, которые не понимают всей сути дела. Это в итоге усилит скептицизм». Тем более что ранее такой скептицизм появился в связи с заявлением главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «было ошибкой давать обещание, что Грузия станет частью НАТО». По его словам, «ошибка — давать обещания, которые не можешь реализовать».

European Parliament Жозеп Боррель

Масла в грузинский «огонь» стал подливать и украинский кризис, когда Североатлантический альянс отказался от прямой поддержки Киева и предложил ему широкий набор товаров из «каталога» Пентагона при условии ведения «войны» до последнего украинца. Но более всего насторожило Тбилиси заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что «Украине очень помогло бы, если бы сегодня Молдавия и Грузия начали предпринимать активные шаги по возвращению своих территорий, которые оккупировала Россия». В такой ситуации Тбилиси решил не превращаться в антироссийский плацдарм и портить отношения с Москвой. Считается, что одной из причин этой рациональной позиции является качество грузинских элит: сейчас страну возглавляют технократы, тогда как на Украине правят бал «революционеры» и непрофессионалы. Однако не это главное, главное — сложное геополитическое положение Грузии и ощущение грядущих перемен в регионе.