Криптовалюты: угрозы у каждого свои
Реальная экономика и ее участники могут оказаться под угрозой в случае распространения криптовалют. О рисках в связи с вложениями в криптовалюты в своем годовом отчете за прошлый год написал Банк России. По оценкам, которые приводит ЦБ РФ, в 2021 году рынок криптовалют рос во всем мире, а объем сделок российских граждан с криптой достигал 5 млрд долларов США в год. Россия не только находилась в числе лидеров по объему майнинговых мощностей в мире, но и российские граждане являлись активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Вместе с данным трендом росла и статистика недобросовестных практик и случаев нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди выявленных регулятором 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности оказались случаи с признаками финансовых пирамид, более половины из которых (460 субъектов) использовали криптовалюту. Распространение криптовалют, указывает Банк России, создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты, увеличивает риски перетока сбережений из традиционной финансовой системы в нерегулируемый сегмент криптовалют, что грозит снижением финансовой устойчивости банков.
В то время как существуют риски полной утери вложений в криптовалюты по причине волатильности курса или в результате мошеннических действий и киберугроз, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены. Более того, криптовалюты массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности.
Приступив к регулярному мониторингу тенденций, связанных с криптовалютами, Банк России взаимодействует с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, которые осуществляют надзор за их деятельностью, а также иностранными платежными системами. Собственно, российский Центробанк выступил одним из главных разработчиков ряда методологических материалов МВФ по учету трансграничных операций в статистике внешнего сектора, а также принял участие в дискуссии по новым направлениям статистики, связанным с «зеленым» финансированием, отражением операций с криптовалютами и учетом глобальных цепочек добавленной стоимости.
В то же время, несмотря на предупреждения российского регулятора финансового рынка о рисках, которые несут криптовалюты, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин публикует в своем Telegram-канале информацию о том, что Минэнерго поддержало идею легализации майнинговой деятельности в стране. Как сообщало издание «Прайм», депутат напомнил, что предложения по регулированию криптовалютного рынка были сформированы им вместе с коллегами по итогам совещания, которое прошло на площадке «Единой России».
Риски, которые в свою очередь увидело Минэнерго в результате майнинга, — это нарушения качественного и бесперебойного электроснабжения при массовом майнинге в жилых секторах в силу не рассчитанных на резкий и высокий рост нагрузки на сети с уже заложенными при проектировании мощностей — ведомство предлагает нивелировать за счет присвоения майнингу статуса коммерческой деятельности и, следовательно, созданием соответствующей модели налогообложения. Правда, позицию Минэнерго, как сообщил Горелкин, еще предстоит обсудить на очередном совещании с участниками рынка. При этом площадку по развитию блокчейна и криптовалют, пишет депутат, решено сделать постоянной.