Реальная экономика и ее участники могут оказаться под угрозой в случае распространения криптовалют. О рисках в связи с вложениями в криптовалюты в своем годовом отчете за прошлый год написал Банк России. По оценкам, которые приводит ЦБ РФ, в 2021 году рынок криптовалют рос во всем мире, а объем сделок российских граждан с криптой достигал 5 млрд долларов США в год. Россия не только находилась в числе лидеров по объему майнинговых мощностей в мире, но и российские граждане являлись активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Вместе с данным трендом росла и статистика недобросовестных практик и случаев нелегальной деятельности на финансовом рынке. Среди выявленных регулятором 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности оказались случаи с признаками финансовых пирамид, более половины из которых (460 субъектов) использовали криптовалюту. Распространение криптовалют, указывает Банк России, создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты, увеличивает риски перетока сбережений из традиционной финансовой системы в нерегулируемый сегмент криптовалют, что грозит снижением финансовой устойчивости банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«В случае дальнейшего роста рынка и масштабного вовлечения в него банков и прочих традиционных участников рынка существует риск того, что финансовые посредники будут нести характерные для криптовалют риск ликвидности, рыночный риск и кредитный риск, а взаимосвязанность крупных финансовых институтов может способствовать распространению таких рисков на более широкий круг участников рынка, а также на реальную экономику», — пишет в своем отчете ЦБ РФ, также обращая внимание на то, что именно рост рынка криптовалют во многом отражает формирование «пузыря» на рынке.

В то время как существуют риски полной утери вложений в криптовалюты по причине волатильности курса или в результате мошеннических действий и киберугроз, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены. Более того, криптовалюты массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности.

«Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы», — говорится в одном из разделов годового отчета Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Приступив к регулярному мониторингу тенденций, связанных с криптовалютами, Банк России взаимодействует с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, которые осуществляют надзор за их деятельностью, а также иностранными платежными системами. Собственно, российский Центробанк выступил одним из главных разработчиков ряда методологических материалов МВФ по учету трансграничных операций в статистике внешнего сектора, а также принял участие в дискуссии по новым направлениям статистики, связанным с «зеленым» финансированием, отражением операций с криптовалютами и учетом глобальных цепочек добавленной стоимости.

В то же время, несмотря на предупреждения российского регулятора финансового рынка о рисках, которые несут криптовалюты, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин публикует в своем Telegram-канале информацию о том, что Минэнерго поддержало идею легализации майнинговой деятельности в стране. Как сообщало издание «Прайм», депутат напомнил, что предложения по регулированию криптовалютного рынка были сформированы им вместе с коллегами по итогам совещания, которое прошло на площадке «Единой России».

«В письме за подписью замминистра энергетики Павла Сниккарса говорится, что Минэнерго России поддерживает идею легализации майнинговой деятельности. При этом министерство уже обсуждает с Минфином модель налогообложения для майнеров и считает, что они должны потреблять электроэнергию по тарифу для «прочих» потребителей, а не по льготному тарифу для населения. Иначе, по мнению Минэнерго, будет создаваться дополнительная нагрузка на бизнес, за чей счет субсидируется льготная цена», — пишет Горелкин в Telegram-канале.

Государственная дума Антон Горелкин

Риски, которые в свою очередь увидело Минэнерго в результате майнинга, — это нарушения качественного и бесперебойного электроснабжения при массовом майнинге в жилых секторах в силу не рассчитанных на резкий и высокий рост нагрузки на сети с уже заложенными при проектировании мощностей — ведомство предлагает нивелировать за счет присвоения майнингу статуса коммерческой деятельности и, следовательно, созданием соответствующей модели налогообложения. Правда, позицию Минэнерго, как сообщил Горелкин, еще предстоит обсудить на очередном совещании с участниками рынка. При этом площадку по развитию блокчейна и криптовалют, пишет депутат, решено сделать постоянной.