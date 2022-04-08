До $5 млрд потеряет нефтедобывающая компания Shell из-за прекращения работы в России. Об этом говорится в прогнозе компании, опубликованном 7 апреля.

ArtTower АЗС Shell

«В первом квартале 2022 года ожидается, что влияние обесценения внеоборотных активов и дополнительных расходов… связанных с деятельностью в России, после уплаты налогов составит от 4 до 5 миллиардов долларов», — приводит сообщение компании ИА Красная Весна.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения согласились с тем, что за русофобию приходится платить и она «стоит дорого».

«Нефтегазовая компания Shell теряет $5 млрд из-за ухода с российского рынка, сообщается в отчёте компании. Тернистый путь русофобии», — не без сарказма отметил автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Им Байден новых денег нарисует», — иронизирует Андрей В.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Интересно, на чьи плечи лягут 5 миллиардов? А вообще… [плевать]!» — отреагировал Андрей И.

«И они все будут знать, кого винить. Не мы выгнали, сами ушли», — отметила Дарья П.

«Получите, распишитесь!» — иронизирует Марина М.

«Столько денег останется внутри России? Хотя это не точно», — задумался Артур Б.

«Я конечно не финансовый аналитик. Но это каким надо быть идейным, чтобы отказаться от такой прибыли», — недоумевает Yuliya.

«Приказ сверху. Когда текущая возня себя исчерпает, думаю снова начнут работать», — ответил ей (Yuliya) fever time.

«Это они думают, что пять. А мы ещё подождём», — не без иронии добавил «товарищ Сухов».

Автозаправочная станция Shell. Казань

«Евроатлантическая солидарность стоит дорого! Платите, скоты аглицкие! Главное, чтобы чудный дед на перфокартах, из-за лужи (речь о Байдене — О. П.) доволен был! А если захотят свою долю кому-либо продать, — либо за рубли, либо за золото. А если начнут ломаться, можно и так отобрать (по решению суда, конечно! Басманного!)» — не без сарказма отметил Антон Павлович.

«Сегодня уже писали, напишу ещё. Русофобия это дорого!!! Очень дорого», — отреагировал Velikij. dzi.

«[Это] только в первом квартале. Потери во втором еще не озвучены», — подчеркнул OmNom.

«Главное помнить, что если у кого-то убыло, то у другого прибыло», — подчеркнула Надежда Б.

«И ведь это только начало, может быть мозги заимеют…» — задумалась Евангелина.