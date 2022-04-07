7 апреля Генассамблеей ООН была принята резолюция о приостановке членства России в Совете по правам человека. За резолюцию голосовали 93 страны. 24 страны проголосовали против, а 58 — воздержались. Документ принят на условиях «две трети — за».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Читайте также: Генассамблея ООН приняла резолюцию о неучастии РФ в СПЧ

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина»

«Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете организации по правам человека. Теперь будут новые права человека, без двойных стандартов», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«А когда будут США исключать за уничтожение 0,5 млн иракцев? Или это всё во благо?» — недоумевает Яна К.

«ООН превратилось в лакеев США», — добавил 777.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Их «право»

«Но при всём этом наше членство в ООН, место в Совбезе и право вето неприкосновенны. Так себе «перемога» (победа — М. Р.)», — считает Аннет.

«Сейчас это бесполезная организация… Сборище клоунов», — в свою очередь написал об ООН Alex.

«Смешно. США, НАТО, Саудовской Аравии, Турции, Израилю, значит, можно убивать в любом количестве мирняк, никто… никаких санкций не накладывал, а тут по фейковому эпизоду страну-основатель ООН пытаются возить фейсом об тейбл. По моему глубокому убеждению, ООН давно мертва, ее место точно не в Нью-Йорке. Это бесполезная структура, которая с 1990 года ничем не занимается и ни одного конфликта не решила мирным путем. Идет просто отмывание денег, созданы места чиновникам и бесконечная болтология, по фактам мы видим манипулирование в ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия — М. Р.), в ГА (Генеральной Ассамблее — М. Р.) ООН, в СБ (Совете безопасности — М. Р.) ООН. Злодеи годами убивают невиновных и сидят там с наглой ухмылкой, тыкают в неугодные им страны-конкуренты фейками и откровенными провокациями. Ирак (химоружие), Югославия (геноцид), Ливия (геноцид), Сирия (геноцид), теперь Россию подтянуть пытаются. Россия 8 лет просила ООН остановить бойню, разрушение гражданской инфраструктуры и геноцид в Донбассе. Хоть одну резолюцию приняли? Даже новый ракетный удар по Донецку, 100% задокументированный (23 убитых, до сотни тяжелораненых), просто выкинули в корзину, а должны были наказать Украину! Буча, значит, важное событие, а убийства в Донецке — ну так, пошалил чуток Зеленский с ВСУ. Слов русского мата на этот циничный цирк с… клоунами», — возмутился один из участников обсуждения.

«Зато теперь тщательно записаны, кто за и кто против правды», — отреагировал Mikhael G.

«Как же им всем Россия поперек горла. Значит, Россия побеждает везде!» — пишет Юлия С.

«Если Россия не участвует в СПЧ, то может смело посылать их хотелки на*рен. Если мы не можем возразить и обосновать свою точку зрения, значит, для нас все документы СПЧ ООН ничтожны юридически. Америка так делала и смеялась над СПЧ», — отметил HanZ.

«Это понятно, что с этими событиями работа ООН по правам человека всего лишь инструмент прижать Россию. Но и Россия могла в том же ООН по правам человека ставить свои условия, спрашивать и принуждать к ответственности, доносить информацию. Посмотрите, Столтенберг, генсек НАТО даже будто не знал о расправах над пленными. Он это заявил официально. Вот как раз эта структура ООН по правам человека была нужна, чтобы прямо тыкнуть в наглую морду укронацистов и прочих…» — написал Pavel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рождение варваров из слёз Запада о правах человека

«США при Трампе сами выходили из этого совета под предлогом, что его роль переоценена, а потом при Байдене вернулись. Это просто шоу, порадовать заукраинцев, перед окружением их в Донбассе», — считает «Ли Ли».

«Давно пора свой комитет по правам человека создать из адекватных партнёров и союзников… Который будет действительно отстаивать права любого человека, а не только белых янки…» — пишет Мария К.

«Ну что ж, значит, и ООН скоро всё», — подытожила Наталья С.

Читайте также: Чтобы сохранить права человека, незападный мир должен поддержать Россию