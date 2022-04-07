Представитель МИД Украины Олег Николенко охарактеризовал готовность Венгрии оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к Киеву. Об этом 7 апреля сообщает ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам украинского дипломата, готовность расплачиваться за газ рублями помогает России продолжать специальную военную операцию на Украине.

«РФ пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций», — отметил он, — В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию в отношении нашего государства. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть».

Позицию представителя киевского режима обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«А в долларах нормально? А прокачивать русский газ через украинскую ГТС — это какой акт, трагикомический, поди? Шиза», — отреагировал Ppp Ttt.

«У нацистов не должно быть друзей», — пишет Сергей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украиноцентризм» становится утомительным. Предположим, я — Венгрия, мне нужны энергоресурсы, условие — за рубли. Ок, занимаемся. Причём тут вообще мнение Украины?» — не понимает Eg0c3n3zm.

«Венгрия должна дружить с Украиной? С чего это?» — смеется Марина К.

«Давно пора понять, что друзей у них нет от слова совсем», — отметил Алексей.

«А что они хотят? Чтобы все встали на колени и дружно плюнули в сторону России? Я понимаю, что это их самая главная мечта…» — написала marina7777 mari.

«Венгры льют горькие слезы, что Украина их посчитала недружественными», — иронизирует Виола П.

«Ещё более недружественный шаг будет, когда Венгрия Закарпатье заберёт», — не без сарказма добавил Veronica.

«[Украинцы] 30 лет продавали русофобию», — отреагировал Дмитрий O.

«Мадьяр лучше не трогать. Они, в отличие от оголтелых… [украинцев], имеют своё национальное достоинство», — комментирует новость Владислава К.

«Украине какая… разница, кто, кому и чем будет платить? Других проблем они не наблюдают», — не выдержала Наталья.

«Венгрия не за русских или украинцев. Венгрия за себя. Если людям государство не будет обеспечивать жизненные интересы, то зачем такое государство? Когда государство жертвует гражданами во имя политики — это уже «верхи не могут, низы не хотят», а так и до революции всё ближе. Венгрия — она не братская, она сама по себе. НАТО не помогает и беженцев принимает и газ купит для граждан. Очень взвешенная позиция», — отметил Lawyer’s Coach.

«Опять Венгрии двойку поставили. Пора родителей вызывать», — смеется Дмитрий.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

«Сначала 9 лет прессуют этнических венгров, запрещают им культурную автономию, говорить на своем языке, принимают нацистские законы о СМИ и языке, посылают СБУ и «Правый сектор» зачищать «мадьярских сепаров», а теперь завыли, почему Венгрия не стоит плечом к плечу. Удивительное шизофреническое руководство. Причем по всем аспектам», — написал один из участников обсуждения.

«А мерзнуть — это дружественный акт?» — недоумевает Layla B.

«Скидочку венграм оформить надо, чтоб соседи отравились собственным ядом. Глядишь, ещё на «икарусах» покатаемся и горошек Globus поедим в новогоднем Оливье», — пошутил Баzin.

«Вот наглость! Значит, Венгрия должна плюнуть на свое благополучие в угоду Украине?! Потом получить «благодарность» и быть счастливы!» — не выдержала Наталья.

«Пусть все замерзнут из-за Украины», — пишет Olga K.

«У них и Европа, и США не друг. Друг Зеленского — это ВПК США. И миллиарды, которые он ворует со своей шоблой и олигархами», — подытожила Ирэна.

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