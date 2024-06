* * *

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Вступление

За 30 лет независимости Грузии Российская Федерация — единственное государство, с которым страна находится в постоянном конфликте, и ни одно правительство Грузии не смогло урегулировать отношения. Под властью правительства, пришедшего с «Революцией роз» в 2003 году, внешняя политика страны стала более ярко выраженной. И президент, и правительство в своих заявлениях неоднократно подчеркивали важность сотрудничества с Западом и активно работали над евроатлантической интеграцией Грузии. 17 декабря 2004 г. в Правительстве Грузии был учрежден аппарат государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, основной целью которого является углубление сотрудничества Грузии с НАТО и Европейским союзом; содействие политической, правовой, военной, экономической и культурной интеграции.

За экономическими санкциями последовал военный конфликт в Цхинвальском регионе в 2008 году. В том же году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Грузия официально назвала Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Российской Федерацией». В Грузии также принято соответствующее законодательство, согласно которому хозяйственная деятельность в этих сферах должна осуществляться в соответствии с законодательством Грузии.

За несколько месяцев до войны понятие стратегических объектов было отменено, и только 5 объектов получили статус собственности особого значения. Остальные подлежат приватизации.

Правительство в то время подчеркнуло, что оно много работало, чтобы увеличить приток иностранных инвестиций в страну. Однако следует отметить, что в таких важных сферах, как электроэнергия, водоснабжение, руда, минеральная вода, большая доля инвестиций приходится на российские компании. По состоянию на 2015 год компания «Интер РАО», акционерами которой являются российские госкомпании, владеет грузинской энергораспределительной компанией «Теласи», ТЭЦ «Мтквари Энергетика», ГЭС «Храмхеси 1», «Храмхеси 2». Интер РАО передало в управление самую мощную гидроэлектростанцию «Ингури». Также гражданин России владеет ООО Энергия, которому принадлежат Дариали ГЭС, Ларси ГЭС, Шильда ГЭС. Граждане России владеют Авани ГЭС, Алгети ГЭС, Скурдиди ГЭС. Грузинская и российская стороны совместно (50% — 50%) владеют «Сакрусэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), управляющим системой передачи электроэнергии в стране.

Жинвальская ГЭС принадлежит гражданам России, а также компаниям водоснабжения и электроснабжения Тбилиси, Мцхета и Рустави.

Smerus Жинвальская ГЭС

Граждане России владеют нефтяными компаниями Лукойл, Галф, Потийский нефтяной терминал, предприятиями по добыче драгоценных металлов RMG Gold и RMG Copper, а также производителем минеральной воды Боржоми, производителем магистральных локомотивов постоянного тока ОАО «Елмавамшенебели» (Локомотив Строитель), компанией сотовой связи «Билайн» и многими другими компаниями.

В настоящем исследовании компании, базирующиеся в Грузии и принадлежащие гражданам России, представлены по секторам. Информация, представленная в исследовании, основана на официальных документах и сообщениях СМИ.

1. Электроэнергия

1.1 «Интер РАО»

Крупная российская компания «Интер РАО» занимает значительную долю рынка в энергетическом секторе Грузии. Её основными акционерами являются российские государственные компании.

Члены совета директоров Общества «Интер РАО»:

Сечин Игорь Иванович, председатель совета директоров ПАО «Интер РАО»; главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Шугаев Дмитрий Евгеньевич, заместитель председателя совета директоров ПАО «Интер РАО»; директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Локшин Александр Маркович, независимый директор; первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Муров Андрей Евгеньевич, член правления, первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ПАО «Россети».

Руководство общества «Интер РАО»:

Ковальчук Борис Юрьевич, генеральный директор ПАО «Интер РАО», председатель правления.

Панина Александра Геннадьевна, член правления ПАО «Интер РАО».

Меребашвили Тамара Александровна, заместитель генерального директора, руководитель блока корпоративных и имущественных отношений, корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО».

Monedula Здание «Интер РАО» в Москве

В Грузии Интер РАО владеет:

энергораспределительной компанией АО «Теласи»; теплоэлектростанцией ООО Mtkvari Energy Ltd; крупными гидроэлектростанциями: «Храмхеси 1» и «Храмхеси 2»; ООО «Интер РАО — Грузия» (импортирует электроэнергию в Грузию).

1.1.1 АО «Теласи»

«Интер РАО» принадлежит АО «Теласи», которое является одной из крупнейших распределительных компаний на грузинском энергетическом рынке. Имеет сети высокого (110 кВ), среднего (35−10 кВ) и низкого (6−0,4 кВ) напряжения в Тбилиси и его окрестностях. Эта компания поставляет электроэнергию в столицу Грузии, в общей сложности 498 600 потребителям. Основным видом деятельности компании является распределение электроэнергии. Кроме того, «Теласи» предоставляет следующие услуги:

транзит электроэнергии;

служба технической поддержки клиентов;

сбор счетов и платежей для сторонних сервисных организаций.

В 1998 году AES Corporation приобрела 75% акций АО «Теласи». В 2003 году 100% акций владельца AES Silk Road Holdings B.V. принадлежали финской компании ЗАО RAO Nordic Oy, единственным акционером которой является ОАО «Интер РАО». По данным на 2021 год, Интер РАО владеет 75% акций Теласи, около 25% принадлежит грузинской компании, связанной с Михаилом Саакашвили (ООО «Бест энерджи групп» зарегистрирована в Грузии, её владельцем является Хвича Макацария).

Дмитрий Волков — председатель наблюдательного совета АО «Теласи» — руководитель Управления активами Интер РАО в Центральной Азии и на Кавказе.

В этот же совет вошли Павел Оклей — начальник производства Интер РАО, Дмитрий Палунин — руководитель финансово-экономического центра Интер Рао, Ильнар Мирсиапов — руководитель блока стратегии и инвестиций Интер РАО и Александр Пахомов — руководитель блока правовой работы Интер РАО.

В наблюдательном совете 2 гражданина Грузии — Гурцкая Коба (сторонник Единого национального движения Михаила Саакашвили) и Зураб Геленидзе (ставленник бывшего премьер-министра Николоза Гилаури, сторонник Единого национального движения Михаила Саакашвили). В руководстве АО «Теласи» также работают представители Единого национального движения: технический директор (2-е лицо в иерархии Теласи) — Звиад Вашакидзе (правая рука Вано Мерабишвили, Александра Хетагури). Планирование ремонтных работ и, самое главное, выдача технических условий и разрешений для новых строительных площадок — дело технического директора (все в Тбилиси это знают). Заработная плата Звиада Вашакидзе составляет 34 000 лари в месяц (Это очень большая сумма в Грузии). В компании до сих пор работают ставленники Карины Цуркан, бывшего заместителя генерального директора Интер РАО, которая была разоблачена и признана виновной в шпионаже в России.

1.1.2 ООО «Мтквари Энерджи»

«Интер РАО» также владеет тепловой электростанцией «Мтквари Энерджи». Основным видом деятельности этой компании является производство электроэнергии и ее продажа. Электроэнергия вырабатывается на тепловой электростанции, принадлежащей ООО «Мтквари Энерджи». В окрестностях г. Гардабани. В его состав входят два энергоблока (9-й и 10-й) установленной мощностью 300 МВт каждый. Одним из важных звеньев инфраструктуры ТЭЦ является главное здание в окрестностях Рустави — это система плотин, подземных туннелей и открытых каналов.

Первый и второй энергоблоки (старое название — Тбилсреси, 9-й и 10-й энергоблоки) были приобретены «Интер РАО» в октябре 2003 года вместе с другими активами, в результате чего компания стала владельцем 100% его акций.

Единственным владельцем ООО «Мтквари Энерджи» официально является Gardabani Holdings BV, офшорная компания, зарегистрированная на Виргинских островах. Её представитель — гражданин России Дмитрий Княгинин. В наблюдательный совет «Мтквари Энерджи» входят представители «Интер РАО» граждане России: Дмитрий Волков, Павел Оклей и Дмитрий Палунин. Они вошли в наблюдательный совет в 2014 году, хотя официально это изменение в Регистре предпринимателей не зарегистрировано из-за технической неисправности. Вышеупомянутые лица также являются членами наблюдательного совета АО «Теласи».

В руководстве «Мтквари Энерджи» работают представители Единого национального движения и близкие к Михаилу Саакашвили люди:

Деви Канделаки является генеральным директором ООО «Мтквари Энерджи» с 2003 года. Новое правительство, пришедшее после парламентских выборов 2012 года, представлено Деви Канделаки, бывшим министром энергетики (2006−2011г.) Александром Хетагури (ныне директор SOCAR Gas, близкий соратник Миши Саакашвили), генеральным директором «ТВ Рустави-2» (сегодня — «ТВ Мтавари Архи»), Никой Гварамия и бывшим заместителем министра экономики Кахой Дамения (правая рука Вано Мерабишвили, ныне финансовый директор «Мтавари Архи») был арестован по обвинению в подделке налоговых документов АО «Теласи» и растрате крупной суммы денег (2,5 миллиона долларов), но позже был освобожден под залог. Деви Канделаки также был генеральным директором АО «Теласи» в 2012—2013 годах. Деви Канделаки по-прежнему является близким соратником Михаила Саакашвили и финансистом «ТВ Мтавари Архи». Карина Цуркан, бывший заместитель генерального директора Interrao, которая была разоблачена и признана виновной в шпионаже в России, назначила Канделаки директором и часто бывал с ним в Тбилиси.

«ТВ Мтавари Архи» — антироссийское телевидение (владелец — Михаил Саакашвили).

1.1.3 «Храмхеси 1» и «Храмхеси 2»

Владелец ООО «Мтквари Энерджи», а также гидроэлектростанций, Храмхеси 1, Храмхеси 2, принадлежит офшорной компании Gardabani Holdings BV. — В состав наблюдательного совета этих ГЭС входят также представители «Интер РАО» Дмитрий Волков, Павел Оклей и Дмитрий Палунин. Генеральный директор здесь тоже — Деви Канделаки.

«Храмхеси 1» — высокогорная электростанция, расположенная в юго-западной части Грузии, в Цалкинском районе, состоит из трёх гидроагрегатов, каждый с установленной мощностью 37,6 МВт.

Одним из важных звеньев инфраструктуры гидроэлектростанции является водохранилище годового регулирования, расположенное в Цалке, и выходящие из него подземные и надземные трубопроводы тройного давления. Чистая прибыль «Храмхеси 1» в 2020 году составила 5 347 000 лари.

«Храмхеси 2» расположен в юго-западной части Грузии, в 115 км от реки Храми. ОАО «Храмхеси 2» работает в режиме круглосуточного регулирования. В основном он использует воду, произведенную Храмхеси 1. В 2020 году чистая прибыль «Храмхеси 2» составила 4 594 000 лари.

Правительство Грузии подписало меморандум с «Интер РАО» 1 апреля 2011 года о передаче Храми ГЭС. Тогдашний министр энергетики Александр Хетагури заявил СМИ, что «в этом меморандуме нет ничего нового, так как Храми 1 и Храми 2 были заключены в соответствии с соглашением об управлении «Интер РАО», подписанным в 2000 году. Этому соглашению 25 лет, и оно действует до 2024 г.

Примечательно что Деви Канделаки, директор «Мтквари Энерджи», Храми ГЭС 1 и Храми ГЭС 2, также владеет ГЭС Машавера (мощность 1,8 МВт) и ГЭС Ачи (мощность 1,2 МВт). ООО «Small Energy» является единственным владельцем ООО «Prime Energy», которое в свою очередь управляет ГЭС мощностью 2,65 МВт.

1.1.4 Ингури ГЭС

В декабре 2008 года, через несколько месяцев после окончания российско-грузинской войны, Минэнерго Грузии подписало еще один меморандум с «Интер РАО», которым подразумевается совместное управление Ингури.

Ингури ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположенная на реке Ингури. Она также включает каскад Варднилских ГЭС. Общая мощность составляет 1300 МВт.

Donovan Driver Ингурская ГЭС

Плотина Ингури ГЭС находится на территории, контролируемой Грузией, а ГЭС расположена на абхазской стороне административной границы.

Грузинская сторона впервые прокомментировала меморандум между «Интер РАО» и Грузией через две недели после его подписания. 12 января 2009 года министр энергетики Александр Хетагури сообщил СМИ, что Ингури ГЭС будет эксплуатироваться совместно российской и грузинской сторонами. Как сообщает «Интер РАО», согласно подписанному меморандуму, стороны договорились разработать программу менее чем на десять лет для «эффективной эксплуатации» Ингури ГЭС.

Александр Хетагури сообщил, что 100% акций Ингури ГЭС были, есть и останутся в государственной собственности. По словам Хетагури, посредством меморандума «Интер РАО» обязуется оплачивать тариф на электроэнергию, поставляемую через эту ГЭС на территорию Абхазии, а это «составляет дополнительно 15 миллионов лари». Собственник Ингури ГЭС практически не изменился, и, по данным на 2015 год, это все еще Грузия.

Аслан Басария, генеральный директор абхазского «Черноморэнерго», заявил на пресс-конференции 15 января 2015 года, что переговоры о праве собственности на Ингури ГЭС начались с грузинской стороной. «Несмотря на конфликт и существующие политические трудности, Ингури ГЭС поставляет электроэнергию как в Абхазию, так и в любую другую часть нашей страны. Отметим, что Ингури ГЭС эксплуатировалась и будет эксплуатироваться грузинским государством.

1.2 ООО «Энергия»

Несколько гидроэлектростанций принадлежат компании ООО «Энергия» (ООО «Дариал «Энерджи», ООО «Ларси ГЭС», Шильдинская ГЭС), основанной в 2010 году в Грузии. 70 процентов её акций принадлежит гражданину России Мевлуду Блиадзе, а 30 процентов — компании ООО «Фери».

По данным Национального статистического управления, инвестиции Мевлуда Блиадзе были одними из крупнейших вложений России в 2011 году.

Мевлуд Блиадзе родился в Грузии. Позже он переехал в Россию. В 1992 году приступил к управлению российским акционерным обществом «Пилон». Сегодня он председатель совета директоров компании. «Пилон» занимается реконструкцией и ремонтом мостов, дорог в Санкт-Петербурге.

Официальный донор Объединенного национального движения — ООО «Энергия». Компания принадлежит ближайшему окружению Саакашвили: Мариам Валишвили, Александру Хетагури, бывшему министру инфраструктуры Зуре Алавидзе. Компания Мевлуда Блиадзе до сих пор официально зарегистрирована в реестре партийных доноров как спонсор Национального движения.

1.2.1 Дарьялинская ГЭС

19 мая 2011 года правительство Грузии подписало Меморандум о взаимопонимании с ООО «Дариал «Энерджи» по строительству, эксплуатации и владению Дарьялинской ГЭС мощностью 109 МВт. Дарьялинская ГЭС расположена на реке Терг (муниципалитет Казбеги, недалеко от грузино-российской границы). Сумма инвестиций составляет 140 миллионов долларов США.

Karel61 Дарьялинская ГЭС

30 сентября 2011 года организация была преобразована в акционерное общество, и Фонд развития энергетики Грузии стал одним из акционеров. Капитал ООО «Дариал «Энерджи» увеличился со 100 000 долларов США до 33 333 333 долларов США.

Строительство Дарьялинской ГЭС завершилось, и она сдана в эксплуатацию. Дарьялинская ГЭС — Донор Единого национального движения.

1.2.2 Ларси ГЭС

Ларси ГЭС также принадлежит ООО «Энергия». Меморандум был подписан с правительством Грузии, Energy Ltd 17 мая 2011 года. Согласно меморандуму, компания обязалась построить, эксплуатировать и инвестировать 25 миллионов долларов в гидроэлектростанцию. Срок эксплуатации ГЭС 20 МВт установлен на 31 декабря 2013 года. Ларси ГЭС официально открылась 24 января 2014 года.

Ларси ГЭС — Донор Единого национального движения.

1.2.3 Шильдинская ГЭС

ООО «Энергия» владеет Шилда ГЭС, мощность 5 МВт, г. Кварели.

Открыта министром энергетики Каладзе в октябре 2013 г. Общая стоимость инвестирования — 6 500 000 долларов.

Шильдинская ГЭС — Донор Единого национального движения.

1.3 Энерго Инвест Лтд — Авани ГЭС

Гражданин России Али Мараев владеет ООО «Энерго Инвест», которое построит Авани ГЭС. Согласно Постановлению Правительства Грузии от 2 апреля 2014 г. (№ 545) компания «Энерго Инвест» была определена как победитель в выражении заинтересованности в технико-экономическом обосновании, строительстве, владении и эксплуатации Аванской ГЭС в Кахетии. Следует отметить, что меморандум, подписанный с «Энерго Инвест», на сайте Минэнерго не опубликован в отличие от других меморандумов.

По данным Минэнерго, установленная мощность ГЭС составляет 4,6 МВт, годовая выработка — 18,63 млн кВтч, ориентировочная инвестиционная стоимость проекта — 9,8 млн долларов США.

Компания «Энерго Инвест» была основана в сентябре 2013 года. Его директор Бекхан Алиев, как и владелец Ами Мараев, является гражданином России. Алиев и Мараев являются совладельцами еще одной компании в Грузии, Eurasia Minmetals Ltd.

1.4 Ltd. J.B.J. — Алгети ГЭС

«JBJ Ltd» принадлежит Алгети ГЭС мощностью 1,25 МВт, 50 процентов компании принадлежит гражданину России Соломону Чхаидзе, а остальные 50 процентов принадлежат гражданину Грузии Элисо Коридзе. Компания была основана Соломоном Чхаидзе и Зазой Коридзе в 2011 году.

1.5 ООО «Пшави Гидро» — Скурдидинская ГЭС

Обладатель двойного гражданства Раули Курдадзе принадлежит компании ООО «Пшави Гидро», которая должна построить Скурдидскую ГЭС. Инвестиционная стоимость проекта составляет 198 800,00 долларов США.

1.6 Сакрусэнерго (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»)

Энергетическая система России является одним из акционеров АО «Сакрусэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго») .

АО «Сакрусэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), которая управляет сетями передачи электроэнергии по всей стране. Общая протяженность линий электропередачи в уставном капитале «Сакрусэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго») составляет 908 км. Среди них линии электропередачи протяженностью 603 км по территории Грузии и 305 км по территории России. Общая стоимость имущества — 230 000 000 лари.

Объединенная энергетическая система (АО ОЭС «ГрузРосэнерго») была создана 27 мая 1996 года Правительством Грузии и Единой энергетической системой России. В настоящее время акционерами акционерного общества являются государство Грузия в лице Министерства экономики (50%) и «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Наблюдательный совет:

Председатель / Член: Алексей Мольский, / Российская Федерация /

Заместитель председателя / член: Автандил Тевзадзе, / Грузия /

Член: Калоева Мадина, / Российская Федерация /

Член: Иване Ростиашвили / Грузия /

Член: Теа Габададзе / Грузия /

Член: Сергей Теребулин, / Российская Федерация /

Член: Александр Чивадзе / Грузия /

Член: Дмитрий Устюгов, / Российская Федерация /

Генеральный директор Бачана Суладзе. Занимает этот пост с 26 февраля 2013 года.

ОАО «Сакрусэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго») владеет и эксплуатирует линии электропередачи 500, 330 и 220 кВ, в том числе ВЛ 500 кВ «Кавказ», соединяющую энергосистемы Грузии и России, ВЛ 500 кВ «Мухрани», соединяющую энергосистемы Грузии и Азербайджана, ВЛ «Гардабани», ВЛ 220 кВ «Аджария», соединяющая энергосистемы Грузии и Турции. А также внутренняя система ЛЭП 500 кВ: «Имерети», «Картли-1», «Картли-2», «Мухрани», «Асурети».

Согласно десятилетнему плану развития передающей сети Грузии на 2019−2029 годы, проекты, которые будут реализованы ОАО «ГС Сакрусэнерго»:

Строительство новой двухцепной ВЛ 330 кВ «1,2 Гардабани», соединяющей энергосистемы Грузии и Азербайджана с грузино-азербайджанской границей;

Строительство ВЛ 500 кВ «Марнеули — Аирум», ВЛ 500 кВ «Мухрани» вышки №42 до грузино-армянской границы;

Реконструкция ВЛ 500 кВ «Имерети»;

Строительство Ксани — Степанцминда Моздок.

АО ОЭС «ГрузРосэнерго» работает 450 человек. 300 сотрудников — фиктивно. ОАО «Сакрусэнерго» считалось прямым спонсором Саакашвили при правительстве ЕНД. Члены зондер-групп были назначены на высокооплачиваемые должности в этой организации. В руководстве компании работают члены семьи из ближайшего окружения Саакашвили. Компания неофициально выступает спонсором «Национального движения» во время различных антироссийских акций.

2. Водоснабжение

1.2 Джорджиан Уотер энд Пауэр

Компания «Джорджиан уотер пауэр» поставляет питьевую воду населению Тбилиси. Официальным владельцем является компания Georgian Global Utility Ltd., зарегистрированная в офшорной зоне.

Согласно полученной информации, директор Михаил Тузов в разное время работал в дочерних предприятиях российской «Инет Рао». Алексей Фролов, директор по производству «Джорджиан Уотер энд Пауэр», гражданин России, ранее работал заместителем технического директора ООО «Росводоканал».

Компания, основанная гражданами России, работает в Грузии с мая 2008 года. Затем правительство Грузии, Министерство экономики Грузии и мэрия Тбилиси продали Mtiflex Energy Limited, зарегистрированную в офшорной зоне, компаниям «Тбилиси Уотер», «Руставцкалканали», «Мцхетацкалканали» и «Сакцкалканали». По соглашению, плата за покупку акций составила 80 011 208 долларов в лари. Перевод был осуществлен двумя траншами. Вскоре в компании сменилось руководство, генеральным директором был назначен гражданин России Юрий Леси.

Компания работает с 2009 года под названием «Джорджиан Уотер энд Пауэр». Владелец компании Multiflex Energy Limited в том же году сменил название на Georgian Global Utility.

В декабре 2014 года Ираклий Гилаури, председатель наблюдательного совета Банка Грузии (брат премьер-министра Ноколоза Гилаури, который в настоящее время находится в Украине с Саакашвили), сообщил СМИ, что Bank Of Georgia Holding приобрел 25% акций в Грузии. Water and Power появилась и в Лондоне в 2016—2017 гг. Планируют выйти на биржу.

Компания «Джорджиан Уотер энд Пауэр» предоставляет услуги водоснабжения и канализации населению Тбилиси, государственным организациям, промышленным и торговым объектам.

Компания перерабатывает неочищенную воду в питьевую воду, качественную продукцию, и поставляет ее более 430 тысячам потребителей по всей столице — до 1200 бюджетных организаций, до 46 200 коммерческих объектов и населению.

Владелец компании Georgian Water and Power, Georgian Global Utilities Ltd, также владеет компанией Rustavi Water (Рустави вода), которая предоставляет услуги водоснабжения 59 932 клиентам в Тбилиси и Рустави. В Рустави 8 713 абонентов в Гардабани, 262 абонента в Марнеули, включая бюджетные организации и коммерческие объекты.

Mtskheta Water Ltd (Мцхета вода) также входит в ту же инвестиционную группу, которая поставляет питьевую воду для 3 520 абонентов (населения), проживающих в Мцхете, и для 90 бюджетных организаций и коммерческих объектов. Компания «Мцхета Уотер» ежемесячно получает 490 992 м3 питьевой воды от компании «Джорджиан уотер энд Пауэр» и распределяет ее среди своих клиентов.

ООО «Руставцкалканали», ООО «Мцхетацкалканали», ООО «Сакцкалканали» и ООО «Тбилиси Цкали» ООО «Джорджиан Глобал Утилизация» (ранее ООО «Мультиплекс Энерджи Лимитед») выдано приказом № 325 (14 мая 2008 года) Правительством Грузии. НПО «Зеленая альтернатива» не смогла получить государственные контракты с этими компаниями через суд. Полный текст контракта даже по одной из статей контракта считался коммерческой тайной покупателя.

Компания «Джорджиан Уотер энд Пауэр» также производит электроэнергию: ей принадлежат Жильнвальская ГЭС мощностью 134 000 кВт и Тетрихевская ГЭС с установленной мощностью 12 МВт и средней годовой производительностью 25−30 миллионов кВтч.

Ираклий Гилаури, председатель наблюдательного совета Банка Грузии (брат премьер-министра Ноколоза Гилаури, который в настоящее время находится в Украине с Саакашвили) — Донор Единого национального движения и Саакашвили.

3. Нефть

В Грузии работает несколько десятков нефтяных компаний, однако наибольшую долю рынка занимают 5 крупнейших компаний, у которых есть собственная сеть АЗС. Среди них — «Лукойл Грузия».

4. Лукойл Грузия

Под этим названием в Грузии с 2002 года работает компания «Лукойл Джорджия». «Лукойл Джорджия» импортирует топливо в Грузию из Болгарии и является одним из крупнейших импортеров нефти — у нее 62 АЗС в Грузии.

«Лукойл Джорджия» является дочерней структурой российского акционерного общества «Лукойл». Лукойл — одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, занимающая второе место в мире по доказанным запасам нефти и шестое место по добыче нефти. Нефтяные скважины, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции Лукойла расположены в России, а также в Восточной Европе, Америке, Азии и Западной Европе.

«Лукойл Джорджия» полностью принадлежит компании Lukoil Europe Holdings BV, зарегистрированной в 1998 году в Нидерландах.

Директором компании является гражданин Грузии Заза Катамадзе. Заза Катамадзе — активный член Национального движения и донор. Он до сих пор поддерживает финансовые отношения с Давидом Кезерашвили (министр обороны — в 2007—2009 гг.) и Датой Ахалая (он часто уезжает с этими людьми за границу), имеет контракт с «Лукойлом» и платит зарплату зондер-отрядам Саакашвили. Сотрудники «Лукойл» имеют боле 70 единиц оружия. Членами Наблюдательного совета «Лукойл Грузия» по состоянию на 26 октября 2005 года являются граждане России Сергей Федорцов и Валерий Головушкин, наблюдательный совет.

«Лукойл Грузия» выиграла тендеры, объявленные отдельными госорганами в разные годы. Например, в 2006—2012 годах «Лукойл» выиграл тендеры, объявленные Министерством обороны Грузии и подписал с государственным агентством контракты на общую сумму 120 849 070 лари. Он также подписал соглашения с Администрацией президента, Государственной канцелярией, Министерством внутренних дел и Службой разведки.

5. ООО Петрока Энерджи Лимитед

Petroca Energy Limited — одна из крупнейших нефтяных компаний, работающих в Грузии, которая экспортирует топливо из Европы и поставляет его на другие сети АЗС, действующие в Грузии. По словам представителей компании, «Петрока Энерджи Лимитед» владеет Потийскими нефтяными терминалами в Грузии, сетью автозаправочных станций, однако это право собственности не зарегистрировано в публичном реестре Грузии. Сделки осуществляются через компании, зарегистрированные в офшорных зонах.

Согласно публичным заявлениям компании, основным акционером Petroka Energy Limited является Давид Якобашвили, грузинский бизнесмен российского происхождения, который в настоящее время является гражданином Швейцарии.

29 декабря 2014 г. российская компания «Роснефть» объявила 33, что приобрела 49% акций Petroka Energy Limited, однако информация о сделке не зарегистрирована в публичном реестре Грузии. Скорее всего, сделка заключалась между компаниями, зарегистрированными в офшорной зоне.

NVO Штаб-квартира компании «Роснефть»

Партнером Давида Якобашвили в ООО Петрока Энерджи Лимитед является бывший министр обороны Давид Кезерашвили, который является главным спонсором Саакашвили. Якобашвили и Кезерашвили совместно владеют в Грузии: «Gulf» — Сеть АЗС (которую Кезерашвили конфисковал у грузинских бизнесменов во время президентства Саакашвили (120 АЗС), самое большое и самое прибыльное Casino Аджара. Нефтяной терминал в Поти (Эксклюзивный перевозчик авиационного бензина для американских войск в Афганистане, эксклюзивный контракт на транспортировку нефтепродуктов из России в Армению и многое другое. У этой компании есть специальный самый низкий тариф на Грузинской железной дороге.

Каждую неделю различные СМИ сообщают, что это российская компания, но на самом деле за этой компанией стоят Саакашвили и Кезерашвили. Они сами распространяют эту информацию в СМИ, чтобы скрыть свои имена. В этой компании есть АЗС, захваченные у бизнесменов еще при Саакашвили, и они не возвращают их законным владельцам. Вся агрессия в отношении этих фактов направлена против России.

6. ООО Шанель Энерджи Лимитед (Поти)

Официальным владельцем «Петрока Энерджи Лимитед» является зарегистрированная на Кипре в публичном реестре компания «Nextra Services Limited», представителем которой является гражданин Грузии Рати Челидзе.

Директором Petroka Energy Limited является гражданин Грузии Арчил Хелашвили.

Арчил Хелашвили является представителем еще одной офшорной компании Chanel Energy (Poti) Limited. Эта компания владеет 32% ООО «Поти Терминал Холдинг», владельца Потийского нефтяного терминала. Арчил Хелашвили, директор Petroca Energy Limited, является представителем Chenel Energy (Poti) Limited в документах на акции в публичном реестре, Poti Terminal Holding Ltd. Кроме того, владельцы ООО «Поти Терминал Холдинг» зарегистрированы в офшорной зоне на Виргинских островах — компания «Денедо» Management Corp. (16%) и «Отора Трейдинг Лтд» (51%). Директором Channel Energy (Poti) Limited является Кельвин Уильям Алдусиа, гражданин Великобритании, директор по внутренним делам — Джозеф Фрэнсис Кроули, США, финансовый директор — Сергей Воронцов, Россия, директор по торговле и маркетингу — Александр Бердзе, Грузия. «Шанель Энерджи (Поти) Лимитед» также владеет 50% ООО «Поти Ойл Сервисез». Сфера деятельности компании — терминальное обслуживание и транспортировка нефтепродуктов.

Chanel Energy (Era) Limited владеет оставшимися 50% Poti Oil Services Ltd. Chanel Energy (Era) Limited, со своей стороны, владеет 75% Chanel Energy (Poti) Limited, а остальные 25% принадлежат Poti Seaport Corporation.

Эта компания также принадлежит Якобашвили, Саакашвили, Кезерашвили.

7. ООО Сан Петролеум Джорджия — Залив

San Petroleum Georgia Ltd владеет 140 заправочными станциями Gulf в Джорджии. Компания начала свою деятельность в 2010 году.

Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940

Директором San Petroleum Georgia Ltd. является Георгий Девадзе, гражданин Грузии, которому принадлежит 100% зарегистрированной в США компании Energy Investment Venture Holdings.

Когда «Роснефть» купила 49% акций Petroca Energy Limited у Давида Якобашвили, в заявлении компании говорится, что, помимо нефтяного терминала, Petroca в Грузии — владелец 140 брендовых АЗС.

Вскоре после парламентских выборов 2012 года, 26 ноября, Gulf опубликовал заявление 39: «Известный бизнесмен и филантроп г-н Давид Якобашвили, который является крупнейшим акционером в Персидском заливе, недавно еще больше увеличил свою долю».

До этого крупнейшим акционером в Персидском заливе был бывший министр обороны Давид Кезерашвили, против которого нынешнее правительство Грузии начало ряд уголовных расследований и который в настоящее время разыскивается Генеральной прокуратурой Грузии.

8. Руда — Медедобывающий ГОК «Маднеули» (Грузия)

8.1 RMG Gold და RMG Copper

RMG Gold и RMG Copper — компании по добыче драгоценных металлов, единственным владельцем которых является Rich Metals Group — зарегистрированная в Нидерландах офшорная компания. Он принадлежит российским миллиардерам Дмитрию Троицкому и Дмитрию Коржиеву. У компаний, управляющих единственным золотым рудником в Грузии, Rich Metal Group, были другие владельцы, и их история восходит к 1990-м годам.

В 1994 году была создана Quartzite Ltd (ныне RMG Gold) с равной долей грузинского государства и австралийской компании Cropwood Limited. Государственная компания называлась Маднеули (ныне RMG Copper). Компания Quartzite Ltd разлила первое золото в 1997 году.

Примерно через три недели после смены правительства в 2003 году в результате «революции роз» прокуратура вошла во все горнодобывающие компании Болниси, включая Quartzite, Madneuli и другие связанные с ними компании. 15 декабря 2003 года по постановлению судьи финансовые документы были изъяты у указанных компаний, так как по факту выставления фальшивых счетов возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого Иване Мачавариани, брат тогдашней правящей команды и заместитель спикера парламента Михаила Мачавариани, был назначен полномочным представителем австралийской компании Quartzite.

В ноябре 2004 года российский бизнесмен Коба Накопиа был назначен генеральным директором Quartzite и Madneuli, а также председателем наблюдательного совета обеих компаний. Позже он стал депутатом парламента Грузии с 2008 по 2012 год. от правящей фракции «Единое национальное движение».

Коба Накопиа рассказал журналу «Либерал», что он работал в России в 2004 году на «Промышленные инвесторы», компанию российского миллиардера Сергея Генералова, когда ему позвонил тогдашний министр экономики Грузии Каха Бендукидзе и предложил приехать в Грузию. Как вспоминает Накопия, Бендукидзе предложил ему должность директора «Чиатурманганум» или «Маднеули».

Правительство Грузии поручило Кобе Накопиа подготовиться к приватизации государственных горнодобывающих предприятий, выставленных на продажу в 2005 году. Интерес к компаниям был велик, но в итоге «Маднеули» и «Кварцит» были приобретены GeoProMining (Stanton Equities Corporation), дочерней компанией бывшего партнера Kobe Nakopia холдинга Сергея Генералова, Promishlenie Investor, примерно за 33 миллиона долларов. Официально GeoProMining зарегистрирована на Виргинских островах, однако тот факт, что реальным владельцем Quartzite и Madneuli был Promishlenie Investor, подтверждается информацией, размещенной на сайте компании до настоящего времени.

Что касается владельца «Промышленные инвесторы» российского миллиардера Сергея Генералова, то он является одной из самых влиятельных фигур в российской политике и бизнесе. По данным Forbes 2015, он занимает 184-е место среди богатейших бизнесменов России.

Помимо бизнеса, Генералов имеет опыт в российской политике. Он был министром нефти и энергетики России с 1998 по 1999 год и депутатом Государственной думы России с 2000 по 2003 год.

По данным компании, после приватизации «Маднеули» и «Кварцита» добыча драгоценных металлов и производимой продукции значительно увеличилась.

На его долю приходилось 8% грузинского экспорта.

14 июня 2012 г. компания GeoProMining объявила о покупке ООО «Маднеули и Кварцит» у Rich Metals Group за 120 млн долларов.

Компания сослалась на продажу правительством лицензий другой компании в качестве причины своего решения. Кроме того, GeoProMining сообщила, что ее приоритетом является работа на месторождениях золота в Армении и России.

Единственным владельцем ООО «Маднеули и Кварцит» в офшорной зоне стала зарегистрированная в Нидерландах «Rich Metals Group». Настоящими владельцами компании также являются российские бизнесмены Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржиев. После сделки Quartzite Ltd было переименовано в RMG Gold и в АО Madneuli RMG Copper.

По данным Forbes, Дмитрий Троицкий занял 135-е место среди богатейших российских бизнесменов Forbes в 2015 году. Они являются владельцами дилерской компании «Мега Авто». Компания продает в России автомобили марок BMW, Volkswagen, Audi, Hyundai и других марок. Кроме того, Коржев и Троицкий владеют сетью гипермаркетов в России O'Keefe. Основанная ими компания по производству соков Multon была куплена Coca-Cola в 2005 году за 500 миллионов долларов.

После того как в июне 2012 года Rich Metals Group Коржева и Троицкого приобрела компании по добыче драгоценных металлов, бизнесмены стали лично участвовать в их управлении — Дмитрий Троицкий стал председателем наблюдательного совета, а Дмитрий Коржев — членом наблюдательного совета.

С тех пор RMG Gold и RMG Copper были объединены в различные небольшие горнодобывающие компании. По данным Rich Metals Group, производимая RMG продукция закупается крупными международными торговыми компаниями. Чистые металлы (золото, медь, серебро), полученные в результате аффинажа, затем продаются на Лондонской фондовой бирже. RMG Gold и RMG Copper — крупнейшие работодатели в Грузии и Болнисском районе. В обеих компаниях работает до 3000 человек, 90% из которых — местные.

С 2012 по апрель 2015 года руководство компаний RMG несколько раз менялось. На данный момент членами наблюдательного совета RMG Gold и RMG Copper являются граждане России Сергей Еганов, Альвида Брусокас, Марина Вовк и гражданин Грузии Вахтанг Паресишвили. Наблюдательный совет RMG Copper имеет такой же состав.

Коба Накопиа, бывший член парламента и генеральный директор RMG Gold, в 2015 году заявил, что он продал свои акции в июле 2013 года нынешним владельцам компании. Список акционеров пока официально не обнародован. Согласно информации, опубликованной Министерством экономики, RMG Copper в 2014 году вошла в число 20 крупнейших компаний, которые сделали прямые иностранные инвестиции в Грузии.

9. Минеральные воды

9.1 Боржоми

ООО «Идеас Боржоми Джорджия» производит минеральные воды — Боржоми, Ликани, а также питьевую воду — источники Боржоми, Бакуриани. Ему принадлежит лицензия на добычу полезных ископаемых Боржоми. Владеет розливом №1; Завод по розливу N3.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский Упаковывание «Боржома» в ящики

«Идеи Боржоми Джорджия» — бывшая компания «Грузинская компания стекла и минеральной воды». В 2004 году на базе грузинской компании была создана международная компания IDS Borjomi International. Были объединены ООО «Украинские индустриально-распределительные системы» и Моршинский завод минеральных вод. Позже к союзу присоединился российский производитель минеральной воды Эдельвей Эль.

Заза Киквадзе — директор компании Ideas Borjomi Georgia, официальным владельцем является зарегистрированная в офшорной зоне компания Ideas Borjomi Beverages. Его директор — гражданин России Владимир Ашуров. Ашуров также возглавляет IDS Borjomi International.

IDS Borjomi International была основана компанией Salford Capital Partners, основанной бизнесменом Бадри Патаркацишвили, а также российскими бизнесменами Борисом Абрамовичем и Борисом Березовским. После смерти Бадри Патаркацишвили в 2008 году между Березовским и наследниками Патаркацишвили возник юридический спор по поводу активов Salford Capital Partners, который был урегулирован в сентябре 2012 года. Березовский официально передал спорные активы, в том числе IDS Borjomi, семье Патаркацишвили.

Еще в 2013 году Патаркацишвили объявили о продаже контрольного пакета акций IDS Borjomi International за 300 миллионов долларов крупнейшей инвестиционной компании российского миллиардера Михаила Фридмана — «Альфа-Групп». Alpa Group владеет 44% в коммуникационной компании «Вымпелком». Членом этой группы является оператор мобильной связи «Билайн» (юридическое название Mobitel) на рынке Грузии.

На момент продажи все активы IDS Borjomi были арестованы судом в России и Украине. Вот почему большая часть аналитиков считает, что IDS Borjomi, которая на самом деле стоит 700−800 миллионов долларов и дает чистую прибыль в 250 миллионов долларов в год, была продана по довольно низкой цене.

10. Винные заводы грузии

Владельцы 50% винных заводов Грузии — граждане России.

Symposiarch Виноградник в Кахетии

11. Коммуникация

11.1 Билайн грузия (ПАО «ВымпелКом»)

Коммуникационная компания «Мобител» вошла в Грузию в 2007 году под брендом «Билайн». Компания входит в российскую группу «ВымпелКом». «Билайн» предоставляет своим абонентам услуги сотовой связи. По данным Национальной комиссии связи, уже в 2013 году рыночная доля Mobitel по количеству абонентов мобильной связи составляла 22,6%. MagtiCom владеет 42,8% рынка, а Geocell — 33,9%. По состоянию на февраль 2015 года количество его абонентов составляло 1 205 647 человек.

Объем инвестиций российской компании «ВымпелКом» в «Мобител» — один из самых крупных вложений из России — в 2010—2012 годах он был на первом месте, а в 2014 году — на втором. Его превзошли только объемы вложений Давида Якобишвили в «Кто Билль Дан».

Официальными владельцами Mobitel являются офшорные компании Watertrail Industries (51%), Investico Alliance (29%) и Miren Invest (20%).

По данным Mobitel, «ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру, обслуживая около 739 миллионов человек. Компании Группы «ВымпелКом» предоставляют услуги под брендами: Beeline, Kievstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Banglalink, Telecel и Djezzy. Общее количество абонентов по состоянию на 30 июня 2014 года — 220 миллионов.

Норвежской телекоммуникационной компании Telenor принадлежит 43% акций «Вымпелкома». 47,9% принадлежит Altimo, входящей в «Альфа-Групп» из консорциума российского олигарха Михаила Фридмана. По данным Forbes 2014, Фридман занимает второе место в списке самых богатых российских бизнесменов.

По версии Forbes в 2014 году Фридман — второй по величине российский бизнесмен.

Также он владеет компанией по производству минеральной воды Ideas Borjomi Georgia Ltd. Наследники бизнесмена Бадри Патаркацишвили продали контрольный пакет акций компании IDS Borjomi в 2013 году «Альфа-Групп».

Георгий Ткешелашвили является директором Mobitel в Грузии с января 2013 года. Курировал встречу партнеров, на которой Ткелашвили был избран директором

Майкл Фридман и Джон Фредерик Бакс, генеральный директор Telenor, подписывают инвестиционное соглашение Telenor с «ВымпелКом». 2002. На заднем плане президент России Владимир Путин. Источник: Telenor.com

Леван Караманишвили, один из владельцев телеканала «Рустави 2», также присутствовал на встрече в качестве члена совета. Караманишвили больше не участвовал в июньском заседании, на котором членами совета были избраны Теймураз Арония и Хвича Макацария, хотя в реестре предприятий нет документа, говорящего о выходе Караманишвили из совета.

По данным на 24 июня 2013 года, в наблюдательный совет «Мобител» входят граждане России — Илья Чулюкин, Дмитрий Кромский, Зауреш Лицицина и граждане Грузии — Теймураз Арония, Хвича Макацария. Последний вошел в Наблюдательный совет в 2013 году.

Теймураз Арония и Хвича Макацария владеют крупным бизнесом в Грузии. Они являются деловыми партнерами известных грузинских бизнесменов братьев Мераба и Реваза Шарангиа.

Макацария и Арония основали компанию Caucaus Business Solution (CBS) в 2013 году, в результате которой было объединено 11 компаний. Среди них — телекоммуникационная компания «Кавказ Онлайн». По данным на февраль 2015 года, у него 156 422 абонента, и по этому показателю он уступает только Silknet на рынке Грузии.

Согласно информации, размещенной на сайте «Кавказ онлайн», компания обеспечивает 55% интернет-предложения в Грузии.

Макацария и Арония Принадлежит ООО. «Тбилиси Микроавтобус», созданный мэрией Тбилиси в 2011 году. Четыре компании, победившие в объявленном конкурсе — ООО «Тбил Лайн». Capital Group, Public Wind Ltd и Warm Wind Ltd. Эти компании работают в административных границах Тбилиси уже двадцать лет. Пассажирам разрешили двигаться. CBS Holding является членом букмекерской конторы «Европабет», телекоммуникационной компании.

Riking Railway TV, Гостиница Интурист Палас в Батуми, сеть ресторанов И Mirzaani Brewery, сеть ресторанов GMC Group, объединяющая и управляющая известными ресторанами «Старый дом», «Смотри, ты изменился», «Словинская», «Урбан», «Матрешка», «Гурман», ресторан-терраса «БОГЕМА».

CBS владеет рекламным агентством Elephant, мясной фабрикой Teleti и так называемым Desert Market.

Эта компания принадлежит Михаилу Саакашвили, и он до сих пор получает доход от этой компании.

12. ОАО «Локомотивостроитель».

В руках граждан России находится ОАО «Эльмавальмшенебели». Производитель локомотивов. Согласно информации, опубликованной на сайте «Эльмавальмшенебели», локомотивы ВЛ10У, ВЛ11М, ВЛ15 производят более половины всех грузоперевозок по железным дорогам России. Предприятие осуществляет модернизацию и капитальный ремонт магистральных и промышленных локомотивов различных модификаций в соответствии с потребностями заказчиков.

История завода восходит к 1949 году. После обретения Грузией независимости он принадлежал Агентству по управлению имуществом и Грузинской железной дороге. Позже, в 2002 году, 75 процентов акций выкупил директор предприятия Зураб Цинцадзе за 155 тысяч долларов. 24% остались в собственности Агентства по управлению государственным предприятием, остальные 0,2% принадлежали сотрудникам акций. Его уставный капитал превысил 50 миллионов лари.

В учредительных документах локомотивостроителя фигурируют граждане России с 2005 года, когда российская Dema Compiuters приобрела 51% акций. 36% осталось у Зураба Цинцадзе и 12,76% — у Агентства по управлению предприятием. Из документов, хранящихся в регистре предприятий, неясно, за сколько денег контрольный пакет акций был куплен Dema Computers.

В наблюдательный совет также входят 4 представителя Dema Computers — граждане России — Игорь Тугбаев, который с 1998 года работает менеджером по поставкам запасных частей в РФ, Олег Зирьянов — в Волгодонске, в качестве финансового директора сбытового предприятия в Российской Федерации.

Компания Dema Compiuters была переименована и теперь зарегистрирована как офшор Loko trans Holding. По состоянию на 2015 год ему принадлежит 87% акций Эльмавалшенебели.

В наблюдательный совет предприятия также входят кандидаты, выдвинутые Зурабом Цинцадзе, Юрием Джишкариани, Константином Залдастанишвили и Давидом Беридзе.

Константин Залдастанишвили — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Австрийской Республике и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Постоянный представитель Грузии при международных организациях в Вене. Он был членом правления Фонда Левана Микеладзе. Состав совета по состоянию на 2015 год прежний.

До 1200 работников локомотивного завода несколько раз жаловались на плохие условия труда и низкую заработную плату. Последний митинг они провели в январе 2015 года, где заявили, что фабрика фактически не работает уже 7 месяцев.

Руководство связало ситуацию с проигранным государственным тендером и сложной ситуацией на Украине, от которой был большой заказ.

Согласно данным, защищенным Tendersmonitor. ge, «Эльмавалмшенебели» участвовала в 5 тендерах, из которых 3 выиграла. Общая сметная стоимость контрактов составляет 935 200 лари.

13. Банки

13.1 АО ВТБ Банк Грузия

ВТБ Банк Грузия — бывший Объединенный грузинский банк. Согласно данным, представленным в Нацбанк в 2014 году, 96,81% акций ВТБ Банк Грузия принадлежит российской компании ВТБ Банк. 58,99% акций последнего принадлежат 53 субъектам Федерации России.

Lanaray Флагманский офис ВТБ в Москве

Акции Объединенного грузинского банка были приобретены российским ВТБ в 2005 году. В декабре 2006 года компания была переименована в «How IB Bank».

Члены наблюдательного совета банка ВТБ (Грузия) являются гражданами России. Правление возглавляет Василий Титов, первый вице-президент российского банка ВТБ. В состав Совета также входят руководители Центрального банка — вице-президент Михаил Якунин, руководитель филиала центральноазиатских банков Сергей Царев, супервайзер по розничным продажам Всеволод Смаков, который также является членом банка ВТБ в Грузии, Франции, Армении и Азербайджане.

Григол Ломидзе, гражданин Грузии, также является членом наблюдательного совета ВТБ Грузия. Он также является председателем Грузинской мясной ассоциации, а также директором Cover Cork Ltd и владеет 50% акций. Он также владеет Besiki Business Center Ltd. (25%), Iberula Ltd. (33%) и Mali Group Ltd. (33,33%).

Арчил Концелидзе является генеральным директором ВТБ Банк Грузия с 2009 года.

14. Крупнейшие инвестиции из России.

По данным Национального статистического управления, в 2014 году в Грузию было вложено 66 миллионов долларов прямых инвестиций из России, что сделало Россию восьмым по величине прямым инвестором в Грузии. На первом месте Нидерланды с объемом инвестиций в 431 миллион долларов. Следует отметить, что в Нидерландах есть офшорная зона, где в основном регистрируются компании, делающие крупные инвестиции. За этими офшорами фактически стоят представители разных стран, в том числе России.

По данным Национального статистического управления, в 2014 году наибольшие инвестиции из России были сделаны в следующие компании: Wim-Bill from Georgia Ltd., Mobitel 54 Ltd., Energy 55 Ltd., JLS Ltd., Carlsberg Georgia Ltd., Electron Ltd. ., Club-2100 Ltd., Georgian Hotel Management Ltd., ELITE DEVELOPMENT Ltd., Embawood Georgia Ltd. В 2013 году в список вошли «Тифлис Винни Пух», «Стромос» и «Трайд».

14.1. Wim-Bill Ltd., Грузия

«Вим Билл из Грузии» — молочная компания, принадлежащая российской компании «Вим-Билль-Дан». Зарегистрировано в Грузии в 2008 году. Основателем компании является Давид Якобашвили, бизнесмен грузинского происхождения, работающий в России. Его продукция известна на грузинском рынке как «Деревня Нобати».

В 2011 году Pepsico купила 66% акций Wim Bill Dan за 3,8 миллиарда долларов56. До этого ему принадлежало 11%. В результате этой сделки Pepsico стала владельцем 77% акций компании. Официальный дистрибьютор Pepsico в Грузии «Иберия Рефрешмена».

1 июля 2014 года россиянин Александр Киселёв назначен директором Wim-Bill from Georgia Ltd. До этого компанию возглавляли три человека — Георгий Бахтадзе, Нуну Порчхидзе и Ольга Рябова, гражданка Казахстана.

14.2. ООО Jls

Компания недвижимости Jls была зарегистрирована в Грузии в 2014 году. В том же году вложение в компанию гражданки России Виктории Гаммер было одним из крупнейших вложений из России. 50% компании принадлежит Gammer, остальные 50% — Арчилу Мазиашвили.

Компания владеет земельными участками на Московском проспекте в Тбилиси, общей площадью 55 860 кв.м. Эти площади вошли в уставный капитал Виктории Гаммер.

Деятельность JLS заключается в аренде этих складов. Арчил Мазиашвили и Виктория Гаммер также владеют страховой компанией Arba Group Ltd. Мазиашвили владеет Shaba Ltd. (50%), Base Asset Management (25%) и GTH Ltd. (100%).

14.3. Carlsberg Georgia

Среди крупных инвестиций, сделанных Россией в Грузии в 2014 году, — средства, переведенные ОАО «Пивоваренная компания Балтика» в ООО «Карлсберг Джорджия».

Единственным владельцем Carlsberg Georgia Ltd является российская компания Baltika Brewery Ltd. В наблюдательный совет входит Антон Рогачевский, гражданин России, работающий на российской пивоварне «Балтик», — вице-президент по правовым вопросам.

Grigorius m Пивоваренная кампания «Балтика»

Гражданин Томас Кежлер Хансен и гражданин Польши Яцек Кшиштоф Пастушка — последний вице-президент Carlsberg Group в Восточной Европе и президент Baltic Brewery в России.

В 2012 году 100 процентов Baltic Brewery купил датский концерн Carlsberg Group. Процесс реорганизации завершился в январе 2014 года. По данным на 2014 год, Carlsberg является четвертым по величине производителем пива в мире. Балтика разливает около 2,5 миллиона литров пива в месяц. По данным компании, помимо Грузии она экспортирует пиво еще в 74 страны.

14.4. Электрон Лтд.

ООО «Электрон» появилось на рынке Грузии в 2004 году. Компания занимается распространением различных типов кабелей, в том числе монтажных и сетевых; Телефон, интернет, пожарные, оптоволоконные, алюминиевые и медные провода, автоматические выключатели и сопутствующие аксессуары.

Гражданин России Хвича Порчхидзе владеет 40 процентами компании. 20% принадлежат Кобе Гогатишвили, Малхазу Гогатишвили и Кахаберу Сахамберидзе. Инвестиции в ООО «Электрон» были среди всех крупных инвестиций, сделанных Россией в 2010, 2011, 2012, 2014 годах.

ООО «Электрон» участвовало в общей сложности в 8 тендерах, объявленных государством в 2011—2014 гг., и выиграло 4 тендера, один тендер в настоящее время находится в стадии реализации. Общая сметная стоимость контрактов составляет 349 235 лари.

14.5. ООО «Клуб-2100».

ООО «Клуб-2100» было основано в 2013 году, построив одноименную гостиницу в Гудаури. Гостиница на 54 номера расположена на высоте 2100 метров над уровнем моря. В строительство вложил средства гражданин России Александр Романов. Ему принадлежит 90 процентов компании. Остальные 10% принадлежат директору отеля Зурабу Кикнавелидзе.

Никакой другой бизнес Александра Романова в Грузии не зарегистрирован.

14.6. Грузинский Гостиничный Менеджмент Лтд.

Одной из крупнейших инвестиций, сделанных Россией в 2014 году, стала инвестиция гражданина России Олега Предтеченского в компанию Georgian Hotel Management. Ему принадлежит 50% акций компании. Олег Предтеченский был связан с Грузией еще в 1980-х годах. В 1998 году окончил Тбилисский государственный университет. До 2003 года работал финансовым директором в различных частных организациях. Предтеченский был вице-президентом Росэнергобанка в 2003—2008 годах. Банк был в числе российских компаний, попавших под санкции Канады в 2014 году из-за событий на Украине.

Олег Предеченский работает с 2008 года в «АвтоВАЗ», крупнейшем российском производителе автомобилей, в разное время также возглавлял компанию «Лада Кредит». В конце 2010 года Олег Предтеченский стал заместителем председателя Российского Новомбанка.

Деловым партнером Предченского является Давид Гиоргобиани, которому принадлежат оставшиеся 50 процентов компании Georgian Hotel Management. Предтеченскому и Гиоргобиани также принадлежат компании Tskneti Development Ltd. и BBC Management. Давид Гиоргобиани — глава Hyundai Auto Georgia. Одним из учредителей этой компании является Ираклий Топадзе, сын известного бизнесмена и члена парламентского большинства Гоги Топадзе. В 2011—2015 годах Hyundai Auto Georgia участвовала в 191 государственном тендере. Было проиграно всего 22 тендера. Общая сметная стоимость контрактов составляет 39 779 767 лари.

14.7. ООО «ЭЛИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Elite Development, построившая дом «Kobuleti Residence» в 2014 году, входит в число компаний, в которые были вложены крупные инвестиции из России. В частном доме на берегу Черного моря в Кобулети — 413 квартир. Общая площадь составляет 3404 квадратных метра.

ELITE DEVELOPMENT возглавляет гражданка России Ольга Моисеенкова. Её отцу, Владимиру Моисеенкову, принадлежит 30% компании. Остальные 70 также принадлежат AIRLINE TRANSPORT INCORPORATION, компании Ольги Моисеенковой.

Ольга и Владимир Моисеенковы также владеют ООО «Зеленая деревня». Этой компании принадлежит 157 469 квадратных метров сельскохозяйственных земель в Лагодехи.

14.8. Эмбавуд Джорджия

Среди крупнейших инвестиций, полученных из России в 2013—2014 годах, был производитель мебели Embawood Georgia Ltd. Доли в компании распределены следующим образом: 32% принадлежат Баширу Исрафилу Оглы Султанову, гражданину России, столько же принадлежит Шахбазу Оглы Мамедову, гражданину Ашура, Азербайджан, 36% также принадлежат Эльшаду Аббасову, гражданину Азербайджана.

Embawood владеет 3559,1 кв. м коммерческих и вспомогательных офисных помещений на аллее Агмашенебели в Тбилиси.

14.9. Тифлиски Винни Погреб

Среди крупнейших инвестиций, сделанных Россией в 2013 году, — вложение российского ЗАО «Дионис» в винодельческое предприятие «Тифлис Винный Погреб», основанное в 2003 году в Грузии.

Нико Пиросмани. Два грузина у марани. 1900-е годы

Согласно Регистру предпринимателей, официальным владельцем компании в настоящее время является российское ООО «Сервис». Из документов видно, что в октябре 2014 года Дионис продал 100% акций компании DC Service за 2000 лари.

Владельцем DC Service является гражданка России Елена Щелканова, а генеральным директором — гражданка России Надежда Строкатова.

До того, как Дионис был продан DC Service, Лисов, гражданин России, был директором тифлисского Винни-Пуха. Нино Хазури, ранее работавшая в этой компании, занимает этот пост с октября 2014 года.

По данным Национального агентства вина, винодельческое предприятие «Тбилиси Винный Погреб» в 2013 году получило до 6500 тонн винограда. На управление ею был выделен агрокредит в размере 7 200 000 лари, выделенный государством.

В 2010 году по экспорту вин из Грузии Тбилиси (Грузия) Винни-Пух был на втором месте после 60-тбилвино. Директор компании Нино Хазиури в 2013 году заявляла, что к 2014 году только для российского рынка они собираются разлить 4 миллиона бутылок вина. По его словам, компания была ориентирована на российский рынок, однако, кроме России, их продукция продается в Германии, Польше, Украине, Казахстане, Латвии, Израиле, в Канаде и США.

14.10. ООО «Международный Автодром Рустави».

Инвестиция в Международный автодром в Рустави — одна из крупнейших инвестиций из России в 2013 году. Компания до 2014 года была известна как «Стромос». Владелец компании — гражданин России, известный гонщик Шота Абхазава.

Международный автодром Рустави, построенный в 1978 году, расположен в 20 км к юго-востоку от Тбилиси. Дорожное покрытие не реконструировалось со времен Советского Союза.

В 2006 году тогдашний президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли посетил Грузию. На встрече с президентом Грузии было решено, что остатки разрушенного автодрома Рустави будут переданы Грузии.

Автомобильная федерация, которая фактически была реализована только весной 2008 года.

В 2009 году в Грузии по указанию президента имущество конфисковано Грузинской Моторной Федерацией и формальная продано на аукционе.

В 2009 году землю с руинами трибун и полуразрушенное дорожное покрытие выкупила на государственном аукционе российская частная компания «Стромос». Было инвестировано 25 миллионов долларов, и обновленный ипподром был открыт тогдашним президентом Михаилом Саакашвили в апреле 2012 года. Шота Абхазава также владеет российским «Стромосом».

В интервью журналу Forbs-Georgia в 2013 году он сказал: «У меня один крупный бизнес в Казахстане, несколько в России и несколько в Германии. У меня один металлургический проект в России, я построил и владею одной из первых гоночных трасс, у меня есть конструкторское бюро Art Line Engineering, которое производит гоночные автомобили, и я занят гоночными соревнованиями. В Казахстане можно сказать, что я занимаюсь железнодорожным транспортным бизнесом масштабно: по грузоперевозкам моя компания — одна из крупнейших в Казахстане. Что касается Германии, то этот бизнес также в основном связан с автомобилями.

Шота Абхазава владеет теннисными кортами в Батуми и Caucasus Adventure Tours, которые, по словам Абхазавы, ориентированы на тех иностранцев, которые имеют возможность приехать в нашу страну и путешествовать по Грузии различными видами транспорта — квадроциклами, мотоциклами, вертолетами. Абхазава заявляет, что в общей сложности он инвестировал в Грузию до 40 миллионов долларов.

Вано Мерабишвили — подконтрольный бизнесмен Шота Абхазава. Донор Национального движения.

14.11. ООО «Триде» (3D)

Среди компаний, получивших наибольшие инвестиции из России в 2013 году, была девелоперская компания Trade Ltd. Его основатель Валериан Маргвелашвили — гражданин России. Ему принадлежит 35% компании. 30% принадлежат Андро Гуджабидзе и Зурабу Свимонишвили. 5% принадлежит директору «Трайд» Лаше Хурцидзе.

В Трайде, Тбилиси, построены дома «Триде Тбилиси» и «Триде Мцване Ними», а также «Триде Бакуриани».