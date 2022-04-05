Для граждан США непонятно, являются ли политические решения администрации президента страны Джо Байдена в отношении Украины результатом обдуманной стратегии, исключительной некомпетентности или комбинации того и другого. Угрозы России, ядерной вооруженной державе, сменой режима, а также заявления Вашингтона о готовности к применению первым ядерного оружия в «экстремальных обстоятельствах» — в ответ на вторжение обычными вооружениями, а также в случае химических или биологических атак — предполагают, что президент Байден и его администрация действительно оторваны от реальности, пишет Дуглас Макгрегор в статье, вышедшей 5 апреля в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Z

Американские избиратели инстинктивно понимают, что страна ничего не выиграет от войны с Россией, объявленной или необъявленной. Причины этого можно понять, если совершить короткую поездку почти в любой супермаркет или на заправочную станцию в Америке. На прошлой неделе инфляция достигла самого высокого уровня почти за 40 лет, а цены на газ взлетели до небес с начала специальной военной операции на Украине.

Благодаря тому, что западные СМИ безостановочно распространяют неблагоприятные образы российских лидеров и Вооруженных сил России, создается впечатление, что президент Байден способен поддерживать любой нарратив, который соответствует его целям. Однако замалчивание истинных причин этого трагического конфликта — расширения НАТО на восток с включением Украины — не может изменить стратегическую реальность. Москва не может проиграть в спецоперации на Украине так же, как Вашингтон не может проиграть войну с Мексикой.

Nato.int Джо Байден и Йенс Столтенберг перед саммитом НАТО. 2022

Благодаря близости Украины к России у Москвы есть неограниченный и непосредственный доступ к резервам военной силы, техники и огневой мощи. Несмотря на решимость Москвы избежать ненужных жертв среди мирного населения и разрушения инфраструктуры Украины, российские ВВС и Сухопутные войска могут методично и детально подавлять украинское сопротивление.

Экономика России, основанная на сырьевых товарах, с ее изобилием продовольствия, энергоносителей, полезных ископаемых и других ресурсов, создает огромную стратегическую прочность Москве на евразийском пространстве. Благодаря этим ресурсам Москва является естественным стратегическим партнером Пекина, тем самым обеспечивая безопасность азиатской границы России. Роль Москвы в стабилизации Центральной Азии также делает российскую силу незаменимой для успеха китайской инициативы «Один пояс, один путь», уходящей своими корнями в Шелковый путь, связывающий экономики Восточной Азии с Европой, Африкой и Ближним Востоком.

В то же время частое использование Вашингтоном финансовых санкций серьезно ослабило, если не подорвало доверие к мировой финансовой системе, возглавляемой США. Гораздо более вероятно, что страны Европы, Азии и Африки либо будут обходить санкции, чтобы покупать российские и белорусские товары со скидкой, либо просто откажутся их применять.

Чтобы свести к минимуму последствия финансовых санкций, введенных Вашингтоном и Европейским союзом, Россия несколько лет назад начала «дедолларизацию» своей экономики. Не обремененная огромным суверенным долгом, от которого страдает Вашингтон, Москва смогла стабилизировать курс рубля за счет повышения процентных ставок и привязки к золотым резервам. И масштабы дедолларизации увеличиваются. Китай, Индия и Саудовская Аравия проводят политику дедолларизации в качестве антисанкционной меры. Предложение Саудовской Аравии продавать нефть в китайских юанях вызывает реальные вопросы о будущем нефтедоллара.

Несмотря на публичную демонстрацию солидарности Японии с Вашингтоном, Токио действительно решил сотрудничать с Евразией, когда японское правительство пошло на то, чтобы стать членом Региональной комплексной экономической программы (ВРЭП), крупнейшего в мире торгового блока. Как и ожидалось, Токио уже заявил, что не будет запрещать импорт российской нефти и природного газа, а Япония продолжит работать с Россией над важными совместными экономическими проектами.

Kishida.gr.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Европейцы вздохнули с огромным облегчением 1 апреля, когда российское правительство объявило, что Москва не прекратит продажу российского природного газа европейским покупателям, если покупатели откроют счета в Газпромбанке, где платежи в иностранной валюте будут конвертироваться в рубли. Тем не менее европейцам вскоре придется решить, отказаться ли от торговли и сотрудничества со странами Евразии, которые не хотят следовать западному либерализму с его претензией на универсальность, или противостоять опасности гражданских беспорядков дома.

Огромная доля России в энергоносителях и продовольствии на европейском и мировом рынках всегда означала, что конфликт между Россией и Украиной будет кошмарным сценарием. Неудивительно, что 2 апреля канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о серьезных глобальных последствиях спецоперации России на Украине, заявив, ЕС должен сделать так, чтобы эта операция закончилась как можно скорее.

Шольц прав. Рост цен на энергоносители и продукты питания теперь приведет к расширению добычи нефти и газа по всему миру, а также увеличению выращивания пшеницы, ячменя и кукурузы за пределами России, Белоруссии и Украины. Но эти действия не компенсируют надвигающегося структурного дефицита товаров или проблем с цепочками поставок, влияющих на удобрения и металлы.

Правящий класс Вашингтона уже давно неверно оценивает стратегическую реальность. Стремление продвинуть НАТО через Украину к западной границе России вполне может быть самой большой ошибкой во внешней политике США со времен окончания Второй мировой войны, но Вашингтон ничему не учится и ничего не помнит. После поражения англо-французской военной мощи в июне 1940 года «объединенная мощь» нацистской Германии, Советской России и империалистической Японии стала непреодолимой. Если бы эти трое «остались в союзе», ни Вашингтон, ни какая-либо комбинация держав не смогли бы бросить им вызов на протяжении десятилетий.

Автоколонна на параде в Киеве 1 мая 1945 года

Президент Байден и политиканы в Вашингтоне способствуют тому, что на евразийском пространстве будут доминировать ведущие мировые экономические державы, включая Россию, Китай, Индию, Японию, Центральную и Юго-Восточную Азию, тем самым восстанавливая стратегическое положение, которого Вашингтон боялся в 1940 году. Американские избиратели предпочитают, чтобы Вашингтон сосредоточился на укреплении экономического процветания Америки, сдерживании инфляции и восстановлении верховенства закона, а не на войне с Россией.

Президенту Байдену надо бы последовать примеру Шольца и работать над разрешением кризиса на Украине. Тем не менее в неопределенном будущем использование американской военной мощи в Восточном полушарии теперь будет связано с возможностью войны более чем с одной первоклассной державой в более чем одном регионе мира одновременно. Молодец, господин президент.