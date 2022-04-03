Лейтмотив прошедшего на днях виртуального саммита Китай — ЕС, в ходе которого среди ряда вопросов рассматривались и события на Украине, по итогам встречи обнародовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы честно обменялись противоположными взглядами». Такой итог, помимо всего прочего, исключает конструктивное будущее, это следует понимать. Китайская сторона на саммите была представлена беспрецедентно высоким уровнем. Встречу начинал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян; позднее, ближе к концу переговоров, продолжавшихся 3,5 часа, был проведен специальный раунд с участием председателя КНР Си Цзиньпина. На итоговой пресс-конференции после саммита европейские лидеры — кроме фон дер Ляйен в нем приняли участие главы Евросовета и внешнеполитического ведомства ЕС Шарль Мишель и Жозеп Боррель — отдувались сами, без китайских руководителей. Это закономерно: и председатель Си, и премьер Ли прекрасно отдавали себе отчет в бессмысленности такого мероприятия, на котором трезвый голос независимых журналистов потонет в хоре западных коллег, зомбированных вашингтонской и брюссельской пропагандой. В том, что дело обстоит именно так и не иначе, убеждает демонстративная прямолинейность, вплоть до бестактности, европейской стороны, которая одной рукой стремилась получить у Китая уступки по нажиму на Россию в украинском кризисе, а другой, вопреки элементарной переговорной логике, продолжала атаковать позиции Пекина по совершенно неуместным в этой ситуации темам «прав человека», «свободы СМИ» и политики КНР в Синьцзяне. Хотя уже как минимум два предыдущих саммита подряд Китай, включая лично Си Цзиньпина, терпеливо разъяснял европейцам, что тема прав человека — не одномерно идеологического, а глубокого цивилизационного происхождения, что она тесно связана с культурно-историческими особенностями разных обществ, что вне этого контекста прав человека не существует. И что их «универсальное» западное прочтение, которое навязывается остальным силой диктата, не имеет под собой никаких оснований и не влияет на позицию крупных стран, придерживающихся, как Китай, подлинного суверенитета. Также европейские лидеры подняли перед китайской стороной «литовский» вопрос, предъявив претензии в «подрыве рынка ЕС», к которому-де ведет остановка импорта в КНР из этой республики, что выглядит еще более цинично. Дело в том, что Вильнюс перешел в отношениях с Пекином красную черту, признав Тайвань и открыв у себя его представительство. Даже США не позволяют себе шагов, открыто нарушающих принцип одного Китая, облекая свои подрывные действия в словесную демагогическую эквилибристику. Поэтому одно из двух. Или ЕС не управляет поведением своих членов, которые получают команды напрямую из Вашингтона, и не имеет на них никакого влияния. Или напротив: влияние есть, но оно сводится к ретрансляции Брюсселем американских установок, ибо нельзя предположить, что Литва, которой и на карте-то почти не видно, решилась на такой возмутительный антикитайский демарш по собственному разумению.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и ЕС

Таким образом, именно по европейской вине саммит приобрел характер не диалога, а монолога. Представители ЕС, демонстрируя редкостную упёртость в «правозащитных» проамериканских заблуждениях, в центр поставили не экономику, составляющую естественное содержание китайско-европейских отношений, как удаленных друг от друга территориально партнеров, которым нечего делить между собой, а большую политику. Их китайские оппоненты во время встречи неоднократно пытались вернуть коллег на грешную землю, обращая внимание на то, что Европа ничего не выиграет от того, что будет пытаться выступать подголоском Вашингтона, по сути игнорируя не только позицию Китая, но и собственный интерес (годовой объем двусторонней торговли между сторонами больше, чем у Китая с США, и достигает 800 млрд долларов). Европейцы же вспоминали об экономике только в контексте угроз Пекину. Как заявил Ш. Мишель, на Европу приходится 15% китайского экспорта, а на Россию — 1%; из этого он вывел ущербную логику, что китайская сторона-де должна учитывать европейские интересы, и этот учет «обязательно» должен проявляться в том, чтобы не помогать России обойти санкции, введенные Западом. А лучше к ним присоединиться. В Пекине, однако, прекрасно понимают, что санкции — продукт прежде всего политики США, а Европа поддерживает их в силу отсутствия субъектности, ибо рестрикции наносят ущерб прежде всего самим европейцам, и больше, чем России. Как показательно признал на днях польский премьер Матеуш Моравецкий, санкции не работают, на что указывает укрепление рубля.

European Parliament Шарль Мишель

То, чего хотят от Китая в Европе, абсолютно понятно. Хотят не себе, а Вашингтону. Мишель: «Любые попытки обойти санкции или предоставить помощь России продлят войну. Мы будем внимательно следить за любой помощью России в финансовом или военном плане». На самом деле в Европе вряд ли надеются на украинскую победу, как и понимают, что с военно-технической точки зрения у России есть все необходимое, чтобы довести военную спецоперацию до достижения ее целей, то есть до обрушения украинской псевдогосударственности в ее нынешнем виде. Фон дер Ляйен: «Любые попытки Китая оказать военную помощь России подорвут его репутацию в Брюсселе. Ни один гражданин ЕС не поймет, если Китай будет оказывать военную помощь России». Того же самого, как помним, совсем недавно от Си Цзиньпина безуспешно требовал американский президент Джо Байден, и следует признать, что на фоне череды провалов внешней политики США единственным успехом демократов в Белом доме является перелом на европейском «фронте». От прежней фронды Старого света не осталось и следа, а «старые» европейские страны в полной мере переняли и заимствовали примитивно-узколобую позицию наиболее агрессивных русофобов-нуворишей НАТО и ЕС из Польши, Прибалтики и Чехии.

О чем еще говорит полное подчинение Вашингтону, которое раскрывает иерархически-вассальную модель отношений ЕС с США и НАТО? Только об одном: консолидация Европы на основе ненависти к России, русским и всему русскому — второй акт новой европейской драмы, которую запланировали и педантично осуществляют англосаксы. Автору этих строк уже приходилось отмечать, что сутью подзабытого сегодня Brexit, как и объяснением, почему он, несмотря на прогнозы, так и не повторился ни в одной континентальной европейской стране, является обособление кукловодов от «пушечного мяса». Чтобы в дальнейшем не зацепило и не ассоциировалось. Так уже было в преддверие Второй мировой войны, когда запланировавшие ее концептуальные элиты Великобритании и США привели к власти в Германии нацистский режим, идеи которого сначала распространились на всею Европу, которая затем им полностью подчинилась. Неонацистская Украина, которую с пеной у рта защищают европейцы, в том числе перед китайскими партнерами по переговорам, — такой же форпост новой волны нацизма, каким была Польша имени Пилсудского. Как этот нацистский авангард пускается в расход — мы наблюдаем в режиме онлайн; но под прикрытием этих процессов нацизм пышным цветом расцветает по всей Европе, которая готовится перехватить у Киева «эстафетную палочку» точно так же, как Берлин перехватил ее в свое время у Варшавы. Резкое падение хваленого европейского жизненного уровня, вопреки расхожим мнениям, что за это европейские правительства будут снесены своими согражданами, — на самом деле осмысленный выбор. И дело будет решаться не сносом. Тотальный обвал доходов, скорее всего, компенсируется нацистскими идеологическими вливаниями и установлением отбрасывающей демократические завоевания неонацистской диктатуры. С какой конкретно страны это начнется — уже второй вопрос, но в авангарде Германия и Франция. Глава МИД первой — «зеленая» экстремистка Анналена Бербок — уже заикается о «войне с Россией», а штурм Мариуполя принес немало интересного в смысле доказательств участия на стороне укронацистов французского Иностранного легиона. И после обнаружения соответствующих документов в сбитом вертолете резко снизилась «миротворческая» активность Эммануэля Макрона, который уже, видимо, догадывается, что «подарок» в лице соответствующего контингента «живьем» ему достанут из-под развалин «Азовстали» аккурат к первому туру выборов, то есть к 10 апреля.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Именно поэтому китайские призывы к европейскому благоразумию на прошедшем саммите повисли в воздухе. Си Цзиньпин: «В текущих обстоятельствах Китай и ЕС, будучи двумя основными мировыми силами, двумя основными рынками… должны укреплять европейско-китайские отношения и контактировать по основным вопросам, касающимся глобального мира и развития. Надеюсь, что ЕС будет проводить независимую политику в отношении Китая». Ли Кэцян: «Китай всегда проводит независимую миролюбивую внешнюю политику, выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также поддерживает международное право и общепризнанные базовые нормы международных отношений, включая уважение суверенитета и территориальной целостности. Китай и дальше готов конструктивно сотрудничать с международным сообществом, в том числе с европейской стороной, для скорейшего облегчения ситуации, прекращения огня и войны». Помимо предельной доходчивости сказанного, Пекин подкрепил свою переговорную позицию с ЕС участием во встрече двух первых лиц сразу, чтобы у коллективного Запада не возникало стремления делать расчет на раскол элит Поднебесной, пытаясь вмешаться во внутреннюю китайскую повестку, связанную с подготовкой к XX съезду КПК. А попытки были — чего стоит «забывчивость» главы Мишеля, который не упомянул Си Цзиньпина в числе участников встречи; разве не понятно, что это не случайно? Месседж же Пекина — более чем откровенный и доходчивый: партийно-государственное руководство едино, проводит общую, коллективную стратегию, в нем нет каких-либо серьезных разногласий, вбить клин между лидерами страны не получится. Напротив, саму Европу Вашингтон буквально заставляет плясать под свою дудку, и это не пустые слова. На самом Западе в аналитических и экспертных кругах ширится предсказуемое мнение, что главным дивидендом от событий на Украине для Вашингтона послужит полное восстановление и расширение его контроля над ЕС. С тем, чтобы, как отмечалось выше, сформировать в Европе новый нацизм, превратив его в таран против России и собственную марионетку, которую можно будет, как и 80 лет назад, сначала спровоцировать на беспредел, а затем, получив свободу маневра, урегулировать его последствия в собственных интересах. В канун саммита китайское CCTV (Центральное телевидение) обратило внимание читателей на то, что Европа, «которая неоднократно получала удар в спину от Соединенных Штатов», не должна совершать тех же ошибок, чтобы затем быть «втянутой в опасность» американцами. А Си Цзиньпин в ходе переговоров вновь повторил, что причиной кризиса на Украине служат неурегулированные региональные проблемы в сфере безопасности, и призвал ЕС, Россию, США и НАТО урегулировать копившиеся годами проблемы путем диалога и выработать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. Подливать масла в конфликт, по его мнению, — безответственная позиция, направленная на его затягивание, которое очень дорого обойдется мировой экономике. Комментируя итоги китайско-европейских переговоров, МИД КНР в свою очередь вновь обвинил Запад в «пятикратном» расширении НАТО на Восток, против России, вместо того, чтобы распустить этот блок вслед за распадом СССР. Как видим, в Пекине, хотя и взывают к самолюбию европейцев, предлагая им проявить самостоятельность, но по этому поводу не обольщаются, прекрасно понимая, что основные параметры деятельности ЕС Вашингтон задает с помощью НАТО и эта вертикаль подчиненности по сути представляет собой специализированную административную систему. Из нее нет выхода, а есть только вход.

Официальное интернет-представительство президента России Ли Кэцян

Подведем краткий итог. Мир стремительно продвигается к совершенно новому устройству. Вместо американского диктата «мирового центра солидарной ответственности», загримированного под показушную «многополярность», он сползает к новому разделу на две части, во главе которых встанут противостоящие друг другу центры со своими альтернативными друг другу проектами. Это коллективный Запад во главе с США и коллективный Восток, основу которого составляет российско-китайский альянс, к которому осторожно, но весьма последовательно начинает примыкать Индия, по-видимому, осознавшая возможные для себя последствия попадания в американскую «обойму». С одной стороны, это формула новой Холодной войны; с другой — резко возросшая динамика мировых событий и практическая, а не теоретически-идеологическая непримиримость противоположностей с выбором между глобалистским «миром для элит» и миром для всех, отнюдь не располагает к плавному развитию событий, сопровождавшему большую часть советско-американского противостояния. Очень похоже, что все будет интенсивнее и много жестче.

Ну, а Европа семимильными шагами продвигается к очередной своей — после Наполеона и Гитлера — исторической развилке, куда ее толкают Вашингтон и Лондон. На Старый свет опять свалятся все шишки, а те, кто его провоцируют на очередное самоубийство, вновь рассчитывают напялить на себя тогу «победителей». Самое ошибочное в этой ситуации — это то, чем занимается у нас так называемая переговорная «партия измены» (с самоназванием в виде «партии компромисса»). А именно: подыгрывать англосаксонским амбициям, вместо того чтобы их разоблачать. Самый легкий вариант нового поражения, которое ожидает Европу, — превращение в заповедник и пространство масштабного социального эксперимента. Китайско-европейский саммит показал, что именно к этому все дело и идет.