Украина не собирается исполнять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Об этом 1 апреля сообщили в Службе внешней разведки России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Подчеркнем, ранее были вскрыты факты издевательств и убийств военнопленных из России членами украинских формирований.

«Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», — говорится в заявлении Службы внешней разведки.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и телеграм-канала украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

«Служба внешней разведки РФ сообщает, что Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Как будто раньше соблюдали. Ничего удивительного. Просто всё встаёт на свои места», — отметил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Достойные наследники немецкого фашизма», — отреагировал Valery G. V.

Михаил Савицкий. Проклятье. 1979

«Террористы всегда не намерены», — добавил Виктор П.

«Да, Запад сгнил. Европа давно вернулась к средневековью. Не просто закрывают глаза на пытки, но ещё и покрывают их! Фашизм у них передался, видимо, на генетическом уровне», — пишет Анна Т.

«Самое смешное, что западные СМИ будут по-прежнему выгораживать Украину и говорить «ну раз у них президент еврей, то никакого нацизма там и быть не может». И глупые актёры, удачно сыгравшие всяких там терминаторов, будут им вторить», — отметил Ivan.

«А где же ЕС… BLM (Black Lives Matter (BLM, в переводе с английского «Жизни чёрных важны») — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих — М. Р.), феминисты?.. нарушения прав человека, военные преступления и прочие хэштеги на площадях?» — задался вопросом «Bo».

»Нацисты на весь мир заявили, что они нацисты…» — добавил Lurtz S.

«Да уж, с кем и о чем мы пытаемся договориться…» — недоумевает Женька.

«Боже! Всё повторяется… Когда читали про концлагеря думали, что это было давно, — в наше время такого не сможет случиться… Страшно», — отметила Светлана.

«Во-первых, это официальное подтверждение, что Украина — террористическое государство. Во-вторых, им их военнопленные не нужны (могли обменять). Плевать на них? Это тоже показательно», — подчеркнул Александр.

«А что же мир громко не закричал и не осудил украинцев за это? Или если это русские, то ни о каком соблюдении конвенций и договоров речь не идёт?» — задалась вопросом Галина У.

«Им и на мировые законы наплевать. Дали сорнякам разрастись, пусть и Запад попробует свои пилюли», — подытожила Luiza.