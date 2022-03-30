В свете анонсированного закрытия с 1 апреля 2022 года «Ростовского завода гражданской авиации № 412» (РЗГА), который один из немногих занимался ремонтом самолётов семейства Ан-24 (Ан-26), в регионах заволновались перевозчики местных авиалиний. После остановки работ на ростовском предприятии ремонтировать крылатые машины, в том числе перевозящие россиян к удаленным населённым пунктам внутри регионов, в стране останется лишь один завод. Известно, что готовность принять ремонтный актив на своей территории уже выразили как минимум два региона — Иркутская и Свердловская области. Что же произошло с РЗГА и почему один из старейших заводов пришёл к такому финалу? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Павел Аджигильдяев Самолёт Ан-24

В марте 2020 года стало известно о планах владельцев РЗГА перестать ремонтировать авиационные двигатели. Тревогу забила авиакомпания «ИрАэро», чей авиапарк включает семь пассажирских самолётов АН-24РВ, а также два грузопассажирских АН-26Б-100, два грузовых авиалайнера АН-26, три грузовых АН-26Б.

Как следует из сообщения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в его официальном телеграм-канале от 29 марта 2022 года, авиаперевозчик готов «организовать на своей базе площадку для ремонта», если ростовский «завод передаст соответствующее оборудование». Кобзев уточнил, что обсуждал этот вопрос с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и есть договоренность «проработать вопрос в кратчайшие сроки».

"Сегодня в стране двигатели этих машин ремонтируют на двух заводах. Один из которых — Ростовский завод гражданской авиации № 412 — в ближайшее время планирует прекратить работу», — уточнял Кобзев.

(сс) Evgeniy Trufanov Ан-24 авиакомпании «ИрАэро»

До него заявление о возможной передаче оборудования РГЗА, но уже свердловскому АО «Арамильский авиаремонтный завод» (второе ремонтное предприятие в России), публиковало издание «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и энергетики Свердловской области Андрея Савельева. 25 марта сообщалось, что идут переговоры.

По данным ТАСС, ранее «ИрАэро» направило письмо в Минпромторг России и Росавиацию, в котором в свете планируемой остановки ростовского завода предупреждало о рисках остановки через полгода полётов на самолётах Ан-24 и Ан-26. Указывалось, что второй завод, по мнению авиапредприятия, не сможет освоить такие объёмы ремонта двигателей для гражданских самолётов.

Правительство Свердловской области Арамильский авиаремонтный завод

(сс) Pavel Adzhigildaev Ан-24

Чей актив и кто бенефициар?

Ростовский завод гражданской авиации № 412 на сегодня входит в состав «Агроком группы». По данным с сайта, управляющая компания группы создана в 2004 году Иваном Саввиди.

По официальным данным, грек по национальности Иван Саввиди родился в Грузии. Он работал гендиректором компании «Донской Табак», в 90-х был главой совета директоров «Ростовсоцбанка», с 2012 года является главой совета директоров многоотраслевого холдинга «Группа Агроком».

Саввиди также был депутатом Госдумы IV и V созывов («Единая Россия»), а до этого — депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

Бизнесмен является президентом национально-культурной автономии греков России, входит в состав Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Законодательное собрание Ростовской области Иван Саввиди (справа)

Rfca412.ru Ростовский завод гражданской авиации № 412

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2021» Саввиди занимает 83-е место с состоянием 1700 млн долларов США. То же издание уточняет, что с 2013 года он имеет второе гражданство — Греции.

Почему останавливают ремонт на ростовском заводе?

Ремонтировать авиадвигатели ростовский завод начал в 60-х годах, а свою историю ведёт с 1955 года.

На сегодня на сайте предприятия уточняется, что оно — «одно из крупнейших предприятий по ремонту воздушных судов на Юге России», которое проводит капитальный ремонт и продление ресурса авиационных двигателей типа АИ-20М и АИ-24, капремонт комплектующих изделий АТ: Ан-24, Ан-26, Ту-134, АИ-20 и АИ-24, а также работы по поддержанию лётной годности самолётов Ан-24, Ан-26 в условиях эксплуатации.

Правительство Свердловской области Авиадвигатель

В комментариях разным СМИ пресс-служба группы уточняла, что среди причин принятого решения — проблемы с поставкой запчастей. Они поступали с украинской «Мотор Сич», но с декабря 2021 года поставки полностью прекращены. Помимо этого, в «Агрокоме» ссылались на средний возраст работников — более 67 лет, которые сейчас выходят на пенсию, а также финансовую составляющую работы завода. Отмечалось, что для безубыточной работы нужно не менее 60 авиадвигателей ежегодно, а портфель заказов в последние два года составлял всего 45.

(сс) Mixabest Административное здание ОАО «Мотор Сич»

Напомним, компания «Мотор Сич» уже несколько лет фигурирует в мировой медиа-повестке со скандальным оттенком. Так, в 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в марте 2021 года совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о национализации предприятия. Китайские бизнесмены выступили против такого «поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику». Инвесторы также направили иск в Гаагу, потребовав выплаты компенсации за убытки в размере не менее $4,5 млрд. Судьба иска пока не известна.

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