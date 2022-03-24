Собравшись отчаливать с визитом в Европу, на экстренный саммит НАТО, который затем плавно перетечет в посещение Польши и переговоры с её руководством, президент США Джо Байден разразился во многом поразительной по откровенности речью во время встречи с крупным американским бизнесом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сначала о сопутствующей антироссийской шелухе, которой в этом выступлении тоже, как всегда, было немало. На ее фоне проще понять действительно большое и важное. Конечно же, Байден, по обыкновению, напал на российского президента Владимира Путина. Или, скорее, даже не напал, а попытался атаковать в «оборонительных» целях, чтобы преуменьшить собственные провалы и преувеличить достижения. Путин, считает хозяин Белого дома, «недооценил единство западного мира и силу сопротивления Украины», а потому оказался-де «прижатым к стене», так как продвижение российских войск «замедлилось». Не будем вдаваться в особые подробности, но каждому, кто мало-мальски разбирается в военных вопросах, очевидно, что это не так. И дело даже не в официальных подтверждениях Москвы, что все идет по плану, а в элементарной логике. Большая территория, превышающая Францию, 40-миллионное с лишним население, развитая инфраструктура и третья по численности и уровню технического оснащения армия Европы, сосредоточившаяся на очаговой обороне областных столиц и крупных городов, превращенных в центры укрепрайонов. Месяц непрерывного наступления, в ходе которого, заметим, по украинским данным, освобождено от киевского режима до четверти всей территории. Без «ковровых» ударов по жилому сектору, как это принято у англосаксов и их укронацистских эпигонов. Успешное перемалывание живой силы и военной техники противника с нанесением уничтожающих ударов по военной и «двойной» инфраструктуре. Блокированы два крупнейших центра, включая столицу; в третьем центре с рейда перекрыто побережье, что фактически отрезает Украину от Черного моря, а Азовское побережье утрачено уже давно и т.д. «По плану» в данном случае означает, что боевые задачи выполняются, а критиканы, подобные Байдену, даже и не задумались о том, чтобы соотнести результаты с провозглашенными задачами, так им хочется выдать желаемое за действительное. Вдумаемся: «демилитаризация» — каковы потери и масштаб инфраструктурного разгрома? А «денацификация»? 53-я и 79-я бригады, около половины личного состава нацбатов — разве уже не денацифицированы? И это только в последние дни. Не говоря уж о срыве вашингтонско-киевских планов создания «Интернационального легиона» — где те «интернационалисты удачи»? Иных уж нет, а остальные — далече, однако…

ИА REGNUM Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. Утро. 24.03.2022

«Прижимание к стенке», по Байдену, — это применение гиперзвуковых «Кинжалов», про «отсутствие необходимости» в которых ему напел на ухо Пентагон (надеемся, что все-таки не Антон Геращенко). Военных США можно понять: зависть одолевает — до своего «гиперзвука» как «боком до Гуама», вот и зубоскалят. Но «старина Джо», он-то должен понимать, что у любого экстраординарного боевого применения всегда имеется и политическая составляющая. А в случае с «Кинжалами» ее и искать особо не нужно: это — «подарок» к тому самому саммиту НАТО, на который едет Байден. Чтобы не семь, а семьдесят семь раз подумали, прежде чем подыгрывать амбициям, продиктованным общеизвестным польским гонором. Между тем Анджей Дуда, тамошний президент, заокеанскому патрону, чтобы поднять градус внутренней истерики, даже встречу с украинскими беженцами приготовил. Так хочется ему в своей авантюре, которая, уже сейчас понятно, обойдется в несколько десятков, а то и сотен жизней польских военных, получить натовскую крышу. Не получит. У России, кроме «Кинжалов», еще и «Авангарды» имеются. Да и в заявлении Дмитрия Пескова о том, что Россия применит ядерное оружие только при прямой угрозе своей безопасности, ключевое слово — «применит», ибо появление незваного контингента третьей стороны в зоне военных действий, по которой наносятся удары — уже и угроза, и провокация «в одном флаконе».

Prezydent.pl Анджей Дуда

Теперь от дегтя к меду, не муссируя их соотношение. Ни в бочках, ни в ложках, ни в стаканах. В военной части экспертного сообщества, которой нынешняя ситуация ближе и понятней, чем гражданским, дружно выделяют три основных момента выступления Байдена перед олигархами, которые требуют внимания и комментария. Первый. «Военная операция на Украине подписала приговор прежнему миропорядку, который сложился после распада СССР. Он уходит в историю вместе с мифологемой «мира на (американских) правилах» (той самой, что на корню отрицается Москвой и Пекином). Что это означает? А то, что президент США признает необратимый крах всей тридцатилетней постсоветской стратегии элит Запада и прямо заявляет, что она провалилась. Значит, была изначально неверна. Понятно и почему первым эту новость сообщили бизнесменам. Во-первых, их это затрагивает прежде всего и раньше других; во-вторых, крупный бизнес — идейный, можно сказать, концептуальный центр американской системы; именно в его недрах, связанных с «глубинным государством», стратегия и зреет. В-третьих — это самое важное и подробнее будет раскрыто ниже, — на гегемонию американским концептуалам Байден предлагает больше не рассчитывать, ее больше нет. И не предвидится. Причем фиаско тем чувствительнее, чем глубже осознается, что произошло оно «на взлете», когда был запущен проект «пандемия» и под него отстроились первые глобальные институты нового поколения, в которых олигархия рискнула выйти из тени и открыто предъявить претензии на глобальную власть. И сразу же, «не отходя от кассы», — такой облом. Рискнем предположить, что ни ВЭФа Клауса Шваба, ни Совета по инклюзивному капитализму иезуита Франциска — супруги Ротшильда-британского, ни Билла Гейтса с его фондом, как-то подозрительно быстро свернувшего свое эпидемическое детище, в политическом зените, в котором они себя презентовали еще год назад, мы уже не увидим. Страница «имени ковида» — перевернута. Редчайший случай, когда мнение Байдена целиком и полностью совпадает с российскими и китайскими оценками происходящего.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

Второй момент. «Теперь США собираются бороться уже за «новый миропорядок», которому еще предстоит оформиться, причем это оформление будет происходить в горниле новой холодной войны против России и Китая». Что здесь? Много интересного. Отложим пока, до третьего пункта, содержание «нового миропорядка»; отметим только лишь, что на заре американской безраздельной гегемонии, в начале 90-х годов, «новым» считался именно нынешний порядок, по Байдену, только что приказавший долго жить «из-за» российской операции на Украине. Не верите, читатель? Тогда загляните в послание 1990 года Конгрессу еще Джорджа Буша — старшего: там «этого есть». Так что нынешний «новый» — он новый дважды, то есть «новый-новый»… Или «новейший»? Как-то не получается по логике сложить так, чтобы ухо не коробило. Но, с другой стороны, оправдаться за прежний провал захочешь — еще не так раскорячишься!

Более конкретно — про холодную войну, которая действительно «новая», ибо вторая вслед за советско-американской. Говоря об этом бизнесу, который контролирует СМИ, Байден прежде всего делает намек на информационную мобилизацию, чтобы без лишних «разговорчиков в строю». Другой намек, который неплохо бы усвоить и нам, — не столько российскому народу, который к этому давно привык, сколько непривычному российскому истеблишменту. Холодная война — это всегда железный занавес и существенные ограничения в бесконтрольных передвижениях по миру. Что касается американского бизнеса, то ареал его влияния и связей существенно сократится и ограничится преимущественно Западом. Кто не усвоил — тот пусть потом не обижается.

Третий момент — главный, ибо наиболее содержательный. «В борьбе за новый-новый миропорядок США намерены стать лидером «свободного мира». Ибо «несвободный» мир необратимо выходит из-под американского диктата и влияния, причем в том числе (!) концептуально. И поэтому рано списывать в архив привычное блоковое мышление».

Здесь важно все, буквально по пунктам. Во-первых, Байден констатирует, что пресловутый «свободный» мир не только ограничивается американскими вассалами, но и существенно скукоживается количественно. Здесь самое время вспомнить, что декабрьский «саммит демократий», возглавлявшийся Байденом, собрал лишь немногим более половины стран мира. Тогда пообещали второй такой саммит уже в этом году. Четверть года минуло, а ни шевеления воздуха в этом направлении, как будто тема умерла. Почему? Очень просто. Если посмотреть динамику вассалитета США с декабря по март, то многие приглашенные прежние позиции изменили, отказавшись следовать в американском фарватере по украинскому вопросу. Наиболее яркий и авторитетный, но далеко не единственный пример — Индия. А вот притока заявок на второй саммит под выполнение вашингтонских условий, о котором шла речь на первом саммите, что-то не отмечено. Эта динамика — катастрофическая и для США, и особенно для самого Байдена. Главное предприятие первого срока — и такое банкротство. Пока в таком «свободном» мире станешь «лидером» — он уменьшится в размерах до недавней карикатуры от официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня: Северная Америка с Европой, Япония, Австралия с Новой Зеландией да Израиль, вот и все. И лидируй себе на здоровье!

Во-вторых, не устанем повторять, что сама идея «саммита демократий» — прямой подкоп под ООН, которая в условиях выхода оппонентов из-под диктата США уже не нужна. Какое еще требуется подтверждение, что интерес Вашингтона к ООН — не идейный и даже не политический, а сугубо утилитарный? Можем управлять — хорошо, перестали мочь — с глаз долой, из сердца вон! Ничего нового: «Если правила игры не устраивают джентльменов — джентльмены меняют правила». В-третьих, очень дорогого стоит признание Байдена об утрате Америкой (точнее, элитами «глубинного государства») концептуального контроля над остальным миром и концептуального превосходства. Это означает, что в США понимают: в России и Китае поднялись и выросли до реального конкурентного уровня свои концептуальные элиты, и под них заведены существенные ресурсы глобального влияния. Иначе говоря, появился альтернативный, сопоставимый по возможностям проект будущего. И он напрочь отвергает тот «правозащитный», «хипстерский» и «зеленый» зуд и экстремизм, что все эти годы навязывался Западом. И у этой глобальной альтернативы на глазах растет число приверженцев, имеются зачатки собственной институциональной структуры и «осевая» организация с российско-китайским ядром — ШОС. На таком уровне развития этот проект не пропадет, даже если американцам и их приспешникам действительно удастся обнулить ООН. В-четвертых — и это единственное, что Байден без особых натяжек может поставить себе в заслугу, — «второе дыхание», которое получает в этих условиях блоковое мышление и блоковое строительство. Видит Бог, с идеей возрождения старых и создания новых альянсов нынешний хозяин Белого дома, как с писаной торбой, носился еще на стадии президентской кампании. Кое в чем преуспел: нагнул сателлитов по НАТО, напугав их Россией и прекратив «фронду», которая была при Дональде Трампе. Привлек натовских европейцев к провокациям против Китая в Тайваньском проливе, «укрепил» Quad и «с нуля» создал блок AUKUS на Дальнем Востоке. Наконец, опять же, «саммит демократий». Правда, с неясной судьбой и перспективой.

С этим багажом и этими идеями едет Байден солировать на им же и созываемый экстренный саммит НАТО. Сборище — не для слабонервных, но цена его безумно велика. На кону мир и судьба человечества, а сбоку, как Табаки к Шерхану, подвизаются и подлизываются всякие авантюристы, искатели крупных и иных приключений на свою и коллективную «пятую точку». Что победит — политический опыт, которого Байден не лишен, или сиюминутные эмоции, под влиянием которых могут быть приняты поистине необратимые и катастрофические решения? Посмотрим — ждать осталось недолго…