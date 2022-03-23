Итак, в первые годы после окончания Второй мировой войны правительство Японии и американские оккупационные власти не выдвигали никаких территориальных претензий к Советскому Союзу. Первые попытки США отойти от положений Ялтинской декларации о возвращении Советскому Союзу Южного Сахалина и передаче Курильских островов были предприняты при подготовке текста Сан-Францисского мирного договора с Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Возглавлявшему советскую делегацию на той конференции Андрею Громыко были даны директивы добиваться внесения поправок по территориальному вопросу. СССР выступил против того, что американское правительство фактически отказывалось признать в мирном договоре суверенитет СССР над территориями Южного Сахалина и Курильских островов.

«Проект находится в грубом противоречии с обязательствами в отношении этих территорий, взятыми на себя США и Англией по Ялтинскому соглашению», — заявил на Сан-Францисской конференции Громыко.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией. 1951

Хотя шансов на то, что американцы прислушаются к мнению советской стороны, было немного, на конференции на весь мир прозвучали соответствовавшие договорённостям и документам военного времени предложения советского правительства, которые предусматривали:

«По статье 2.

б) Пункт «с» изложить в следующей редакции:

«Япония признает полный суверенитет Союза Советских Социалистических Республик на южную часть острова Сахалин, со всеми прилегающими к ней островами, и на Курильские острова и отказывается от всех прав, правооснований и претензий на эти территории».

По статье 3.

Изложить статью в следующей редакции:

«Суверенитет Японии будет распространяться на территорию, состоящую из островов Хонсю, Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, а также Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес-Вела, Маркус, Цусима и другие острова, входившие в состав Японии до 7 декабря 1941 г., за исключением тех территорий и островов, которые указаны в ст. 2».

Советская делегация обратилась к участникам конференции с просьбой обсудить эти предложения. Однако США и их союзники отказались вносить изменения в проект составленного ими договора и 8 сентября 1951 года поставили его на голосование. В связи с этим советское правительство было вынуждено отказаться подписать мирный договор на американских условиях. Не поставили свои подписи под сепаратным договором и представители ряда других стран.

Подписание Сан-Францисского мирного договора с Японией. 1951

Отклонив предложенные советским правительством поправки о признании Японией полного суверенитета СССР над перешедшими к ним в соответствии с договорённостями членов антигитлеровской коалиции территориями, составители договора не смогли вовсе не учитывать Ялтинское и Потсдамское соглашения. В текст договора было включено положение о том, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Включая этот пункт в текст договора, американцы вовсе не стремились «безусловно удовлетворить претензии Советского Союза», как об этом говорилось в Ялтинском соглашении. Напротив, есть немало свидетельств того, что США сознательно вели дело к тому, чтобы и в случае подписания правительством СССР Сан-Францисского договора противоречия между Японией и Советским Союзом сохранялись.

Протестуя против этого, Громыко заявил, что «при решении территориальных вопросов в связи с подготовкой мирного договора не должно быть никаких неясностей». США же, будучи заинтересованными в недопущении окончательного и всеобъемлющего урегулирования советско-японских отношений, стремились именно к «неясностям». Как иначе расценить американский курс на то, чтобы, включив в текст договора отказ Японии от Южного Сахалина и Курильских островов, в то же время не допустить признания Японией суверенитета СССР над этими территориями? Усилиями США создавалась странная, если не сказать абсурдная ситуация, когда Япония отказывалась от указанных территорий как бы вообще, без определения, в чью пользу совершается отказ. И это происходило тогда, когда Южный Сахалин и все Курильские острова в соответствии с Ялтинским соглашением и другими документами уже были официально включены в состав СССР. Американские составители договора предпочли не перечислять в его тексте поименно все Курильские острова, от которых отказывалась Япония, оставляя для японского правительства шанс предъявить претензии на их часть, что и было сделано в последующем. Это было настолько очевидно, что правительство Великобритании даже попыталось, хотя и безуспешно, воспрепятствовать столь явному отходу от договорённости «большой тройки» — Рузвельта, Сталина и Черчилля — в Ялте.

Занятая США позиция противоречила и меморандуму генерала Макартура японскому императорскому правительству. Ради закрепления Японии на проамериканских, антисоветских позициях Вашингтон был готов предать забвению основополагающие документы военного и послевоенного периода.

Император Хирохито и генерал Макартур

Это нашло подтверждение при ратификации Сан-Францисского договора. Тогда, 20 марта 1952 г., Сенат США во всеуслышание заявил: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни были положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении». Тем самым американские сенаторы росчерком пера «отменили» соглашение глав великих держав о переходе Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу.

В действительности же, официально зафиксировав в Сан-Францисском договоре свой отказ от Южного Сахалина и Курильских островов, Япония ещё раз подтвердила своё согласие с условиями безоговорочной капитуляции.

Отказ советского правительства поставить подпись под Сан-Францисским мирным договором подчас трактуется в нашей стране как ошибка Сталина, проявление негибкости его дипломатии, ослабившие позиции СССР в отстаивании прав на владение Южным Сахалином и Курильскими островами. Такие оценки свидетельствуют о недостаточном учёте специфики тогдашней международной обстановки. Мир вступал в длительный период Холодной войны, которая, как показала война в Корее, в любой момент могла перерасти в горячую. Для Сталина тогда отношения со своим военным союзником Китаем были важнее отношений с окончательно перешедшей на сторону США Японией. К тому же, как показали последовавшие события, подпись СССР под предложенным американцами текстом мирного договора не гарантировала признание Японией и Соединёнными Штатами суверенитета Советского Союза над Курильскими островами.

После ратификации Сан-Францисского мирного договора японский парламент сделал оговорку о том, что японское правительство должно добиваться «возвращения» только острова Шикотан и группы островов Хабомаи, которые-де не входят в состав Курильских островов, от суверенитета на которые Япония официально отказалась.

Видимо, из этого исходил и представлявший Японию на Сан-Францисской конференции премьер-министр Сигэру Ёсида, который в своей речи высказал претензии только на острова Хабомаи и Шикотан, выделив их из Курильской гряды.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией. 1951

Проблема трактовки географического понятия «Курильские острова» возникла при ратификации Сан-Францисского договора в парламенте Японии. От имени японского правительства разъяснения депутатам давал заведующий договорным департаментом МИД Японии Нисимура Кумао. 6 октября 1951 года он сделал следующее заявление:

«Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на Тисима (Курильские острова), она утратила право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным».

Ещё более определенно позиция японского правительства была сформулирована Нисимурой 19 октября 1951 года на заседании специального комитета палаты представителей японского парламента по вопросу ратификации Сан-Францисского мирного договора: «Территориальные пределы архипелага Тисима, о которых говорится в договоре, включают в себя как северные Тисима, так и южные Тисима».

После подписания Сан-Францисского мирного договора в политическом мире Японии существовал консенсус по поводу того, что территориальные претензии к СССР следует ограничить лишь островами Шикотан и Хабомаи. Это было зафиксировано, например, в совместной парламентской резолюции всех политических партий Японии от 31 июля 1952 года.

Latitude Курильские острова

Из понимания отказа Японии от Курильских островов исходило японское правительство при подписании 19 октября 1956 года восстановившей советско-японские дипломатические отношения Совместной декларации. О том, что конечной целью дипломатического торга были именно Шикотан и Хабомаи, неоднократно говорил подписавший Совместную декларацию премьер-министр Японии Итиро Хатояма. Во время беседы с советским представителем в январе 1955 г. Хатояма заявил, что «Япония будет настаивать во время переговоров на передаче ей островов Хабомаи и Сикотан». Ни о каких других территориях речи не было. Отвечая на упреки со стороны оппозиции, Хатояма подчеркнул, что нельзя смешивать вопрос о Хабомаи и Шикотане с вопросом обо всех Курильских островах и Южном Сахалине, который был решен Ялтинским соглашением. Премьер неоднократно давал понять, что Япония не вправе требовать передачи ей всех Курил и Южного Сахалина и он ни в коей мере не рассматривает это как предварительное условие для нормализации японо-советских отношений. Хатояма признавал также, что, поскольку Япония отказалась от Курильских островов и Южного Сахалина по Сан-Францисскому договору, у неё нет оснований требовать передачи ей этих территорий.

Что же касается вписанного в прекратившую состояние войны и восстановившую дипломатические отношения СССР и Японии Советско-японскую совместную декларацию 1956 года по личному настоянию Никиты Хрущева согласия после подписания мирного договора передать Японии в виде жеста доброй воли остров Шикотан и группу островов Плоские, Хабомаи по-японски, то это волюнтаристское решение советского лидера было дезавуировано по его же указанию.

В Памятной записке правительства СССР от 27 января 1960 года правительству Японии, в частности, было заявлено:

«Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана. — А. К.)».

Екатерина Васягина Остров шикотан. Мыс «Край света»

В записке также отмечалось, что СССР не может предоставить Японии территории, которые будут использованы армией США против нашей страны. Как известно, эта ситуация сохраняется и по сей день.

Видимо, и это обстоятельство учитывалось высшим руководством России при объявлении японскому правительству о прекращении противоречащих Конституции РФ переговоров о «мирном договоре», которые в действительности использовались Токио исключительно с целью добиться от Москвы сдачи законно принадлежащих нашей стране Курильских островов. И хотелось бы верить, что речь идет не о «приостановлении», как пытаются представить решение российских властей в Токио, а об окончательном исключении из повестки дипломатических отношений с Японией переговоров о не имеющих правовых оснований японских притязаниях.