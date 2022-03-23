Уже столько раз доводилось поправлять отечественных политиков, политологов, аналитиков и журналистов в их, к сожалению, устойчивом представлении о том, что между Россией и Японией якобы сохраняется состояние войны, что, казалось бы, можно, наконец, выучить этот несложный урок. А именно, уразуметь, что никакого «состояния войны» между двумя этими государствами нет уже 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Но нет, появляются все новые «носители» это незнания, которые еще на основе своего заблуждения выстраивают далеко идущие стратегические схемы. Вот свежий пример.

Обладатель титула «российский политолог и политтехнолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов, не удосужившись заглянуть в учебник или прочитать книгу или статьи на данную тему специалистов по российско-японским отношениям, выступил с интервью, озаглавленным «Баширов: мы остаемся в состоянии войны с Японией. Политолог объяснил необходимость выхода России из переговорного процесса по мирному договору».

Интервью дано в связи с верным, хотя и запоздалым, решением Москвы прекратить бессмысленные и вредные для нашей страны переговоры с Японией о «мирном договоре». Баширов безапелляционно утверждает: «Дело в том, что если мы выходим из переговорного процесса, то, согласно мировому праву (?! — А.К.), мы остаемся в состоянии войны с Японией. Соответственно, мы можем предпринимать военные действия в отношении Японии». Это свое, прямо скажем, некомпетентное мнение политолог высказал российскому изданию «Свободная пресса».

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Кстати, можно было бы попенять и редакторам «Свободной прессы», которые, представляя солидное и популярное у читателей, включая автора этих строк, издание, могли бы, на мой взгляд, серьезнее подходить к подбору своих собеседников на столь специфическую и требующую особых знаний тему. А то может сложиться впечатление, что и в «Свободной прессе» считают, что Москва и Токио до сих пор находятся в «состоянии войны».

А теперь по существу. СССР и Япония находились в состоянии войны с 9 августа 1945 года по 8 декабря 1956 года (дата ратификации Советско-японской совместной декларации Президиумом Верховного Совета СССР и парламентом Японии).

В 1-й статье Совместной декларации, которая сыграла и продолжает играть роль мирного договора, указано: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

2-я статья гласит: «Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются дипломатическими представителями в ранге посла, а вопрос об учреждении консульств соответственно на территории СССР и Японии будет разрешен в дипломатическом порядке».

Допускаю, что политологи «широкого профиля» могут всего этого не знать, хотя какие они тогда политологи. Но ведь и просто здравомыслящему человеку очевидно, что при сохранении состояния войны в «воюющих» государствах не могут находиться посольства и генеральные консульства, торгпредства, другие представительства, существовать торгово-экономический, культурный, спортивный и иной обмен, осуществляться воздушное сообщение. И даже до последнего времени поддерживаться регулярные контакты по военной линии.

Nissy-KITAQ Российское посольство. Токио

Но это почему-то не приходит в голову г-ну Баширову. Видимо, он весь в политологических изысканиях, для которых требуется, чтобы Россия и Япония непременно были в «состоянии войны». А то, понимаешь, конструкция рушится…

Вот что «разъясняет» он большой аудитории читателей: «Вполне возможно, что будет какое-то военное обострение вокруг Тайваня. Там, соответственно, будут задействованы силы не только тайваньских военных, но и американских, которые находятся на базах, расположенных в Японии. В силу того, что у нас союзнические отношения с Китаем, вполне возможно, что выход из переговорного процесса по мирному договору фактически означает четкий сигнал японцам, что им не стоит рисковать, не стоит участвовать в противостоянии между США и Китаем на стороне Соединенных Штатов. А если там будет происходить что-то, что не устроит нас, еще раз подчеркну — отсутствие мирного договора по международному праву означает, что мы находимся с Японией в состоянии войны», — упорствует в своей неправоте Баширов, многозначительно ссылаясь явно не к месту на «международное право».

Хочу еще раз обратиться к главным редакторам российских изданий. В нынешнем состоянии боевых действий на Украине и условиях, прямо скажем, реально предвоенной обстановки в мире, когда любые военно-политические концепции и оценки с большим вниманием и тревогой воспринимаются населением нашей страны, требуется повысить ответственность за публикации, предъявлять дополнительную требовательность к авторам, подвергать проверке их компетентность, не доверяя их пышным «титулам».