Итак, политика Японского государства в отношении нашей страны вполне определилась. Токио полностью солидаризировался с «замыслами» команды Байдена пока без «большой войны» создать столь сложную финансово-экономическую ситуацию в России, когда Москва будет вынуждена капитулировать перед «коллективным Западом», уйти из Украины, сдать Крым и Донбасс, согласиться с диктатом США и НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

При этом у Токио есть весьма существенное дополнение к выдвигаемым Москве ультиматумам. В этой стране открыто стали с небывалой в последние годы разнузданностью раздаваться призывы, воспользовавшись занятостью России специальной военной операцией на Украине, максимально, вплоть до угрозы войной, усилить требования «вернуть северные территории». При этом в условиях ожидаемого «ослабления» России аппетиты японцев будут возрастать. Ведь в действительности придуманное в МИД Японии в 60-е годы прошлого столетия понятие «северные территории» — это отнюдь не только южнокурильские острова. Для многих в Стране восходящего солнца, и не только истошно орущих у российского посольства ультраправых, это — все Курилы до Камчатки и Южный Сахалин. О чем не следует забывать.

Опыт длительного общения с представителями японского политического класса и с японцами из различных социальных слоев убедил меня в том, что если японскому правительству в годы распада СССР и ельцинского правления удалось бы выторговать южные Курилы, «территориальная проблема» никуда не исчезла бы. После года-двух «празднования» в Японии продолжили бы требовать дальнейшего пересмотра итогов Второй мировой войны, отторжения от России всех Тисима (Курильской гряды) и Карафуто — южной половины острова Сахалин.

NormanEinstein Камчатка, Сахалин и Курильские острова на карте

О том, что японское правительство, несмотря на многозначительный совет МИД РФ «забыть о Курильских островах», усиливает риторику своих притязаний, возвращаясь к лексикону периода до заигрывавшего с российским руководством премьера Синдзо Абэ, свидетельствуют официальные заявления в парламенте премьер-министра Японии Фумио Кисида. Цитирую по ТАСС: «Оккупация Россией северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) не имеет правовых оснований. Статус (островов) — незаконная оккупация, в этом «(наша) позиция неизменна. Принимая во внимание такую ситуацию, мы не в состоянии говорить о перспективах переговоров».

Повторяя как мантру эту созданную в недрах японского МИД насквозь ложную «формулировку», Кисида не удосуживается хотя бы вкратце ознакомиться с историей послевоенного территориального размежевания между СССР и Японией.

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

Автор этих строк не столь наивен, чтобы рассчитывать на какое-то воздействие на японских политиков во главе с Кисидой, вновь обращая внимание на известные, во всяком случае, специалистам, факты и документы, касающиеся этого размежевания. Ниже изложенное предназначено в первую очередь нашим людям, среди которых, к сожалению, все еще находятся жертвы японской пропаганды, которую долго распространяли ныне трусливо притихшие деятели из числа прояпонского лобби или, как назвал их президент В. Путин, пятой колонны и национал-предателей. А распространяли они среди нашего народа японскую злобную версию о том, что-де «коварный Сталин, вероломно напав на сохранявшую нейтралитет Японию, как вор на пожаре незаконно захватил исконно японские территории».

Но ни о каком «коварстве» руководства СССР при вступлении по настоятельным просьбам союзников — США и Великобритании — в войну с Японией, говорить нельзя.

Готовясь к войне с Японией, советское правительство стремилось соблюсти нормы международного права. 5 апреля 1945 года правительству Японии было официально объявлено о денонсации Советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В заявлении советского правительства указывалось, что пакт был подписан до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и США — с другой. Текст заявления гласил:

«С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза.

При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого Пакта стало невозможным…

В соответствии со статьей 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия пакта, Советское правительство настоящим заявляет… о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года».

Заключение пакта о нейтралитете между СССР и Японией. 13 апреля 1941

Денонсировав пакт о нейтралитете, Советское правительство за четыре месяца до вступления в войну фактически информировало японское правительство о возможности участия СССР в войне с Японией с целью скорейшего завершения Второй мировой войны. Естественно, о возможном сроке вступления СССР в войну японскому правительству не сообщалось. Более того, стремясь по возможности обеспечить скрытность подготовки советских Вооруженных сил к вступлению в войну, советская сторона, отвечая на японский запрос, соглашалась, что действие пакта о нейтралитете может сохраняться до истечения пятилетнего срока.

Нельзя исключать, что при этом советское правительство допускало ситуацию, когда японское правительство прекратит войну еще до вступления в нее Советского Союза. Официальное объявление о денонсации пакта рассматривалось в Москве как серьезное предупреждение японскому правительству, призванное убедить его в бесполезности продолжения войны.

Заметим, что есть свидетельства о том, что японское правительство и командование вскоре после Ялтинской конференции по линии своей разведки имели информацию об обещании Иосифа Сталина союзникам вступить в войну против Японии через два — три месяца после завершения войны в Европе. Ответственность за то, что высшее политическое руководство Японии, имея такую информацию, не капитулировало вовремя, обрекая армию и народ на новые большие жертвы, включая разрушение городов с убийством их населения американскими «ковровыми бомбардировками» и ядерное испепелением сотен тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, лежит полностью на японской военщине, ее генералитете.

8 августа 1945 года правительство СССР официально объявило японскому правительству войну. Хотя могло бы этого не делать, памятуя, как Япония коварно без объявления войны под покровом ночи нападала на Россию в 1904 году и на США — в декабре 1941 года.

Приведем полностью текст этого важного для истории документа.

«ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯПОНИИ

После раз­гро­ма и ка­пи­ту­ля­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии Япо­ния ока­за­лась един­ствен­ной ве­ли­кой дер­жа­вой, ко­то­рая все ещё стоит за про­дол­же­ние войны.

Тре­бо­ва­ние трех дер­жав — Со­еди­нен­ных Шта­тов Аме­ри­ки, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Китая — от 26 июля сего года о без­ого­во­роч­ной ка­пи­ту­ля­ции япон­ских во­ору­жен­ных сил было от­кло­не­но Япо­ни­ей. Тем самым пред­ло­же­ние Япон­ско­го Пра­ви­тель­ства Со­вет­ско­му Союзу о по­сред­ни­че­стве в войне на Даль­нем Во­сто­ке те­ря­ет вся­кую почву.

Учи­ты­вая отказ Япо­нии ка­пи­ту­ли­ро­вать, со­юз­ни­ки об­ра­ти­лись к Со­вет­ско­му Пра­ви­тель­ству с пред­ло­же­ни­ем вклю­чить­ся в войну про­тив япон­ской агрес­сии и тем со­кра­тить сроки окон­ча­ния войны, со­кра­тить ко­ли­че­ство жертв и со­дей­ство­вать ско­рей­ше­му вос­ста­нов­ле­нию все­об­ще­го мира.

Вер­ное сво­е­му со­юз­ни­че­ско­му долгу, Со­вет­ское Пра­ви­тель­ство при­ня­ло пред­ло­же­ние со­юз­ни­ков и при­со­еди­ни­лось к За­яв­ле­нию со­юз­ных дер­жав от 26 июля сего года.

Со­вет­ское Пра­ви­тель­ство счи­та­ет, что такая его по­ли­ти­ка яв­ля­ет­ся един­ствен­ным сред­ством, спо­соб­ным при­бли­зить на­ступ­ле­ние мира, осво­бо­дить на­ро­ды от даль­ней­ших жертв и стра­да­ний и дать воз­мож­ность япон­ско­му на­ро­ду из­ба­вить­ся от тех опас­но­стей и раз­ру­ше­ний, ко­то­рые были пе­ре­жи­ты Гер­ма­ни­ей после её от­ка­за от без­ого­во­роч­ной капитуляции.

Ввиду из­ло­жен­но­го Со­вет­ское Пра­ви­тель­ство за­яв­ля­ет, что с зав­траш­не­го дня, то есть с 9-го ав­гу­ста, Со­вет­ский Союз будет счи­тать себя в со­сто­я­нии войны с Японией.

8 ав­гу­ста 1945 года»

Как известно, потребовалось вступление в войну мощной Красной Армии Советского Союза и атомные бомбардировки для того, чтобы принудить японских политиков и военных согласиться капитулировать. Безоговорочная капитуляция осуществлялась на основе признания правительством и командованием Японии условий Потсдамской декларации, под которой стояла подпись и Советского Союза. Среди условий была и 8-я статья, которая гласила: «…японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем». Другими словами, определить территорию побежденной Японии должны были страны-союзники без участия японских властей.

Советские офицеры и японские полицейские на улице города Сикука (в настоящее время город Поронайск в Сахалинской области) на Южном Сахалине. Август 1945 года

Изъятые по итогам войны территории были определены в согласованном с правительством США меморандуме главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура № 677/1 от 29 января 1946 года. Меморандумом японскому императорскому правительству определялись территории, на которых прекращалось «осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии…» В пункте «в» из состава японского государства исключались «Курильские (Тисима) острова, группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также о-в Сикотан (Шикотан. — А.К.)».

Японское правительство никак не возражало против исключения этих территорий из состава своего государства. Согласиться с таким решением японское правительство было обязано по Потсдамской декларации и согласно Акту о капитуляции от 2 сентября 1945 года, в 6-й статье которого записано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель».

Не было возражений японского правительства и против принятого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 года, который установил, что вся земля с ее недрами и водами на территории Южного Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью СССР. Возвращение ранее принадлежавших Российской Империи Курильских островов и южной части Сахалина Советскому Союзу было закреплено в Конституции СССР. В 1947 году Курильские острова были включены в Южно-Сахалинскую (ныне Сахалинскую) область РСФСР.

(Окончание следует)