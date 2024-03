Через более чем год после президентских выборов в США, уже много позже того, как все ключевые американские СМИ зарубили историю о печально известном ноутбуке сынаДжо Байдена Хантера, газета The New York Times наконец объявила о том, что она «установила подлинность» и самого компьютера, и обнаруженной на нём переписки: на ноутбуке, оставленном в ремонтной мастерской штата Делавэр, было полно компрометирующих материалов о деятельности Хантера Байдена, который, выходило из взятой с компьютера переписки, активно пользовался политическим влиянием своей семьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя свободы

Единственное, что мог по-настоящему мог предложить сын Байдена, — это открывать двери нужным людям с помощью своей фамилии. Пока непонятно, каков был характер участия в этом нечистом деле, которое продолжалось годами, самого Джо Байдена. И едва ли The New York Times было интересно знать что-либо из этого тогда, когда в этом было больше всего смысла, — до выборов 2020 года, пишет почетный профессор кафедры политологии Чикагского университета Чарльз Липсон в статье, вышедшей 20 марта в The Spectator.

«Мы не хотим терять время на истории, которые на самом деле таковыми не являются, — заявил в октябре 2020 года, когда New York Post сообщил о ноутбуке, ответственный редактор некоммерческой организации National Public Radio. — И мы не хотим, чтобы наши слушатели и читатели тратили время на сюжеты, которые созданы исключительно для отвлечения внимания».

Ben Stanfield Хантер Байден

Едва ли можно сказать, что The New York Times и NPR были единственными американскими СМИ, которые задушили историю о ноутбуке сына Байдена. Напротив, единственным изданием, проведшим свое расследование и сообщившим о его результатах, было New York Post, тогда как на телевидении о ноутбуке сообщили лишь Fox News. За это расследование издание было выдвинуто на большое число наград и, ожидаемым образом, не получило ни одну из них. «Ожидаемо» потому, что выдают награды те же, кто и контролирует общественную дискуссию. Это те же доброхоты, которые с самого начала давили историю о ноутбуке.

На этом злоупотребления СМИ не заканчиваются. Пока историю душили крупные новые СМИ, две крупнейшие платформы социальных сетей, Twitter и Facebook, следили за тем, чтобы у них о ней нельзя было прочитать. Пользователям Twitter и Facebook не разрешалось ни публиковать, ни делиться с другими пользователями историей New York Post — той самой историей, подлинность которой теперь поддерживает The New York Times. В решающие дни перед выборами Twitter даже заблокировал аккаунт New York Post в этой сети. По сути, руководство Twitter таким образом сделало свой вклад в победу любимого кандидата.

Даже сейчас, после признания подлинности истории про ноутбук, самые известные мейнстримные издания по-прежнему молчат как о нём и о содержащейся на нем информации, так и о своей роли в ее сокрытии. С тех пор как вышла статья в The New York Times, NBC, ABC, CBS, MSNBC и CNN и словом о ней не обмолвились. Брайан Стелтер, который выдает себя за медиааналитика CNN и перед выборами назвал историю с ноутбуком «российской дезинформацией», отказался упомянуть о ней в своем недавнем информационном сюжете. Его внимание было — понятным образом — сосредоточено на предстоящем подкасте принца Гарри и Меган Маркл.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

Также не слышно извинений от Лесли Шталь, корреспондента программы 60 Minutes телеканала CBS, которая 20 октября 2020 года взяла интервью у тогдашнего президента США Дональда Трампа. Тогда Трамп говорил о том, что содержащаяся на ноутбуке информация сенсационна, но Шталь раз за разом одергивала его, подчеркивая, что CBS не собирается сообщать о ноутбуке, потому что невозможно проверить истинность этой информации. Подразумевалось, что всё это была дезинформация. Разумеется, New York Post уже проверила полученные сведения с помощью независимых компьютерных аналитиков. Теперь то, что они были правы, признают их коллеги из The New York Times.

Когда же о подлинности сведений с ноутбука Хантера Байдена всё же заявили в The New York Times, газета Washington Post попробовала другой подход, чтобы избежать обвинений в своей адрес. Ближе к вечеру пятницы, 18 марта, когда наблюдается падение интереса читателей, издание опубликовало статью, в которой говорилось, что у их газеты есть очень веские причины вообще не публиковать сведения о ноутбуке. Они не стали ни за что извиняться, тогда как их посыл читателям заключался в том, что «здесь не на что смотреть, ребята, расходимся без лишнего шума».

К чему все эти попытки скрыть, подавить и остановить распространение правдивой истории? Зачем так усердно работать, чтобы похоронить историю, которая была важна для избирателей? Правильно — потому что эти СМИ хотели, чтобы Джо Байден победил Дональда Трампа. У них не было намерения публиковать историю, которая подорвала бы шансы Байдена. Зачем копаться в истории, которая может только навредить желанному кандидату?

Нет ничего плохого в партийной пристрастности, включая пристрастные СМИ, но это работа редакционных статей и авторских программ, а не разделов новостей, по крайней мере, не газет, веб-сайтов и телеканалов, которые претендуют на то, что они осуществляют непредвзятое освещение событий. Для таких сайтов лучше всего четко обозначать редакционные статьи и аналитические материалы и отделять их от официальных новостей.

Gage Skidmore Джо Байден

Когда при принятии решений о том, что освещать, а что нет, на передний план выходят партийные цели, как это было в New York Times, Washington Post, ABC, NBC, CBS и PBS, эти СМИ сбиваются с пути и превращаются в политических активистов. Они больше не стесняются помогать предпочитаемым кандидатам или вредить их оппонентам. Опять же, такой подход нормален для редакционных страниц и мнений (в идеале, с фактами, подтверждающими их утверждения, и платформой для некоторых противоположных мнений). Но такая пристрастность неуместна на страницах или программах с важными политическими новостями.

Когда это освещение пронизано непреклонными мнениями, когда они диктуют, какие истории освещать и как о них сообщать, как это было в случае с ноутбуком Хантера Байдена, рушатся стандарты беспристрастной журналистики. Именно это и произошло с американской журналистикой. И именно поэтому общественное доверие к их освещению рухнуло.

Это всё большее недоверие к СМИ и вообще ко всем общественным институтам тревожным образом пересекается с новой технологией подачи новостей и мнений. Сегодня практически нет препятствий для создания блогов и очень низкие затраты на создание онлайн-источников новостей, где озвучиваются конкретная точка зрения и не принимаются другие мнения. Благодаря этому у читателей есть возможность находить ту информацию, которая подтверждает ранее существовавшие у них взгляды, и избегать тех сведений, которые идут вразрез с этой точкой зрения.

flickr CNN Center

Ведущие новостные организации США теперь конкурируют в том же пространстве и мчатся по тому же пути, создавая контент, который подтверждает и укрепляет уже сложившиеся взгляды читателей. Нарастает сонм не слышащих друг друга голосов. Одним из результатов такого развития событий является отказ либеральных СМИ публиковать истории о ноутбуке Хантера Байдена или извиняться, когда наконец становится известно, что они скрывали информацию.

Ждать извинений от репортеров, ведущих и редакторов, которые сокрыли историю, — дело напрасное, как и ожидать, что они серьезно задумаются над своими вопиющими ошибками или попытаются исправить их — быстрее рак на горе свистнет. Но молчание СМИ не может скрыть их позорного провала.