Уже более трех недель длится специальная военная операция России по защите мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик, выдержавших без малого восьмилетний геноцид, циничное попрание своих фундаментальных прав «центральными» властями Украины. Намеренно используем слово «центральные» в кавычках, потому что с 2014 г. никакой «центр» эти власти не представляли, а выступали носителями идеологии и ценностей, присущих пассионарному западно-украинскому региону (да, на востоке Украины больше привыкли работать, а на западе — вспоминать о «героическом прошлом» в схронах).

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

На фоне российской спецоперации мир разделился — и к этому понуждает не только прохождение разграничения по линии «неонацизм» — «антифашизм», но и жесткое давление на те страны, что имеют смелость отстаивать собственную позицию и интересы. Как минимум вызывает вопросы приравнивание нейтралитета к пророссийской позиции.

Но это в том случае, если речь идет о действительном нейтралитете. Некоторые страны пошли по пути изобретения собственной модели нейтралитета, которой впору присваивать наименование по названию государства, её изобретшего. Видное место в числе таких «изобретателей» принадлежит Республике Молдова.

Army.md Молдавские солдаты

С первых дней российской военной спецоперации по защите населения Донбасса власти Молдавии заявили о своём нейтралитете в отношении происходящего на территории Украины и ЛДНР. Правда, этот «нейтралитет» практически сразу начал формироваться по молдавской модели, когда заявления и действительность чаще всего диссонируют друг с другом.

Уже с первых дней на территории Молдавии был заблокирован доступ к российским интернет-каналам, которые молдавская власть посчитала «пропагандистскими» — РИА «Спутник», интернет-портал Первого телеканала и других. Вряд ли молдавскими регуляторами ставилось целью отсечь местных интернет-пользователей от передач типа «Давай поженимся» (хотя г-жу президента Молдавии программа могла бы заинтересовать) или «Мужское / Женское» (в Молдавии подобными региональными ужасами вряд ли кого-то удивишь). Кстати, аналогичных рестрикций для ресурсов, выражающих противоположную точку зрения (информационно-аналитическую), как и в целом отрицающих молдавскую государственность, не наблюдалось.

Целый ряд молдавских каналов, ретранслирующих (пока) российские информационно-аналитические программы, были подвергнуты штрафам и иным мерам воздействия. Одним из наиболее показательных примеров можно считать наложение штрафа молдавским Советом по телевидению и радиовещанию (СТР) на канал NTV — Moldova, в котором говорилось о «биологических лабораториях США в Украине» со ссылкой на В. Нуланд. Знатоки русского языка из СТР посчитали, что Нуланд говорила о «научно-исследовательских центрах», что, по их мнению, исключает проведение там лабораторных исследований. Эти же фанаты русской филологии и ценители русской словесности, по информации ИА Newsmaker. md, дали свою трактовку слова «полигон» как сугубо «специально оборудованного поля», хотя наверняка российское посольство могло бы помочь молдавским энтузиастам со словарями, в которых доходчиво объясняется наличие в русском языке многозначных слов. На конкретных примерах, понятных даже «европейским лингвистам» из СТР.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд в Киеве, 27 апреля 2016 года

Одной из главных претензий к телеканалам, ретранслирующим российские телепередачи / репортажи, в первую очередь новостные, является то, что в них не излагается позиция «противоположной стороны». Однако тот факт, что пока не был подвергнут санкциям ни один канал, излагающий проукраинскую или прозападную позицию — что в молдавских условиях одно и то же, — говорит о многом. Позволим себе усомниться в том, что на каналах, транслирующих, к примеру, румынские новости, хоть в каком-то нейтральном виде подаётся позиция российской стороны. Но заокеанский Юпитер похитил Европу всерьез и надолго, поэтому и ему, и всем, кто за него, позволено всё.

В целом в молдавских СМИ и интернет-сообществе, включая русскоязычные, вполне сознательно формируется устойчивая медиакартинка, направленная на формирование у жителей Молдавии устойчивого проукраинского восприятия ситуации. Эта работа ведется системно и последовательно, при гласной и негласной поддержке властей. Большинство молдавских СМИ занимают откровенно проукраинские позиции, а даже формально нейтральные медиа сопровождают сюжеты фото‑ и видеорядом преимущественно с «обороняющимися украинскими силовиками» и крайне скупо дают информацию о жертвах среди мирного населения в ЛДНР.

Этому активно способствует позиция молдавских властей, причем в сфере политики антироссийская риторика и проукраинские подходы даже не вуалируются пресловутым «нейтралитетом». К примеру, практически сразу власти Молдавии заявили о резком осуждении «российской агрессии» и «войны против Украины» (хотя даже украинские власти избегают термина «война», имеющего международно-правовые характеристики). Тезис о «решительном осуждении» регулярно, как мантра, повторяется, согласно сообщениям государственного молдавского информагентства Moldpres, практически на каждой международной встрече, хоть с румынами, хоть с эстонцами, причем заученный речитатив практически не меняется. Такое специфическое представление о «нейтралитете» должно быть должным образом оценено.

Но сугубо международными встречами и декларациями молдавский «нейтралитет» не ограничивается. Очередным откровением стали высказывания молдавского премьер-министра Н. Гаврилицы (цитата по ИА Newsmaker. md) о «сложных отношениях с РФ», которые «в последнее время стали еще сложнее», а минимальные контакты поддерживаются лишь на уровне российского посольства, степень активности которого в Молдавии и в «спокойные» времена давно уже выдает в нём пристанище для дипломатов, отбывающих предпенсионную миссию. Не обошлось и без дежурных обвинений и «решительного осуждения» действий России — видимо, тоже в рамках «нейтралитета». Интересно, правда, в чем «ухудшились» отношения с Российской Федерацией, если после начала спецоперации Москва пошла на снятие заградительной пошлины с целого ряда наименований молдавской сельхозпродукции?

Не забывают о «нейтралитете» Молдавии и её представители в международных организациях. К примеру, как сообщает ИА Point. md, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) власти Молдавии присоединились к политической декларации, осуждающей «российскую агрессию», оставив формально за собой право самостоятельно решать вопрос о применении конкретных санкций.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в Крымской платформе

А после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), из которой, как и из всех остальных институтов Совета Европы, Россия наконец-то благополучно вышла, власти Молдавии пошли, что называется, во все тяжкие с продвижением своего «нейтралитета». Напомним, что 15 марта с.г. по инициативе ряда депутатов ПАСЕ приняла резолюцию, в которой территория Приднестровья признана «оккупированной Российской Федерацией» в результате «агрессии России против Республики Молдова».

Уже со следующего дня г-жа Санду вновь извлекла из глубин молдавской политической мысли тезис о необходимости «скорейшего вывода российских войск с территории Молдовы». И если раньше подобные демарши были вполне традиционным, предсказуемым, хотя и назойливым явлением, то в данной ситуации, на фоне резолюции ПАСЕ, традиционные кишиневские нарративы приобрели угрожающее звучание. Неслучайно официальный представитель МИД России М. Захарова в ходе официального брифинга 17 марта выступила со вполне адекватной оценкой как резолюции ПАСЕ, так и заявлений высшего руководства Молдавии.

Еще одним истерическим проявлением «нейтралитета по-кишиневски» стал весьма странный комментарий министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) РМ от 16 марта по поводу 8-й годовщины референдума в Крыму о вступлении республики и г. Севастополя в состав России, в котором в достаточно резких выражениях было в очередной раз выражено мнение молдавских властей о «незаконности» проведенного референдума. Комментарий молдавского внешнеполитического ведомства выдержан в достаточно жесткой терминологии: там упоминается и «силовой захват органов власти в Крыму», и отсутствие чего-либо общего «со свободным и демократическим волеизъявлением народа», и несоответствие «международным стандартам в этой области» и т. п. Конечно, молдавские власти в этом вопросе признанные эксперты, ведь за годы молдавской независимости относительно официально состоялось только два референдума, один из которых, прошедший в 1994 г., назывался «совет с народом» и был проведен с нарушением многих законодательных процедур, а второй, 2019 г., носил консультативный характер и так и не был реализован на практике. Поэтому кишиневские теоретики могут сколько угодно рассуждать о референдумах в других странах — благо это очень легко, когда не имеешь практического опыта.

Тем не менее комментарий молдавского МИДЕИ, обнародованный непонятно почему, ведь восемь лет — не слишком круглая дата для юбилеев, а в Молдавии пока еще применяется десятичная система счисления, не стал незамеченным и в МИД России, удостоившись отдельного комментария от всё той же М. Захаровой. В российском МИДе выразили непонимание причин «резкости тона» молдавского документа и призвали «молдавских партнеров» отказаться от «искусственных раздражителей в двусторонних отношениях». К сожалению, ни антироссийский пассаж в резолюции ПАСЕ относительно «оккупированного Приднестровья», ни очередная порция требований о выводе российских войск, ни комментарий МИДЕИ РМ с осуждением крымского референдума не встретили внятной реакции посольства России в Молдавии, которое даже не удосужилось продублировать комментарии «центра» на своей интернет-странице. Последнее сообщение в ленте новостей посольства РФ — это поздравление с 8 Марта, а вне официальной ленты — абстрактный призыв к гражданам РФ и российским соотечественникам обращаться на электронный адрес посольства «в случае совершения действий насильственного характера» или «в связи с участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе». Абстрактный характер призыва уже стал поводом для отрицающих подобные факты (имеющиеся или возможные) со стороны молдавских властей на разных уровнях, а посольство по-прежнему ограничивается не очень внятными формулировками, получаемыми, скорее всего, из «центра», и не затрудняя себя даже постингом официальных заявлений того самого «центра».

Однако в данном случае всё же позволим себе не во всем согласиться с г-жой Захаровой. Не вызывает сомнений, что молдавские власти прекрасно знают, на что идут, повышая тон в выражении своего «нейтралитета» и выбирая для антироссийских лозунгов любые поводы.

Совет Федерации Мария Захарова

Во-первых, в Кишинёве нервничают. Очень. Кошка точно знает, чьё «мясо» пыталась съесть, и теперь боится. Можно лишь представить себе, с какой тревогой ежечасно молдавские власти мониторят сводки относительно российской спецоперации, боясь увидеть в них наименования Одесской области в качестве театра активной фазы спецоперации. В Молдавии понимают, что пресловутый «коридор в Приднестровье» вовсе необязательно прокладывать только через Одессу — есть и другие направления, к примеру, по стратегической трассе Кишинев — Кировоград (Кропивницкий) — Волгоград, в местных кругах именуемой «Полтавкой», с выходом к пункту пропуска «Платоново — Новый Гоян», в непосредственной близости от Винницкой области.

Безусловно, Одесса — один из важнейших объектов на Черноморском побережье, и без взятия его под контроль сложно представить полноценное выполнение задач по демилитаризации и денацификации, включая привлечение к ответственности виновных в трагедии 2 мая 2014 года. Но это слишком хорошо понимает и действующая (пока еще) власть в Киеве, поэтому Одессу будет удерживать «бессмысленно и беспощадно». А фланговый охват, с перехватом автомобильных и ж/д путей сообщения на Киев создаст для Одессы масштабные проблемы с получением подкреплений. И масштабные вызовы для руководства в Кишиневе.

Во-вторых, даже нервничая, в Кишинёве пытаются извлечь из ситуации максимум выгоды. Тема «российской оккупации» всегда была выгодной и хорошо продавалась — в различных смыслах, а сейчас она становится чуть ли не единственным ресурсом, под что молдавские власти еще могут выторговывать себе дополнительные «печеньки» от Запада. Но об «угрозе» надо постоянно напоминать, ведь о ней могут забыть, и тогда надежды на «поддержание мира», «обеспечение энергобезопасности» и прочие словоформы, которые в Молдавии знают наизусть, похоже, все те, кто мало-мальски интересуются политикой, так и останутся «прожектами», о которых на Западе вовремя не вспомнили.

Кишинев открыто пытается «поймать хайп», даже если поводом для «хайпа» в исполнении молдавских властей является беда украинского народа. Именно из-за этого «хайпа» в Кишиневе попытались «пристроиться» к украинскому «локомотиву», который так стремится в Евросоюз, и даже подали официальную заявку. Да вот только проблема: колея и у «локомотива», и у «молдавского вагона» не соответствует европейским стандартам. И вряд ли будет соответствовать в ближайшие годы. Так что «почти поезд» (еще и с грузинским «вагоном») рискует упереться в шлагбаум и встать «на запасном пути». «Вагоны», зная традиции молдавского и грузинского гостеприимства, еще можно будет перепрофилировать в вагоны-рестораны, где сановные западные бюрократы смогут порассуждать о ценностях, а вот «локомотиву» придется совсем сложно.

Так что молдавские власти не смогут отказаться от генерирования новых «искусственных раздражителей» в отношениях с Россией. Чем они уже с успехом занимаются: к примеру, в СМИ появилась новость о том, что АО «Молдовагаз» может просить Газпром отложить соглашение об урегулировании молдавской задолженности на более поздний срок, потому как не успевает провести оговоренный в контракте аудит. Рискнем предположить: и не пыталось успеть, потому что и Западу, и молдавским властям нужно не решение проблем в отношениях с Россией, а их усугубление. На данном этапе именно «раздражители» выступают основным «элементом питания» для молдавской политической элиты, которая использует их для привлечения западных ресурсов.

Bilfinger SE Газопровод

Может возникнуть резонный вопрос: а в чем же суть молдавского «нейтралитета», если заявления и действия молдавских властей как-то не вяжутся с реальными принципами нейтралитета? Всё очень просто: оказывается, в Кишиневе не будут пока присоединяться к антироссийским санкциям. Вот только непонятно, в чём именно могли бы состоять эти санкции от Молдавии.

Отказ от потребления российского газа? Так сами власти Молдовы признают, что имеющихся альтернативных трубопроводных ресурсов не хватает, а со спотовыми европейскими ценами недолго и до уличных протестов дойти, тем более что Запад пока не испытывает особого оптимизма от компенсации Молдавии её потенциальных потерь на альтернативных газовых рынках. Более того, в случае отказа Молдовы от получения российского газа пострадает и Украина, исправно получающая платежи за транзит по своей территории.

Отказ от экспорта на российский рынок молдавской с/х продукции? Так это будет даже не выстрел в ногу, а прицельный выстрел гораздо выше, по самым помидорам (яблокам, баклажанам и т. п.).

Отказ от переводов из России и рекомендация молдавским гастарбайтерам вернуться? За первую часть Москва только спасибо скажет, а молдавские трудовые мигранты всё равно будут пытаться сохранить рабочие места в России, тем более что на исторической родине есть планы по трудоустройству украинских беженцев, что, в свою очередь, и так сократит не очень ёмкий молдавский трудовой рынок.

Отказ от электроэнергии, которая вырабатывается для Молдовы на ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российским инвесторам? Тем более что в Кишиневе заявили о готовности работать в рамках евросоюзовской энергосистемы? Так ситуация схожа с газом: надо еще найти предложения по приемлемым для молдавского потребителя ценам, а ни Украина, ни Румыния к этому не готовы в силу физического отсутствия мощностей и адекватного ценового предложения.

Донор Молдавская ГРЭС в Днестровске, Приднестровье

Вот и получается, что молдавский «нейтралитет» — это блеф, это пузырь, который, однако, пытаются продать. Можно сразу, оптом, втридорога Западу, но Запад так дорого не хочет и не очень может. Или вложить в качестве политической инвестиции, зная, что в России сейчас значительно поднялись ставки по депозитным вкладам — и тогда, после завершения спецоперации на Украине, вне зависимости от исхода, напомнить, что в Кишиневе сохраняли пресловутый «нейтралитет», и тем самым претендовать на свой процент. А попутно наносить чувствительные удары по приднестровской экономике, устраивая новый раунд игр вокруг Рыбницкого металлургического завода и исподтишка пугая Россию очередным витком регионального социального кризиса.

«Нейтралитет по-молдавски» — он такой, очень дорогой и местами причиняет неудобства. Особенно если эти места пока отдалены от российской территории, а также от демилитаризованных и денацифицированных местностей. Хотелось бы надеяться, что в Москве научились разбираться в особенностях молдавской политики и значимости альтернативных региональных коридоров, тем более в ситуации, когда кто-то претендует на статус «заднего двора», настроенного враждебно по отношению к большому «русскому дому».