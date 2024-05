Израильский премьер-министр Нафтали Беннет в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским посоветовал ему прекратить сопротивление и согласиться на условия России.

Владимир Зеленский

Данное сообщение обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua». Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский ничего не решает и не контролирует.

«Зеля (Зеленский — М. Р.) ничего не контролирует. Даже если он примет решение сдаться, его не послушают вооружённые силы. Так что без толку все эти переговоры», — пишет Адам Б.

«Зеленский так красиво врал перед выборами. Его слово моих старых ботинок не стоит. Хозяева что скажут, то и сделает», — добавил MrKrotikot.

«С первых дней операции было понятно, что Зеле (Зеленскому — М. Р.) надо звонить не в Италию или Францию, а сразу в Минск или хотя бы в Пекин. Сколько он тянул, пока его же коллеги не попросили Минск? Уговорить Зе на переговоры с Москвой? Сейчас Израиль говорит, что тут без вариантов. И опять затягивание…» — пишет Роман С.

Нафтали Беннет

«Давили на Зеленского. А он что-то решает? Как хозяин скажет, так и будет!..» — отметил Ipolit Matveevich.

«Скоро Зеля (Зеленский — М. Р.) будет президентом без государства. Все всё понимают, но продолжают ломать комедию», — отреагировал One Of us.

«Израильтянам хорошо знакомо, к чему приводит национализм. И вы удивляетесь, почему Израиль не присоединился к санкциям и давит на Зеленского?» — задался вопросом Миша Х.

«Зеленскому наплевать на свой народ», — написал Samsung.

«Ай-ай-ай… «не весь мир с нами»… Зеленский будет воевать до последнего украинца! Надо было это Беннету объяснить…» — с сарказмом отметил Вадим В.

«Зеленскому надо сценарий написать, где он сдаётся, тогда он сдастся», — пошутил Ильдар.

«А Зелику (Зеленскому — М. Р.) ничего не надо советовать. Капитуляция Украины — это просто вопрос времени», — добавил Breeze 182.

«Какой смысл звонить Зеленскому? Все знают, кто его хозяева…» — отреагировал Петр.

«Рано или поздно всё равно это придётся сделать», — прокомментировал новость Сергей.

«На Зеленского кто только не давит. Наверно, только мозг не давит», — не без сарказма пишет Alu Min.

«А Минские не проще было выполнить? Должно же государство нести ответственность?» — подытожила Елена Щ.