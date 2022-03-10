Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ФРГ предоставить Киеву больше оружия, также раскритиковав Германию за промедление с принятием решения о поставках вооружения украинской стороне после начала Россией специальной операции на Украине. Об этом дипломат написал в статье для Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Политик призвал официальный Берлин дать Киеву «больше оружия», помочь закрыть небо, поспособствовать предоставлению украинской стороне боевых самолетов, а также — предоставить «больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия». Также он призвал Германию ввести «более жесткие» санкции против Российской Федерации.

«Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты», — призвал глава украинской дипломатии.

Заявление Дмитрия Кулебы обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter.

«Где все те миллионы и миллиарды денег, которые мы все платили? Налоги, военный сбор? Где это всё? Чего они бегают и клянчат?» — возмутился Nikolai, напоминая среди прочего о так называемом военном сборе (на войну против Донбасса), который взимается с официальных доходов украинских граждан с 2014 года.

«Они максимально много делали за всё это время, а сейчас уже вообще капут, так сказать», — добавил Anton B.

«Опять должны!» — смеется Victor N.

«Вот вы дураки, а с чего вы взяли, что для вас сделают много? Они сделали что могли и, видимо, что хотели, а вы повелись. И история с Саакашвили и Афганистаном вас ничему не научила», — отметил Аким.

«Все им должны. А они в государство играть будут», — не без сарказма отреагировал Александр Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Куличики

«Интересно, когда Германия угробит свою экономику ради Украины, она эти потери с Украины сдирать будет?» — задумался Андрей Е.

«С Украины? Не смешите. Украина может только прощать долги. Причём свои», — ответил Андрею Е. Дмитрий Ч.

«Ну, я думаю, что сколько веревочке ни виться, конец рано или поздно будет», — ответил Андрей Е. Дмитрию Ч.

«А то, что они шесть лет разворовывали армию, из них два года — при Зеленском, он тактично промолчал. Дипломат мирового масштаба!!!» — с сарказмом написал Илья П.

«Мало… Совесть есть у Кулебы? Заморозка СП-2 стоит сколько? Многочисленные санкции для РФ в ущерб немецким гражданам, этого мало?» — возмутился Юрий Р.

«Кулеба — правитель мира, не привлекающий санитаров?» — иронизирует Григорий Т.

«Не дают много, зная, что некому будет отдавать долги…» — пишет Стас К.

«Похоже, Кулебу скоро будут в открытую посылать на Западе», — подытожил Дмитрий Ч.

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