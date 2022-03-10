У большинства иностранных партнеров, которые вводят против России санкции «в официальных заявлениях, бумагах и письмах, есть однозначные лазейки. Никто не уходит навсегда. Все театральные демонстрации с разрывом контактов и громкими словами имеют мало общего с реальностью. Нужно подождать», — генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов рассказал ИА REGNUM о перспективах экономического сотрудничества России и стран СНГ в условиях санкционного противостояния.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ

ИА REGNUM: Казахстанские бизнесмены жалуются на проблемы с отгрузкой, которые у них возникли после начала специальной военной операции России на Украине. Это правда?

Алексей Безбородов: Проходящей на Украине спецоперации две недели. О каких-то глобальных проблемах, которые могут теоретически возникнуть у казахстанского бизнеса, я бы говорить пока не стал. По традиционным каналам могли возникнуть какие-то сложности, но чтобы фиксировались перебои по всем направлениям, — этого пока нет.

Сейчас у всех ситуация разная. По прошлому опыту могу точно сказать, что в первую очередь набегают «белки-истерички» и начинают кричать. Я бы подождал развития событий и не делал преждевременных выводов.

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В целом подобные события всегда запускают процесс «естественного отбора». Люди, которые не умеют структурно и организационно подходить к кризисам, ведь любой кризис — это испытание умения и готовности работать с документами, организовывать людей, подстраиваться и так далее, естественно, рискуют.

Если после недели — десяти дней при имеющейся логистике и налаженных связях у бизнесмена начинают «сыпаться» дела, возникают проблемы и его бизнес «умирает» — это странно. Если бы прошел год — и человек, используя все имеющиеся варианты, не смог стабилизировать ситуацию, — это еще можно понять.

Сейчас большая часть выступлений с жалобами — это описание рисков и страхов. И для кого-то это актуально. Но в целом для Казахстана я не вижу каких-то юридических сложностей с тем, чтобы все грамотно организовать и подготовиться.

Дистанцирование логистики Казахстана от российской экономики — насущный вопрос. Мы понимаем, что Казахстану это нужно делать. Никаких обид или ревности тут нет и быть не может.

По-хорошему в новых условиях нужно решить два вопроса. Первый — вопрос окончания спецоперации на Украине. Второй — решение возникших трудностей после окончательного решения о введении санкционной политики.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Алексей Безбородов: Когда станет понятно, что санкции уже ввели против всего и всех — мы поймем какой комплекс задач нам предстоит решить. Навскидку — это может быть решение юридических вопросов, вопросов технологий, налаживание логистики и так далее. Сегодня «бежать поперек паровоза» — бессмысленно. Это как раз то, чем занимаются наши европейские партнеры.

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У большинства из них в официальных заявлениях, бумагах, письмах есть однозначные лазейки. Никто не уходит навсегда. Все театральные демонстрации с разрывом контактов и громкими словами имеют мало общего с реальностью. Нужно подождать. Оценивать реальное положение вещей можно будет после окончания специальной военной операции на Украине.

После обнародования окончательного санкционного списка нашим партнерам из Центральной Азии можно начинать работу по налаживанию логистики. Я считаю, что у Казахстана и Киргизии в новой реальности открываются огромные возможности в силу давнего доброго партнерства, глубокой связанности наших экономик и отсутствия Казахстана и Киргизии в санкционных списках. И я очень надеюсь, что страны, которые вводят санкции против России, не будут распространять свою истерику на страны Центральной Азии.

Ожидаемая совместная работа приведет Россию к налаживанию альтернативной логистики, а Казахстан с Киргизией смогут на этом хорошо заработать. Это хорошо для всех.

ИА REGNUM: Смогут ли западные санкции придать новый импульс замороженным логистическим проектам в странах Туркестана?

Алексей Безбородов: Если вы говорите о многострадальном проекте железной дороги по маршруту Китай — Киргизия — Узбекистан, то я бы пока не торопился с выводами. Инвестиционные ресурсы на сегодняшний день ограничены. Я бы начинал с проектов в области торговли. Возможно, у Казахстана на его проектах на Каспии подходят сроки окончания инвестиционных контрактов с американскими корпорациями. И если Нур-Султан посчитает нужным — он эти условия пересмотрит.

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Сейчас нужно ориентироваться не на «тяжелые» инфраструктурные проекты, хотя они тоже есть и продолжают реализовываться, а на институциональное взаимодействие, логистику, торговлю и взаимопомощь.

Условно говоря — Казахстан и Киргизия помогают России и зарабатывают на этом. Не хотелось бы возобновлять практику СССР, когда стояла условная задача «накормить Финляндию». Сейчас гораздо эффективнее и полезнее «кормить друг друга» и помогать тем, кто с нами находится рядом и дружит.