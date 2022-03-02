После начала операции России на Украине у некоторых возник соблазн не ограничиться очень жесткими санкциями, введенными Западом, даже несмотря на то, что общественность как в Соединенных Штатах, так и в ЕС не готова к возможным экономическим издержкам. В частности, звучали призывы к созданию бесполетной зоны НАТО над Украиной или поставкам оружия Киеву, сопротивляющемуся наступлению российской армии. Такой шаг не ударил бы по карману американцев, но он увеличил бы риск эскалации, которая может напрямую угрожать глобальной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Таким образом, главный вопрос заключается в том, как обеспечить адекватность «наказания» и устранить возможность долгосрочного ущерба. При этом Соединенные Штаты должны учитывать собственные интересы и цели, а также интересы и цели Украины, европейских союзников и партнеров и более широкого мирового сообщества, пишут Мэтью Берроуз и Кристофер Пребл в статье, вышедшей 2 марта в Responsible Statecraft.

Самой важной задачей будет преодоление разворачивающейся гуманитарной катастрофы, связанной с операцией. По словам Берроуза и Пребла, Западу нужно готовиться к последствиям нынешних событий, в том числе к приему беженцев, бежавших с Украины в соседние государства, особенно на территорию государств — союзников США по НАТО — Польши и Румынии. В случае с Сирией такое развитие событий оказало значительное давление на страны Европы, а также в некоторых случаях способствовало распространению ксенофобских настроений, изменивших внутриполитическую ситуацию в этих государствах.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

Возможно, в случае с Украиной это будет не так, но масштаб проблемы может оказаться достаточно серьезным. Преодоление гуманитарного кризиса на Украине станет огромным делом, которое потребует широкомасштабных мер со стороны международных агентств, суверенных государств и неправительственных организаций.

Опосредованная война в центре Европы, в рамках которой союзники США и НАТО вооружают боевиков украинского сопротивления, также может закончиться катастрофой. В краткосрочной перспективе существует тенденция сосредотачиваться на морально превосходящей позиции, что всегда лучше помогать защитникам против агрессоров. Но стоит спросить, отвечает ли это интересам украинского народа, например, если дополнительное вооружение приведет к затягиванию нынешней операции, которая в противном случае могла бы закончиться быстрее путем переговоров.

Ужасные долгосрочные последствия может иметь и гражданский конфликт, в рамках которого друг с другом начнут воевать пророссийски и антироссийски настроенные граждане Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чистописание

Между тем существует серьезный риск эскалации за пределами Украины. Возможность того, что силы США или НАТО вступят в прямой контакт с российскими военными, существует всегда, что доказали инциденты в первые 48 часов операции — в частности, в случае с кораблем из Турции. Управление этими рисками требует большого мастерства и настойчивости. Поэтому США и НАТО должны решительно сопротивляться любым призывам к введению бесполетной зоны или другим мерам, которые неизбежно повлекут за собой такие столкновения.

Некоторым нравится представлять себе, что Украина для России превратится в Афганистан, но им следует помнить, что вмешательство администраций Джимми Картера и Рональда Рейгана в тот конфликт, — которое первоначально всячески скрывалось, — имело непредвиденные последствия: поставки оружия членам антисоветского сопротивления, на тот момент считавшиеся Западом оправданными, поспособствовали впоследствии появлению террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так или иначе, нынешнее обострение на Украине сойдет на нет. Общие интересы обеих сторон должны подтолкнуть к чему-то иному, чем новая холодная война между Россией и Западом. Все стороны должны помнить об этой многолетней конфронтации с огромными армиями, сосредоточенными вдоль военизированных границ, как о трагедии, которой следует избегать. Хуже такого развития событий лишь третья мировая война, возможность которой довольна высока.

Короче говоря, Западу придется придумать, как вести себя с Россией, возможно, даже с Россией, которой все еще правит Владимир Путин. Доверенные третьи стороны могут оказаться важными посредниками для поддержания связи между Путиным и «остальным миром». Швейцарцы, например, способствовали диалогу, который в конечном счете привел к Совместному всеобъемлющему плану действий с Ираном, и они могли сыграть аналогичную роль после кризиса на Украине.

Несомненно, в обозримом будущем возврат к прежнему статус-кво будет невозможен. Однако оставить дверь открытой для дипломатии и обеспечить непрерывный обмен с народом России жизненно важно, если Запад не хочет, чтобы на Европу вновь опустился железный занавес, что ударит по всем, а не только по российской власти или народу России.

Со временем злость и обида на Москву сменятся чем-то другим. Импульс исключить Россию из международной системы понятен, но и нереалистичен. Попытки полностью изолировать Россию увеличат ее зависимость от Китая и, несомненно, усугубят трения Запада с Пекином, еще больше ускорив деглобализацию. Резкое расширение торговли и культурного обмена за последние три десятилетия открыло перед миром беспрецедентные экономические возможности, почти «положив конец крайней нищете». Российская власть заслуживает наказания, но не ценой гораздо худшего будущего для всех.