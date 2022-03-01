8 декабря 1991 года, всего через несколько месяцев после распада Организации Варшавского договора в марте того же года и «свободных» парламентских выборов в Польше, которые прошли в октябре, Борис Ельцин иМихаил Горбачев официально договорились о ликвидации Советского Союза. Как и предполагали тогда многие аналитики, Холодная война наконец закончилась, и победили в ней «хорошие парни» — Запад, США и их союзники, пишет директор по стратегическим исследованиям в области сдерживания Института МитчеллаПитер Хьюсси в статье, вышедшей 28 февраля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM «Будь бдителен!»

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В частности, Фрэнсис Фукуяма считал, что наступил конец истории — насколько, по его мнению, «хорошо» всё шло. Фукуяма был уверен, что конфликт между свободой с одной стороны и силами тоталитаризма с другой исчерпан. Силы «либерального международного порядка» станут консенсусной позицией на международном уровне.

Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла соглашение о партнерстве во имя мира, в которое вошла Россия. Тогдашний президент России Ельцин выступил в ООН и призвал к совместному глубокому сокращению ядерных вооружений и одновременному развертыванию глобальной системы противоракетной обороны.

В Западном полушарии все страны от Канады до Чили, за исключением коммунистической Кубы и нищего Гаити, перешли к демократии.

Подобное развитие событий способствовало тому, что с 1981 года, когда к власти в США пришел президент-республиканец Рональд Рейган, мир сильно изменился.

Рональд Рейган. 1981

Тогда международная обстановка выглядела далеко не радужной. Советский Союз неоднократно хвастался тем, что стратегическое соотношение сил благоприятствует Советам и их союзным социалистическим странам и что глобальное лидерство США потерпело неудачу.

Москва также почти завершила огромное наращивание ядерных и обычных вооружений до такой степени, что Советы с уверенностью призывали к «ядерному замораживанию», зная, что в США забуксовала запланированная модернизация ядерных сил.

В 1979 году Саддам Хусейн захватил власть в Ираке и в следующем году приступил к вторжению в Иран, начав десятилетнюю «войну городов». Иран пал в руки «террористической бандой мулл». СССР «вторгся» в Афганистан. В Никарагуа к власти пришли сандинисты. Ожидалось, что и Сальвадор с Колумбией вскоре окажутся под властью гибридных марксистских «террористических и наркоторговых группировок», таких как Фронт национального освобождения Фарабундо Марти (FMLN) и Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) соответственно.

В 1970-е годы в советскую орбиту в результате национально-освободительных или «террористических» войн попали около восемнадцати стран, начиная с Вьетнама, Лаоса и Камбоджи и заканчивая Мозамбиком, Анголой, Гренадой и Эфиопией.

Кроме того, в Европе благодаря банде Баадера-Майнхоф, также известной как «Красные бригады», расширились и масштабы «спонсируемого Советским Союзом терроризма», в то время как только в 1971—1972 годах в Соединенных Штатах было совершено около 2,5 тыс. терактов.

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Надежда на экономический рост и процветание в Соединенных Штатах исчезла, сменившись в 1980 году стагфляцией с 14-процентной инфляцией, базовой процентной ставкой в 21% и безработицей, достигающей двузначных цифр. Стремительно растущие цены на топливо остановили экономику США.

Highsmith, Carol M Продавец арахиса. Вашингтон. 80-е

Как же тогда Соединенным Штатам и Западу удалось так резко оправиться и изменить ситуацию за десятилетие? Почему советская империя распалась в 1991 году, когда всего десятью годами ранее империя Москвы выглядела, как отметил бывший посол ООН Кеннет Гэлбрейт, слишком сильной, чтобы ее разрушить?

Многие аналитики сегодня утверждают, что распад Советского Союза был неизбежен или что сработала стратегия «сдерживания», описанная в 1946 году Джорджем Кеннаном в знаменитой телеграмме из Москвы в Государственный департамент США.

Короче говоря, элиты неоднократно говорили, что приход благостного «конца истории» в 1991 году был почти неизбежен и вытекал из критической слабости СССР. В долгосрочной перспективе возникла новая, лучшая «перезагрузка» интернационализма в сторону вдохновленной Давосом глобализации.

В 1981 году США не разделяли в стратегии обеспечения безопасности мнение о том, что упадок советской империи неизбежен, а Соединенные Штаты и Запад добьются победы, просто продолжая «делать всё как обычно». В то время как многие связывают «мир через силу» со стратегией военной безопасности Рейгана, новая американская администрация резко изменила эпоху Никсона-Форда-Картера разрядки, мирного сосуществования и преимущественно реактивно-пассивной политики в отношении СССР.

Как отмечает Майрон Норквист в эссе для National Intelligencer, администрация Рейгана приняла новую стратегию, включавшую в себя отказ от дальнейшей опоры на неудавшуюся политику так называемого «сдерживания». С 1917 по 1983 год ни одна территория, контролируемая Советским Союзом или коммунистами, не была возвращена «силам свободы», пока Соединенные Штаты не освободили Гренаду от кубинских хозяев в 1983 году в сотрудничестве с семью странами Карибского бассейна. Итак, за шестьдесят шесть лет сфера влияния СССР расширилась, в том числе за тридцать шесть лет предполагаемого «сдерживания».

Рейган, практически единственный среди лидеров Америки, считал, что на Советский Союз нужно оказывать давление по всем направлениям, и если всё будет сделано правильно, это приведет к распаду советской империи.

«Оторвите эту стену!» речь, Рейган выступает перед Бранденбургскими воротами, 12 июня 1987 года

Сразу после приведения к присяге Рейган снял контроль над ценами на нефть и в конце концов убедил правительство Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с 2 до 10 млн баррелей в день, что привело к падению цен на нефть с $30 до $12 за баррель.

В результате советские нефтегазовые проекты с Японией и Германией, а также новый советский сибирский трубопровод были отменены. Падение нефтяных доходов в Ливии, Ираке и Иране также сделало невозможным покупку советского оружия, кредиты западных банков были остановлены. Помощь США борцам за свободу в Никарагуа и Анголе, а также правительствам Колумбии и Сальвадора заметно увеличила издержки для СССР, еще больше ухудшив его экономику.

Чтобы противостоять советской мощи, Соединенные Штаты модернизировали свои вооруженные силы, особенно ядерные, одновременно начав производство и развертывание Pershing II и крылатых ракет наземного базирования в Европе и Азии, и одновременно раскрыли блеф Советов в отношении их планов развертывания РСД-10, предложив упразднить все советские и американские ракеты средней дальности.

От предложенного Советским Союзом ядерного замораживания отказались, тогда как Соединенные Штаты пошли на модернизацию своей ядерной триады наземного, морского и воздушного базирования. Началась новая исследовательская инициатива в области противоракетной обороны, благодаря которой можно было минимизировать угрозу со стороны ядерных ракет СССР.

Оказалось, что исчезли или были поглощены стремительным ростом стоимости империи от $36 до $51 млрд годового дохода в иностранной валюте. На самом деле Москва тратила на кубинцев и жителей Никарагуа больше на душу населения, чем на повышение уровня жизни советских граждан. Начатая в ответ на эти проблемы перестройка не привела к реформе советской системы, а «лишь обнажила ее трещины и противоречия». Империя должна была быть выброшена за борт, как и предсказывал Рейган.

Bundesarchiv Кастро и члены политбюро ГДР, 1972

Таким образом, мир через силу — как военную, так и экономическую — положил конец советской империи.

Так почему же мир сейчас больше похож на 1979 год, чем на 1991 год? Почему надежды 1991 года не увенчались успехом?

После распада Советского Союза Соединенные Штаты и их союзники не прилагали особых усилий для взаимодействия с российскими демократическими политическими силами и игнорировали возможность того, что к власти снова придут тоталитарные силы. Оборонные расходы США на модернизацию также сократились с 1991 по 2000 год в совокупности на $1 трлн, при этом военная модернизация была остановлена по всем направлениям. Генерал ВВС США Гаррет Харенкак предупредил об опасности того, что Соединенные Штаты уйдут, как он выразился, на «каникулы военных закупок», поскольку производство всех современных американских стратегических ядерных платформ было прекращено (межконтинентальная баллистическая ракета «Миротворец», подводная лодка класса «Огайо» и стратегический бомбардировщик Б-2).

В то время как первоначальный ответ США на теракты 11 сентября был успешным — к декабрю 2001 года удалось в значительной степени разгромить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — затем Соединенные Штаты на два десятилетия увязли в государственном строительстве и борьбе с повстанцами в Афганистане и позже Ираке.

Иран, оправляющийся от войны с Ираком, использовал цену за баррель нефти более $100, чтобы стать «крупнейшим государством-спонсором терроризма» в мире с самым большим запасом ракет на Ближнем Востоке; легионы прокси-террористических групп — хуситов, «Хизбаллы», «Исламского джихада» и ХАМАС — в Афганистане, Сирии, Йемене, Ливане и Ираке; и ядерный потенциал промышленной мощности, разрешенный Совместным всеобъемлющим планом действий.

Вырос и экономический потенциал Китая, которому США в 2001 году предоставили статус наиболее благоприятствуемой нации в торговле, несмотря на то, что Пекин впоследствии ежегодно воровал интеллектуальную собственность на сотни миллиардов долларов, а почти 4 миллиона американских промышленных рабочих мест были выведены за границу. Китай начал заключать сделки по развитию портов в Западном полушарии, в том числе на Багамах, Кубе и в Никарагуа, в рамках своей кампании по обеспечению экономической и, в конечном счете, военной гегемонии. Вместе с тем казначейство США инвестировало пенсионные фонды американских граждан и военных в фонды Уолл-стрит, содержащие акции китайских военных компаний.

Carlos Delgado Уолл-стрит

С треском провалилась и «перезагрузка» — вторая разрядка — когда Россия «откусила кусок от Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году». Москва также нарастила свой ядерный потенциал, «намного превысив ограничения», установленные в СНВ-III, тогда как КНР, не подвергаясь каким бы то ни было ядерным ограничениям, к концу нынешнего десятилетия может развернуть до 1 тыс. ядерных боеголовок — соответствующая работа уже ведется. И теперь Россия проводитоперацию в регионах восточной Украины с причудливой идеей участия в миротворческих операциях.

Сегодня в Соединенных Штатах самый высокий уровень инфляции за сорок лет. Долг США превышает $30 трлн, что в 30 раз больше, чем в 1980 году. Добыча нефти в США заметно упала ниже рекордных 17 млн баррелей в день 2019 года, даже несмотря на то, что лидеры США умоляют Москву и Эр-Рияд добывать больше нефти, чтобы снизить цену.

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Хотя известно, что произошло с 1991 года, однако всё еще непонятно «почему?»

Во-первых, чтобы не стоит забывать, Рейган предупредил в своей прощальной речи в 1989 году, что американцы не должны успокаиваться. Свобода хрупка, сказал он, ее нужно было постоянно защищать, и она могла быть потеряна в одном поколении.

Во-вторых, вооруженные силы США должны обладать мощью не для ведения войн, а для их сдерживания. Сдерживание может быть заметно усилено, как это было после «Бури в пустыне» и освобождения Кувейта, или может быть заметно ослаблено, как это вполне могло произойти после стремительного ухода США из Афганистана. Нельзя провести модернизацию своих вооруженных сил за одну ночь. Как показывает анализ экспертов, вместо того чтобы вкладывать средства в ВВС и ПВО Украины, США пошли на применение санкционной доктрины.

Вывод войск США из Афганистана

Экспертный анализ по Украине подчеркивает неспособность инвестировать в украинские ВВС и ПВО в соответствии с доктриной, ориентированной на санкции.

В-третьих, внешнеполитическая элита США страдает от дефицита как воображения, так и воли. США одержимы ошибочными идеями. Дэн Галлингтон объясняет, что американские эксперты предполагали, что очень уязвимые цели, такие как башни Всемирного торгового центра, не будут атакованы, что Холодная война закончилась, и поэтому военная модернизация не нужна, что террористы имеют законные основания для недовольства и что за ними не стоят те или иные государства, спонсирующие террор и стремящиеся к завоеваниям.

Наконец — и это может быть самый важный ответ на вопрос «что произошло?» — нормальным состоянием человечества не является мир. Как ни странно, для поддержания мира необходима военная сила. Как объяснил Генри Киссинджер, дипломатия без угрозы силой не имеет никакого эффекта, или, как пошутил покойный сенатор от штата Вайоминг Малкольм Уоллоп, «дипломатия без силы — это всего лишь молитва».