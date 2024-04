Журналист BBC Стивен Малви проанализировал поведение украинского президента Владимира Зеленского с момента обострения напряженной обстановки между Россией и Украиной. Он пришел к выводу, что «выбранный менее чем три года назад комик без опыта в политике внезапно проявил себя как убедительный военный лидер». Он добавил, что Зеленский, который «сохранял достоинство, решительность и артикуляцию», выглядел, по его мнению, увереннее российского президента Владимира Путина. Ключевым моментом «перевоплощения» журналист назвал обращение Зеленского к российским гражданам, сделанное 24 февраля на русском языке, где он заявил, что отступать не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Некоторые пользователи отметили, что причина, по которой на Украине сейчас такой беспорядок, отчасти в том, что Зеленский не политик и не знает, как себя правильно вести в политике.

«В роли комика он был намного лучше! Вот что бывает, когда люди идут работать туда, где у них вообще нет никаких знаний!» — прокомментировал Bhumiraj Rai.

«Я соглашусь, особенно после того, как я посмотрела видео, где он «танцует» в костюме из спандекса», — ответила Amanda Lambeth Martin.

«Как говорится в песне, «все хотят править миром» (Everybody wants to rule the world — Lorde — прим. Д.С.). Вот что случается, когда управлять страной ставят недоделанных непопулярных политиков», — добавил T-rex Nale.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Часть комментаторов, наоборот, восхищается тем, что у Зеленского хватило смелости противостоять «великому и ужасному» Путину.

«Действия говорят громче, чем слова. А выносливость украинского лидера и народа удивительна», — написал Philippe Pradere.

«Он уверенно защищает свое суверенное государство, должно быть, он был хорошим комиком», — прокомментировал Ross Buchanan.

«Я думаю, мировым лидерам есть чему поучиться у украинского президента. Он действительно борется за свой народ и свою страну с такой решительностью. Я действительно надеюсь на то, что он и его семья переживут этот жуткий кошмар. Хотелось бы, чтобы мы могли делать больше для помощи Украине», — отметила Jacqueline Mckenzie.

«Тот факт, что он не политик-карьерист, служит ему на пользу. Он не из мира элиты и напыщенных хвастунов, которые не имеют ничего общего с теми, кто их избирал и кого они представляют. В мире много лидеров, которые могли бы получиться у него преданности своему народу и его свободам. Макрон, Си Цзиньпин и Байден должны записывать себе в заметки», — считает Tammy Owens.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Запад написал Зеленскому инструкцию, которая и привела к столкновениям, но не сказала, что делать дальше, поэтому его «уверенность» протянет недолго.

«Западные СМИ, НАТО и союзники внесли большой вклад в то, что Путин принял решение о спецоперации на Украине. Именно пропаганда такого типа (как выводы журналиста BBC — прим. Д.С.) обманывает этого человека и убеждает его в том, что он справится с Россией. Помогите этому человеку закончить это, сказав ему полную правду, он не выиграет эту схватку в одиночку», — уверен Sam Rich Zulu.

В комментариях считают, что президент Украины своими действиями лишь разрушает жизни населения, которому плевать на членство в НАТО и западную пропаганду и которое сейчас вынуждено страдать.

«Такое писать опасно. Зеленский не принес своей стране ничего, кроме нищеты, разрушения собственности и инфраструктуры. Нельзя начинать войну в ожидании, что тебе помогут воевать. Люди бегут из страны, хотя четыре дня назад у них было мирное небо над головой и место, которое они называли домом», — объяснил. Dzidzo Sande.

«Он должен думать о минимизации жизненных потерь. Он не смог остановить ВС России на границе. У него нет контроля над воздушным пространством, а теперь он хочет, чтобы гражданские боролись с обученными солдатами? Это сумасшествие. НАТО эту «раковину» никогда к себе не возьмет», — отметил Floren Flores.

«Он сыграл огромную роль в смерти невинных людей. Невинные люди, ничего не знавшие о его договоренностях с НАТО, страдают, так он их еще и на улицы отправляет воевать. А сам он прячется и на видео притворяется, что заботится. Он знал, что он не должен был провоцировать ситуацию соглашениями с НАТО, но 22 февраля он сказал, что примет оружие от НАТО. И он сделал это, зная, что российские войска стояли на границе. Он буквально объявил войну!» — напомнил Dylan Dimingu.