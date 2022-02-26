Решение Росавиации ограничить использование российского воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит, что является ответным шагом на недружественные решения авиационных властей Великобритании, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

"Будете летать Лондон — Токио через Австралию. Ха-ха-ха!» — пишет Дмитрий С.

Многие пользователи указывают на то, что в результате такого ответного шага Великобритания заработала себе головную боль из-за невозможности летать через территорию Российской Федерации.

«Чудесно! Пусть теперь мелкобриты в Японию через Австралию летают! Решили сабелькой помахать? Получите и распишитесь», — написал Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, в что в результате российского ответа на недружественные шаги британские авиакомпании понесут колоссальные убытки.

«Полмира облетать теперь кому-то придётся? А лишнее топливо где они будут брать? А кто это дополнительное топливо будет оплачивать? Британские граждане? Какие дальновидные санкции Великобритания вводит, просто поразительно!» — удивляется Александр Б.

Часть людей отмечает, что вся вина за финансовые потери лежит исключительно на британском правительстве, которое провоцировало Украину на войну против России.

«Эти идиоты со своими санкциями вообще о последствиях не думают. У самих 127 транзитных рейсов и два до Москвы. Они как летать-то будут? У человека с соломой на голове, что солома и в голове? Британцы бьют в первую очередь по своему же бизнесу. Это многомиллиардные потери!» — поделился своим мнением Дмитрий М.

Цитата из м/ф «Винни-Пух». реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР В голове моей опилки

Ряд пользователей указывает на то, что помимо Великобритании, экономический удар от санкций будет нанесён и по России.

«А что все радуются? Это большие финансовые потери в том числе и для России! Об этом-то не забывайте! У кого экономика сильнее: у России или у Европы? Кто больше пострадает по факту? Подумайте головой!» — обращается Александр В.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россию попросту вынудили ощетиниться и ответить на агрессию в свою сторону.

«А что делать остаётся? Мы что ли эти долбаные санкции вводим? Европа опускает железный занавес! Это её решение. Не наше. Но плакать по этому поводу и падать к ним в ноги с извинениями мы не будем. Не потому что мы такие горные, а потому что наша позиция правильная», — указывает Nikolaj R.

Нашлись и те, кто уверены, что Великобритания переоценивает свои возможности в плане борьбы с Российской Федерацией на геополитическом поле.

«То есть маленький остров в океане решил потягаться в плане запретов полётов с самой большой страной в мире? Серьёзно. Ну вперёд, камикадзе», — пишет Александр Б.

«Да хватит с ними церемониться! Выгнать всю британскую дипмиссию, арестовать дипсобственность, арестовать все вклады, обложить дикими налогами бизнес, отменить визы, выгнать к чёртовой матери все их СМИ! За каждое неправильное слово в сторону России следует жёстко наказывать, немедленно закручивать гайки, ужесточая санкции. Через месяц-два они осознают всю прелесть введённых санкций против России. И нужно делать это со всеми странами, кто сейчас хочет вытереть о нас ноги. Поломаем вам конечности!» — угрожает Алексей Н.

Напомним, 25 февраля пресс-служба Росавиации сообщила о том, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит. Отмечается, что данное решение является ответным шагом на недружественные решения авиационных властей Великобритании.