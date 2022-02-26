Сеть: «В Японию через Австралию!» — Британия лишилась полётов через Россию
Решение Росавиации ограничить использование российского воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит, что является ответным шагом на недружественные решения авиационных властей Великобритании, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
"Будете летать Лондон — Токио через Австралию. Ха-ха-ха!» — пишет Дмитрий С.
Многие пользователи указывают на то, что в результате такого ответного шага Великобритания заработала себе головную боль из-за невозможности летать через территорию Российской Федерации.
«Чудесно! Пусть теперь мелкобриты в Японию через Австралию летают! Решили сабелькой помахать? Получите и распишитесь», — написал Артём Л.
Некоторые комментаторы отмечают, в что в результате российского ответа на недружественные шаги британские авиакомпании понесут колоссальные убытки.
«Полмира облетать теперь кому-то придётся? А лишнее топливо где они будут брать? А кто это дополнительное топливо будет оплачивать? Британские граждане? Какие дальновидные санкции Великобритания вводит, просто поразительно!» — удивляется Александр Б.
Часть людей отмечает, что вся вина за финансовые потери лежит исключительно на британском правительстве, которое провоцировало Украину на войну против России.
«Эти идиоты со своими санкциями вообще о последствиях не думают. У самих 127 транзитных рейсов и два до Москвы. Они как летать-то будут? У человека с соломой на голове, что солома и в голове? Британцы бьют в первую очередь по своему же бизнесу. Это многомиллиардные потери!» — поделился своим мнением Дмитрий М.
Ряд пользователей указывает на то, что помимо Великобритании, экономический удар от санкций будет нанесён и по России.
«А что все радуются? Это большие финансовые потери в том числе и для России! Об этом-то не забывайте! У кого экономика сильнее: у России или у Европы? Кто больше пострадает по факту? Подумайте головой!» — обращается Александр В.
Отдельные комментаторы отмечают, что Россию попросту вынудили ощетиниться и ответить на агрессию в свою сторону.
«А что делать остаётся? Мы что ли эти долбаные санкции вводим? Европа опускает железный занавес! Это её решение. Не наше. Но плакать по этому поводу и падать к ним в ноги с извинениями мы не будем. Не потому что мы такие горные, а потому что наша позиция правильная», — указывает Nikolaj R.
Нашлись и те, кто уверены, что Великобритания переоценивает свои возможности в плане борьбы с Российской Федерацией на геополитическом поле.
«То есть маленький остров в океане решил потягаться в плане запретов полётов с самой большой страной в мире? Серьёзно. Ну вперёд, камикадзе», — пишет Александр Б.
«Да хватит с ними церемониться! Выгнать всю британскую дипмиссию, арестовать дипсобственность, арестовать все вклады, обложить дикими налогами бизнес, отменить визы, выгнать к чёртовой матери все их СМИ! За каждое неправильное слово в сторону России следует жёстко наказывать, немедленно закручивать гайки, ужесточая санкции. Через месяц-два они осознают всю прелесть введённых санкций против России. И нужно делать это со всеми странами, кто сейчас хочет вытереть о нас ноги. Поломаем вам конечности!» — угрожает Алексей Н.
Напомним, 25 февраля пресс-служба Росавиации сообщила о том, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для британских самолётов, включая транзит. Отмечается, что данное решение является ответным шагом на недружественные решения авиационных властей Великобритании.