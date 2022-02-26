



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за спецоперации в Донбассе. «Нам, конечно, известно о действиях наших международных партнеров после начала боевых действий на Украине, я имею в виду экономические и финансовые санкции, — подчеркнул он. — И я хотел бы четко и однозначно заявить, что Грузия не собирается участвовать в этих санкциях, поскольку это лишь сильно навредит нашей стране и населению».

Премьер также добавил, что в сложившейся ситуации будет «руководствоваться только национальными интересами». Причем это заявление прозвучало накануне подготовки странами — членами Евросоюза третьего пакета антироссийских санкций. Конечно, при этом Гарибашвили отметил, что «Грузия выражает полную солидарность и поддержку Украине», но не в этом сейчас главный смысл новой ситуации. По его словам, на данный момент «угроз для Грузии нет», поэтому нет необходимости созывать Совет национальной безопасности, на чем настаивают некоторые лидеры грузинской оппозиции. Именно их Гарибашвили обвиняет «в организации провокаций» и уточнил, что они «желают повторить трагедию, которой мы не смогли избежать в августовской войне 2008 года». На вопрос о том, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, премьер заявил, что «мне ничего это не дает». Он добавил, что воздушное пространство Украины уже закрыто и «не я, а лидеры самого могущественного государства мира должны приехать на Украину».

Правительство Грузии Ираклий Гарибашвили

Конечно, одна ласточка не делает весну, но и без ласточки весна не наступает. Внешне кажется, что позиция Грузии неожиданная и необычная. Поэтому многие сейчас задаются вопросом о причинах определенной смены векторов в грузинской внешней политике. Кстати, этот тренд давно фиксировали грузинские филиалы различных американских социологических служб, аффилированных с Демократической и Республиканской партиями США. По материалам одного такого исследования летом прошлого года авторитетное американское издание Foreign Policy опубликовало специальную аналитическую статью, в которой прогнозировался «отход Грузии от Запада и обращение взоров в сторону России», хотя этот процесс традиционно по-западному связывался с «ослаблением демократических институтов в стране». Согласно предлагаемой логике правящую партию «Грузинская мечта» стали обвинять в «дрейфе в сторону авторитаризма», стали подвергать резкой критике и готовить даже ее отстранение от власти. Достаточно вспомнить сценарий главы Евросовета Шарля Мишеля, который подготовил специальное соглашение между правительством и оппозицией, но в пользу последней.

Администрация президента России Шарль Мишель

Повышенное раздражение на Западе вызвало и то, что Тбилиси подписал с Минском межгосударственное соглашение о сотрудничестве между Комитетом государственной безопасности Белоруссии и Службой государственной безопасности Грузии. В этой связи американские эксперты констатировали, что «Грузинская мечта» стала постепенно сводить на нет ту огромную работу, которая проводилась на протяжении многих лет». Но, на наш взгляд, все значительно глубже и перемены сторону западного скептицизма в Грузии связано с несколькими факторами. Прежде всего, в Тбилиси поняли, что так называемый коллективный Запад будет еще длительное время держать Грузию на почтительной дистанции, не предоставляя ей натовской и европейской перспективы, а грузинская «карта» будет разыгрываться в парадигме отношений «Запад — Восток». Во-вторых, смена власти в Грузии в 2012 году не только снизила напряженности в отношениях с Россией, но и привела к тому, что многие в Грузии, в том числе бизнес-элиты, получили ощутимую выгоду от восстановления прерванных торгово-экономических и гуманитарных связей с Россией. Она вошла в тройку основных торговых партнеров Грузии, уступив первенство разве что Турции или Канаде. В-третьих, грузинская национальная политическая элита стала все более осознавать то, что Россия не намерена восстанавливать империю или Советский Союз, а ее участие в западном проекте «анти-Россия» может вообще привести к развалу грузинского государства так, как это происходит на Украине.

Игра с западными нарративами и инициативами в конечном итоге стала усиливать раскол в обществе, сохраняя перманентную внутриполитическую нестабильность. И дело тут не в «хитрой российской пропаганде», как часто утверждают западные эксперты. Еще в 2016 году на сайте парламента Грузии появилось интервью председателя комитета по международным отношениям парламента Грузии Тедо Джапаридзе, который сказал: «Высокопоставленные чиновники Грузии хотят жить вместе с Россией, в том числе потому, что менталитеты русских и грузин друг другу понятны, что не скажешь о европейцах и американцах». Но для того чтобы об этом не только говорить, но и действовать требуется немалое политическое мужество. Гарибашвили его проявил, вызывая на себя огонь прозападной оппозиции. Сейчас, когда Запад занят антироссийскими санкциями, никаких заявлений от Тбилиси не слышно. Было только заявление представителя официального Тбилиси о готовности восстановить авиасообщение с Россией. Грузия, точнее правящая партия «Грузинская мечта», движется, скорее, на север, чем на запад, что приведет к большим региональным переменам.