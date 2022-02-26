Решение министерства иностранных дел Украины отозвать в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации для проведения консультаций и начать эвакуацию украинского посольства в Москве вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Куда они их эвакуируют-то? В воюющую Украину? По-любому куда-нибудь в Европу. Они привыкли в тёплом месте отсиживаться», — считает Денис А.

Многие пользователи были крайне удивлены тем фактом, что на территории Российской Федерации до сих пор находилось посольство Украины, несмотря на восемь лет ожесточённой конфронтации между странами.

«А что они всё это время делали на нашей территории? Это же враги! Я не могу понять наших властей. Со всеми подряд пытаются в дёсны целоваться, что в итоге и приводит к необходимости демилитаризировать своих соседей. Что за наивность детская, несостоятельная?» — пишет Илья С.

Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova) Здание посольства Украины в Москве

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские дипломаты по какой-то причине не спешили покидать Россию, несмотря на предупреждения о скором начале военной операции.

«Смешно до чёртиков на них смотреть. Какой смысл заявлять это после начала спецоперации? Российские войска уже под Киевом, а украинские дипломаты только-только начали собирать чемоданы. Разве трудно было понять, что к чему, когда из Украины заранее эвакуировалось российское посольство? Куда на фиг они будут теперь эвакуироваться?» — задаётся вопросом Владимир М.

Часть людей не жалеет о том, что украинские дипломаты покидают Россию. Тем не менее граждане отмечают, что вскоре мы увидим новое руководство Украины, которому потребуются работники посольства, знакомые с ситуацией в Российской Федерации, поэтому эти сотрудники могут не спешить со своим отъездом.

«Мне кажется, что украинским дипломатам лучше в Москве задержаться. Сегодня-завтра в Киеве поменяется президент. Придут новые задания. Работа снова начнётся бойкая. Со старыми кадрами проще будет найти общий язык с Россией», — поделился своим мнением Валентин А.

«Скатертью дорожка! Хотя лучше подождать тут, пока наркомана Зеленского скинут с поста президента. Он ведь приходил к власти как миротворец, а в итоге устроил войну. Все люди хотят мира и развития. Только Зеля бегал по окопам в бронежилете и вооружал армию, готовился к войне. Сейчас всё — как он хотел. Сам он, конечно, на войну не пойдёт. Скорее всего, улетит к своим друзьям в США», — предполагает Марина М.

Ряд пользователей указывает на то, что многие украинские госслужащие были не прочь поработать в ненавистной им Москве, ведь этот город заметно обгоняет Киев по уровню комфорта.

«Украинским дипломатам очень нравилось гадить России, сидя при этом в комфортной Москве. На Украине-то особо не порадуешься окружающей обстановке. А вот в «кровавом Мордоре» — пожалуйста», — отметил Алексей В.

«Эвакуировать куда? В Подмосковье? Пускай уж сидят и голову не поднимают. А то депортируют ещё на Родину», — предупреждает Андрей П.

Напомним, 24 февраля на сайте министерства иностранных дел Украины была опубликована информация о том, что ведомство отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации для проведения консультаций и начало эвакуацию украинского посольства в Москве.