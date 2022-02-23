Беженцы из Донбасса: стресс-тест для губернаторов
В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) Народных Республик независимыми государствами. Оба документа предполагают осуществление российскими вооружёнными силами функций по поддержанию мира, то есть введение российского военного контингента на территорию Донбасса. Указы стали следствием резкого обострения ситуации на юго-востоке Украины в начале 2022 года. На прошлой неделе руководство обеих республик, обвинив Украину в подготовке к наступлению, объявило об эвакуации населения в Россию. Эксперты полагают, что российские регионы готовы принять беженцев, но в общественном мнении единства по этому вопросу нет.
Российское общество не так едино, как в 2014-м?
Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. На момент начала эвакуации численность населения обеих непризнанных на тот момент республик составляла более 3,5 млн человек — около 2,2 млн в ДНР и 1,4 млн в ЛНР. Планируются, что будут эвакуированы порядка 700 тыс. граждан, то есть каждый пятый житель Донбасса. Первыми в Россию прибыли воспитанники детских домов и школьники. К 23 февраля число беженцев приблизилось к 100 тыс. человек. Российские власти распорядились о том, чтобы каждому прибывшему из Донбасса было выделено единовременное денежное пособие в размере 10 тыс. рублей. Эвакуированные в основном размещаются в общежитиях, на базе оздоровительных лагерей, санаториев и домов отдыха. Открылись и многочисленные пункты сбора помощи, куда люди могут приносить вещи, собирать посылки для беженцев с Донбасса. Между тем в экспертном сообществе нет единства мнений относительно готовности активно включиться в процесс помощи беженцам с ДНР и ЛНР.
Так, политолог Алина Жестовская говорит о возникающих «коллизиях».
Член Российской ассоциации политконсультантов Александр Назаров также отмечает, что российское общество в вопросе эвакуации населения из республик не так дружелюбно и едино, как было в 2014-м году с Крымом.
Иной точки зрения придерживается доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев, который полагает, что этническая солидарность с русскими Донбасса очень сильна в российских регионах, особенно в приграничных с Украиной.
Региональные власти сдают стресс-тест на управляемость
Как и в 2014 году, когда конфликт только начался, беженцы из Донбасса будут распределены по субъектам России. На сегодняшний день выразили готовность принять граждан ДНР и ЛНР 44 российских региона. Конечно, наибольшая нагрузка выпала на соседние области, в первую очередь на Ростовскую. Из почти 100 тысяч беженцев 80 тыс. приходятся именно на этот регион. Не случайно сюда уже прибывало руководство МЧС России с тем, чтобы контролировать процесс размещения людей. Режим чрезвычайной ситуации в связи с принятием беженцев введён также, помимо Ростовской, в Курской, Воронежской, Пензенской областях и ряде других регионов.
Но не только приграничные регионы готовятся принять жителей Донбасса. О готовности разместить две тысячи беженцев заявила Башкирия, располагающаяся почти в двух тысячах километрах от границы с Донбассом. Руководство республики заявило, что люди будут размещены в 13 пунктах временного содержания. Все прибывшие будут организованы в учреждения социального обслуживания. Проведены переговоры с работодателями о выделении вакансий для последующего трудоустройства. Школьники будут определены в школы и получат всю необходимую канцелярию. Кроме того, на вокзале в Уфе, куда прибывают эвакуированные, организована работа мобильных медицинских пунктов, где у прибывших измеряют температуру и проверяют на предмет болезней.
Около 600 беженцев уже прибыли в Липецкую область. Большинство из них размещены в оздоровительных центрах, в которых организовано дежурство социальных работников, помогающих эвакуированным в оформлении документов. Там же дежурят и сотрудники Сбербанка, которые консультируют по оформлению карт, на которые будет осуществляться перевод средств от российского государства.
Более тысячи человек готовится принять в ближайшие дни Самарская область — в основном семей с детьми и пожилых людей. Они будут размещены в санатории «Колос», лагере «Космос-2», на базах отдыха «Дубки» и «Волжанка», которые в данный момент закрыты для приёма посетителей. В каждом пункте временного размещения будут открыты медицинские кабинеты и временные точки центров занятости, которые помогут беженцам с трудоустройством.
Вместе с тем во многих субъектах в социальных сетях граждане высказывают недовольство прибытием эвакуированных, отмечая, что государству стоило бы больше внимания уделять социальным проблемам собственного населения. Алина Жестовская полагает, что россияне фактически не вовлечены в процесс спасения ДНР и ЛНР.
Александр Назаров полагает, что региональным властям придётся много и долго работать с конструированием общественного мнения, объясняя, что прибывшие беженцы из братских республик — это временно, рабочие места и социальная инфраструктура региона не пострадает.
По мнению Дмитрия Нечаева, хотя прибытие беженцев из Донбасса и будет массовым (регионы Центральной России готовы принять 300−400 тысяч человек), но это серьезно не скажется на функционировании социальной инфраструктуры.
Возможно, именно в связи с более существенными экономическими возможностями крупные регионы (Башкирия, Самарская, Московская и ряд других областей) принимают большее число эвакуированных, в то время как небольшие регионы зачастую не имеют для этого необходимых ресурсов. Тем не менее очевидно, что руководству всех регионов предстоит провести большую работу, направленную на создание благоприятного социального климата как для прибывающих беженцев, так и для своих граждан, которым здесь жить и работать.