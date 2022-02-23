В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) Народных Республик независимыми государствами. Оба документа предполагают осуществление российскими вооружёнными силами функций по поддержанию мира, то есть введение российского военного контингента на территорию Донбасса. Указы стали следствием резкого обострения ситуации на юго-востоке Украины в начале 2022 года. На прошлой неделе руководство обеих республик, обвинив Украину в подготовке к наступлению, объявило об эвакуации населения в Россию. Эксперты полагают, что российские регионы готовы принять беженцев, но в общественном мнении единства по этому вопросу нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Российское общество не так едино, как в 2014-м?

Эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. На момент начала эвакуации численность населения обеих непризнанных на тот момент республик составляла более 3,5 млн человек — около 2,2 млн в ДНР и 1,4 млн в ЛНР. Планируются, что будут эвакуированы порядка 700 тыс. граждан, то есть каждый пятый житель Донбасса. Первыми в Россию прибыли воспитанники детских домов и школьники. К 23 февраля число беженцев приблизилось к 100 тыс. человек. Российские власти распорядились о том, чтобы каждому прибывшему из Донбасса было выделено единовременное денежное пособие в размере 10 тыс. рублей. Эвакуированные в основном размещаются в общежитиях, на базе оздоровительных лагерей, санаториев и домов отдыха. Открылись и многочисленные пункты сбора помощи, куда люди могут приносить вещи, собирать посылки для беженцев с Донбасса. Между тем в экспертном сообществе нет единства мнений относительно готовности активно включиться в процесс помощи беженцам с ДНР и ЛНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей Донецкой Народной Респубики

Так, политолог Алина Жестовская говорит о возникающих «коллизиях».

Алина Жестовская "Сермяжная правда в том, что, при всей широте души российской, мы безоглядно «отдаём последние рубахи» только по собственной инициативе. Гуманитарную помощь собрать — пожалуйста, обуть-одеть, подселить к себе в дачный домик, поделиться едой — это всё с лёгкостью и удовольствием наши соотечественники практикуют на протяжении всей летописной истории. Но вот когда творить добрые дела пытаются представители власти «именем народа российского», за его же народный счёт, случаются коллизии. И вот там уже какому-то депутату мерещатся 13-е зарплаты у населения, и вот уже в регионах вводятся режимы ЧС, и вот уже беженцам выплачиваются суммы, сопоставимые с размером прожиточного минимума Воронежской, Липецкой, Пензенской областей. На политической повестке дня — всесторонняя помощь братьям-славянам. Заметьте, это темы обсуждаются верхами. А на уровне граждан куда актуальнее темы про то, как на благосостоянии населения РФ отразится данная гуманитарная акция».

Единая Россия Машина гуманитарной помощи от «Единой России»

Член Российской ассоциации политконсультантов Александр Назаров также отмечает, что российское общество в вопросе эвакуации населения из республик не так дружелюбно и едино, как было в 2014-м году с Крымом.

Александр Назаров «Вопросы эвакуации, масштабы социальной и гуманитарной необходимости для нее — это не про фактические бои на улицах двух республик. Это вопрос поднятия ставок в противостоянии при сохранении безопасности граждан. Не будет удивительным, если украинские власти отзеркалят картину и эвакуируют все близлежащие населенные пункты. Затяжной конфликт на Востоке Украины рождает вполне закономерные вопросы: сколько можно продолжать противостояние (многие уже забыли о его причинах), какие результаты сейчас и что в итоге движет всеми жителями Донбасса, живущими шесть лет на пороховой бочке и в состоянии войны. Плюсом на всё это ложится нераскрытая история с наделением российским гражданством всех жителей ЛНР и ДНР. Единого мнения на вопрос «стали ли жители республик нам согражданами» в российском обществе нет».

Иной точки зрения придерживается доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев, который полагает, что этническая солидарность с русскими Донбасса очень сильна в российских регионах, особенно в приграничных с Украиной.

Дмитрий Нечаев «Люди будут оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто приехал к нам. Тем более что как эксперт я наблюдаю единение трех сторон. Абсолютного большинства населения, глав регионов, которые занимаются организацией приёма жителей ДНР и ЛНР, и политического руководства страны. Если не считать либерал-пацифистов, представляющих меньшинство, то поддержка носит массовый и консолидированный характер. Не стоит упускать главное, государство и власти взяли на себя миссию приёма, это подготовка комфортных инфраструктурных объектов, питание и материальная помощь. Мы же живем не в «слабом» государстве 1990-х годов. Если представить гипотетически, что у государства не было бы ресурсов, русское население и те, кто причисляет себя к русской нации-цивилизации, представляющее все социальные страты общества, делилось бы последним. И не только местом под проживание. Такова наша традиция».

Официальный портал администрации Липецкой области Гуманитарная помощь от Липецкой области

Региональные власти сдают стресс-тест на управляемость

Как и в 2014 году, когда конфликт только начался, беженцы из Донбасса будут распределены по субъектам России. На сегодняшний день выразили готовность принять граждан ДНР и ЛНР 44 российских региона. Конечно, наибольшая нагрузка выпала на соседние области, в первую очередь на Ростовскую. Из почти 100 тысяч беженцев 80 тыс. приходятся именно на этот регион. Не случайно сюда уже прибывало руководство МЧС России с тем, чтобы контролировать процесс размещения людей. Режим чрезвычайной ситуации в связи с принятием беженцев введён также, помимо Ростовской, в Курской, Воронежской, Пензенской областях и ряде других регионов.

Но не только приграничные регионы готовятся принять жителей Донбасса. О готовности разместить две тысячи беженцев заявила Башкирия, располагающаяся почти в двух тысячах километрах от границы с Донбассом. Руководство республики заявило, что люди будут размещены в 13 пунктах временного содержания. Все прибывшие будут организованы в учреждения социального обслуживания. Проведены переговоры с работодателями о выделении вакансий для последующего трудоустройства. Школьники будут определены в школы и получат всю необходимую канцелярию. Кроме того, на вокзале в Уфе, куда прибывают эвакуированные, организована работа мобильных медицинских пунктов, где у прибывших измеряют температуру и проверяют на предмет болезней.

Около 600 беженцев уже прибыли в Липецкую область. Большинство из них размещены в оздоровительных центрах, в которых организовано дежурство социальных работников, помогающих эвакуированным в оформлении документов. Там же дежурят и сотрудники Сбербанка, которые консультируют по оформлению карт, на которые будет осуществляться перевод средств от российского государства.

Официальный портал администрации Липецкой области Эвакуированные жители Донбасса в Липецкой области

Более тысячи человек готовится принять в ближайшие дни Самарская область — в основном семей с детьми и пожилых людей. Они будут размещены в санатории «Колос», лагере «Космос-2», на базах отдыха «Дубки» и «Волжанка», которые в данный момент закрыты для приёма посетителей. В каждом пункте временного размещения будут открыты медицинские кабинеты и временные точки центров занятости, которые помогут беженцам с трудоустройством.

Вместе с тем во многих субъектах в социальных сетях граждане высказывают недовольство прибытием эвакуированных, отмечая, что государству стоило бы больше внимания уделять социальным проблемам собственного населения. Алина Жестовская полагает, что россияне фактически не вовлечены в процесс спасения ДНР и ЛНР.

Алина Жестовская «Нашим гражданам актуальнее вопросы самообороны от нападения стай бродячих собак, перевозка тяжелобольных пациентов в ковшах тракторов и многочасовые очереди в поликлиниках, из которых не все выбираются живыми. Помогать попавшим в беду жителям соседних республик, да и вообще всем людям, — это дело святое. Но дайте самим россиянам как-то включиться в данный процесс, принять решения, поучаствовать в определении видов и размеров трат, понесенных из их госказны, из их региональных бюджетов. Хотя бы видимость создайте. А то пока сформировавшаяся повестка рисует не самые пристойные сценарии отобрания скромных благ у одних нищих в пользу других. Как с солидными подарками, которые Россия регулярно делает в пользу немалого числа стран. В противном случае социальное напряжение внутри нашего государства будет обостряться».

Александр Назаров полагает, что региональным властям придётся много и долго работать с конструированием общественного мнения, объясняя, что прибывшие беженцы из братских республик — это временно, рабочие места и социальная инфраструктура региона не пострадает.

Александр Назаров «Всё бы это сработало, не будь перед глазами два года пандемии и той чрезмерной нагрузки, которую испытали регионы. Пока единственным эффективным методом для регионов является работа в микросообществах через лидера мнений. Тонко и системно налаживать институт убеждения и доводов — домашнее задание для губернаторов на ближайшие пару месяцев».

По мнению Дмитрия Нечаева, хотя прибытие беженцев из Донбасса и будет массовым (регионы Центральной России готовы принять 300−400 тысяч человек), но это серьезно не скажется на функционировании социальной инфраструктуры.

Дмитрий Нечаев «За редким, единичным, исключением, это не вызовет и бытовых шероховатостей, конфликтов между местными и приезжими. Но так и должно быть. Не повлияет приезд жителей Донбасса и на социально-экономическую ситуацию. Как мне удаётся наблюдать, региональные власти сейчас сдают стресс-тест на управляемость, и сдают его достаточно успешно. Регионы выделяют достаточно комфортные базы отдыха, оздоровительные детские лагеря. Всех обеспечивают питанием и медицинской помощью. И самое главное, в массовом сознании Донбасс в регионах РФ уже воспринимают как часть Русского мира, который болезненно возвращается в лоно своей цивилизации».

Возможно, именно в связи с более существенными экономическими возможностями крупные регионы (Башкирия, Самарская, Московская и ряд других областей) принимают большее число эвакуированных, в то время как небольшие регионы зачастую не имеют для этого необходимых ресурсов. Тем не менее очевидно, что руководству всех регионов предстоит провести большую работу, направленную на создание благоприятного социального климата как для прибывающих беженцев, так и для своих граждан, которым здесь жить и работать.