«Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе», — выразился один из отрицательных героев культового фильма «Брат» — гениального списка с реальности самого дна национального унижения России. Шли годы, главные инструменты международной политики под напором мирового гегемона деловито и споро меняли принципы своей деятельности. Замещая закон на спущенные сверху «правила», во многом схожие с «понятиями» криминального мира, но безо всякой ответственности за сказанное либо сделанное. Что сыграло с беспринципным оборотистым ростовщиком, освоившимся на главной трибуне Колизея и возомнившим себя Цезарем, злую шутку. «Где Рим, а где Крым?», — говорят в подобных случаях поляки, веками оттачивавшие своё остроумие в политических интригах, что внешних, что внутренних.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

И не привыкшие лезть за словом в свой вечно полупустой карман: ведь там у них для собеседника, кем бы он себя ни мнил, припасена фига. Это, правда, ни разу не спасло их от участи главного гладиатора Старого Света, чаще всего — с трагическим для него финалом.

О чём, как выясняется, хуже всех помнят сами поляки, да их соседи по балтийскому побережью, некогда влившиеся в Речь Посполитую всем своим Великим Княжеством Литовским (ВКЛ). Получившие по итогам проклинаемого в тех краях «пакта Молотова-Риббентропа» треть своей нынешней территории, как и Польша — большую часть Восточной Пруссии. Что не мешает ни польскому, ни литовскому государству предъявлять пока претензии и на Калининградскую область России. Пока — на экспертном уровне, если так можно назвать историографическое мифотворчество, обычное для вновь создаваемых наций: упомянутое ВКЛ литовским было только по названию, но не по населению. Основой его были нынешние белорусы и жители великорусских территорий вплоть до подмосковного Можайска. Надежда на тот самый «приз» — Калининград (звучащий по-польски как Крулевец и Караляучус — по-литовски) в награду за самоотверженное пособничество сюзерену, особо — в исключении Польши и остальной Прибалтики, а также и Украины, из глобального экономического проекта «Великого шёлкового пути» плодов не даст. Так как цена за то будет слишком высока. Да и исполнители — не вполне надёжны: у той же Польши и в этот раз нашлась очередная фига в кармане — президент Анджей Дуда был единственным европейским лидером, не поддержавшим бойкот Олимпиады в Пекине и продолжающим выстраивать торговые пути КНР—ЕС через территорию своей страны. То есть «дружба дружбой, а табачок врозь». Всю тяжесть китайских санкций за открытие посольства Тайваня в Вильнюсе (переименованное, впрочем, в некое «представительство тайваньцев», но было уже поздно) приняла на себя Литва. И Украина, накопленной на её территории натовской силой исключенная Западом из списка транзитных государств; пока — кроме газопровода в ЕС, сильно мешающего экспорту американского СПГ в Европу. В чём есть «заслуга» и упомянутых выше членов НАТО: и Польша, и Литва являлись и являются поставщиками вооружений на территорию Украины, в том числе — прилегающую к уже бывшим её мятежным регионам. Применение тех средств по жителям Донецкой и Луганской областей, равно как и очень неудачный «рейд» подготовленной не без учёта опыта «западных инструкторов» диверсионно-разведывательной группы при поддержке бронетехники уже и на территорию Ростовской области, имело отнюдь не вежливый ответ со стороны российских силовиков. Следствием чего, как известно, стало подписание нашим президентом актов о признании ЛНР и ДНР как независимых демократических государств. Дальнейший ответ будет не менее вежлив, но ровно настолько, насколько у наших «партнёров» хватит благоразумия.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Плакат «Истинная вежливость безгранична», г. Тольятти, 20 февраля 2022 г

В каком именно аэропорту мира и какой конкретно исламистской группировкой из числа запрещённых в России будут применены «литовские» ПЗРК Stinger, 30 единиц которых было на днях поставлено на Украину, вопрос пока что остаётся открытым. Однако в недалёком будущем об их «боевом применении» наверняка узнаем из очередных Breaking News: оружие из украинских арсеналов имеет свойство расползаться по «горячим точкам» мира.

Нагнетание ситуации как вокруг Украины, Белоруссии и Норвегии, сумевшей заключить с Россией такое соглашение о морской границе, которое позволяет ей при необходимости перекрыть и Северный морской путь (СМП), продолжается уже несколько десятилетий.

Немалую роль в том кризисе переменной напряженности играют упомянутые Польша с Литвой. В ход идёт всё: попытки смены власти в Белоруссии (недавняя попытка переворота в которой была отнюдь не первой, пусть и «горячее» предыдущих), обвинения РБ и РФ в потоках мигрантов из уничтоженных США восточных государств, фактическая блокада товарных потоков с Востока при настойчивой поддержке собственных, в обратном направлении. И постоянное наращивание военного контингента НАТО на сопредельных с Союзным государством территориях. Подробности упомянутых фактов и событий известны и детально освещаются ИА REGNUM в постоянном режиме.

MIKHEIL Солдаты НАТО в Литве

Складывающаяся взрывоопасная ситуация, казалось бы, полностью поддерживается и литовскими властями, запуганными «данными американской разведки» о неминуемом вторжении России не только на Украину, но уже и в Прибалтику. Одной из «крайних» дат было 16 февраля, то есть день, когда Литовская Республика отмечает День восстановления литовского государства. В этот день в 1918 году Литва стала независимой от бывшей Российской Империи, к тому времени уже год как не существующий в довоенном своём монархическом устройстве. Однако на пути оголтелой пропаганды встали здравомыслие и сдержанность литовцев, чему подтверждением — высказывания в СМИ двух политических деятелей от оппозиции. В симпатиях к России не замеченных, что в данном случае неважно: достаточно и их верности собственной стране и наказам избирателей, им доверившихся. Так, Рамунас Карбаускис, председатель «Литовского оппозиционного союза крестьян и зеленых» (LVŽS), в своей публикации от 20 февраля на портале Alkas. lt пишет: «Запугивание мировой общественности возможной войной послужило повышению рейтингов некоторых политиков, а не безопасности Украины… Литовские правители отвернулись от риторики угрозы войны, так как стали говорить, что угрозы Литве нет…».

Ещё более значимым и авторитетным является мнение такого деятеля, как Зигмас Вайшвила, входящего в нынешний элитный круг лиц, подписавших 11 марта 1990 года Акт о независимости Литвы. И тогда же возглавившего (и сформировавшего) «Департамент государственной безопасности» (VSD) воссозданного государства — структуры, «параллельной» КГБ Литовской ССР (VSD, как и «Департамент охраны края», то есть министерство обороны, по окрику из ЦК КПСС, советским органам власти преследовать запретили — А.С.). 16 февраля, поздравляя соотечественников с национальным праздником, Зигмас Вайшвила прямым текстом подверг сомнению легитимность вступления Литовской Республики в Евросоюз: «По окончании голосования вечером 10 мая 2003 года стало известно, что только 20% проголосовавших на референдуме высказалось за вступление Литвы в Евросоюз. Президент Республики, спикер Сейма и премьер-министр открыто агитировали за вступление в Европейский союз по телевидению. Что есть исключительное нарушение закона, во всей своей открытости и дерзости. Напомним, тем, кто голосовал на референдуме, даже не выдали договоры о вступлении в ЕС…».

Цитата из видео «Dėl valdžios antivalstybinės veiklos. Zigmas Vaišvila» на YouTube Зигмас Вайшвила

К сказанному следует добавить, что уже через год, 29 марта 2004 года, Литва также «добровольно» была включена в НАТО. Чем окончательно утратила недолго длившийся очередной период независимости. Независимости, в том числе — и от мирного процветания в статусе тихой небольшой страны, к чему, к примеру, Швейцария шла столетиями кровавых междоусобных и прочих войн.

Как сообщает 22 февраля 2022 года ИА REGNUM, переговоры были названы единственным приемлемым путём для устранения разногласий между сторонами конфликта по ситуации вокруг Украины, — заявила в ходе экстренного заседания Совбеза ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Сказанное со столь высокой трибуны вполне касается и наших западных соседей.