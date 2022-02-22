Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сказано в указах, опубликованных 21 февраля на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание».

«Уже ввели [войска], если что», — отреагировал Валерий Игоревич.

«Пишут, что стрельба по ЛДНР прекратилась», — добавил PakhitoS.

«Шутки закончились», — пишет Alina R.

«Ну что, допрыгались мы? Теперь уже не постреляешь просто так», — отметил Александр.

«Ну шо, первая армия Европы, памперсы заказали?» — иронизирует An.

«Хлопци бандеривци (парни, бандеровцы. — О. П.), вси у схроны (все в схроны. — О. П.)! Бегом!..» — шутит sevavatnik.

«Надеюсь, все теперь будет хорошо и мир на Донбассе наконец-то наступит», — отреагировал Vitaly K.

«Наконец-то мир в республиках. Поздравляю жителей ДНР и ЛНР. Живите долго и процветайте», — написал «Kіевлянинъ».

"ВСУшники тоже перестанут гибнуть, потому что перестанут стрелять. В итоге все выиграли», — добавил Олег.

«Вот это я понимаю — президент!!! Кто бы как к нему ни относился, но это Лидер с большой буквы!!!» — отметил Olegapx.

(сс) Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины

«Вот теперь побачать (увидят. — О. П.) реальные войска, а не нарисованные…» — отреагировал Yurgen Horse.

«Ну шо можно сказать? Понеслась! Вот теперь интересно, что будет предпринимать наше недоразвитое правительство», — задумался Maksym M.

«Мамки ВСУшников ещё спасибо скажут…» — добавил ФёдорOFF.

«Начало распада квазиобразования, следующие — Харьков и Одесса», — пишет Valery A.

«Ну теперь Украина может на деле показать, как она воюет с российской армией», — смеется Сергей.

«Честно, было ожидаемо. Не могла Россия так долго терпеть неуважение со стороны остальных», — прокомментировал новость Илья.

«Теперь на Донбассе с русскими не повоюешь, теперь они там будут на самом деле!» — не без сарказма отметил Иосиф К.

«Ну вот и посмотрим, кто там с кем воевал 8 лет», — в свою очередь добавил Gordon Kast.

«Повсюду, куда приходит русская армия, становится тихо и мирно», — написал Valery A.

«Дождалась Украина российской армии! Ох, и зададите же вы ей жару теперь, храбрые бойцы с мирным населением!» — иронизирует «Удалённый аккаунт».

(сс) Министерство обороны России Вооруженные силы России

«Для кого-то война уже закончилась», — пишет SaGA.

«Ну всё, если… [Зеленский] пойдёт в атаку, то Россия пойдёт до Киева. Наркет (речь о Зеленском. — О. П.) же больной человек», — отреагировал Виктор.

«Зеленский очень хотел вести переговоры напрямую с РФ, у него есть все шансы, если и дальше будет заниматься профанацией, тогда ЛДНР войдут в состав РФ и его мечта осуществится», — написал Александр.

«Интересно, какой праздник придумает… [Зеленский] на этот раз», — с сарказмом поинтересовался Pavel D., напоминая о том, что 16 февраля Зеленский сделал «днем единения».

«Восемь лет говорили: воюем с Россией. Как только Россия пришла — все обо*рались. Так восемь лет другая Россия была на Донбассе?» — с сарказмом подытожил VITEK.