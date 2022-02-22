Прозвучавшее вечером 21 февраля часовое выступление президента России Владимира Путина — это программная речь. Это выступление не столько о признании ЛНР и ДНР, а о сути исторического процесса развития России за последние сто лет — через смерть Российской Империи, затем ее возрождение в форме СССР, о проблемах ленинского подхода к формированию советского государства, о чем я писал не один раз, и о возвращении к истокам, к идее новой Русской Империи. Потому что фактически отказ в существовании неонацистской Украины — это и есть продвижение России на Запад до прежних имперских границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремлёвская звезда

Сказал Владимир Путин и очень важную вещь относительно того, почему Запад всегда будет против России. Мы очень большие, самостоятельные и независимые, чтобы с нашим существованием смирился Запад. При этом совершенно неважно, какой будет в России политический строй — коммунизм, капитализм; будем ли мы дружить с Западом, как пытались это делать в «благословенные» 90-е, или будем враждовать — в любом случае Запад будет хотеть Россию уничтожить, разделить на несколько небольших государств, которыми управлять в марионеточном режиме, и главное — завладеть нашими ресурсами и территорией. Всё. На этом список требований Запада к России будет исчерпан. Но не будет самой России.

Естественно, нас такой подход не устраивает. И никогда устраивать не будет. И об этом он тоже сказал — что да, можно было бы укрыться за геополитическим политесом, соблюдать «правила игры» и вести бесконечные переговоры с партнерами, только чтобы «люди не обиделись». Но это можно делать только в том случае, если рядом сидят порядочные люди. Если же это гопники с большой дороги, которые говорят одно, а делают другое, и думают только о том, чтобы усыпить твою бдительность, а потом схарчить, «приставив нож к горлу», то это совершенно другое. К таким «людям» нормы этики и морали применимы с очень большой долей условности.

(сс) Администрация президента России Обращение президента России Владимира Путина

По сути, выступление от 21 февраля — это первое программное и настолько личное выступление Владимира Путина перед российской и мировой общественностью за всё время его президентства с 2000 года, сравнимое только с Мюнхенской речью. Значит, мы настолько созрели, что можем идти на Вы. Как пишет телеграм-канал «Русский Демиург»:

«Случилось немыслимое, то, во что отказывались верить самые смелые граждане. Мы привыкли, что Путин сверхосторожен. Он всегда выбирает самый неконфликтный путь к цели, что он не любит жёстких решений. Даже те, кто верил, что Путин подпишет, думали, что опять через время, ещё раз поторговавшись с Западом. Ещё раз отложив перезревшее решение, избегая столкновения. Через 2−3 недели, 2−3 дня, как предлагали некоторые члены Совбеза. После сто первого китайского предупреждения.

Но Путин снова сломал шаблоны. Он опять сделал то, чего не ждали и во что не верили. Он ударил первым. Он ПОДПИСАЛ! В стране в воздухе висит радостный крик: «ПОД-ПИ-САЛ!» 21 февраля 2022 года — это дата новой истории. Путин перевернул советский период нашей истории и начал свой. Не с Крыма — с Донбасса.

У всех экспертов ТГ-сообщества, кто слушал его речь, у горла был комок, а состояние шоковое. Мы не верили ушам. 30 лет мы ждали этих слов — и не верили, что дождёмся. Но мы дождались! Путин говорил не просто с болью и ожесточением — он говорил с облегчением. Было видно, как он все эти 30 лет хотел это сказать, давил в себе это, устал давить — но не говорил. И вот, наконец, сказал».

(сс) Администрация президента России Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

Да, всё именно так. Путин болеет душой за Россию.

В связи с этим хотел ответить тем экспертам, которые говорят и пишут, что всё это надо было сделать раньше, еще в 2014 году. Ответ очень простой — раньше не могли. Не было той силы, которая бы позволила не просто что-то политически заявить, но военным образом защитить, и главное — обеспечить финансово-экономическое выполнение политической заявки.

Сегодня мы можем. И судя по общему контексту речи, что неонацистской Украине не место на политической карте мира, мы готовы пойти гораздо дальше, чем признание ЛНР и ДНР в существующих границах.

Одна из ключевых фраз Владимира Путина адресована как бы Украине: «Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация!», но на самом деле адресована Западу: «Вы хотите видеть в России врага? Мы Вам покажем, что такое настоящий враг». Такое ощущение, что если Киев завтра рыпнется хоть что-то делать в отношении ЛНР и ДНР, то такая ответка прилетит, что костей не соберут.

Затронул Владимир Путин и такой важный нерв современной геополитической ситуации в мире, как вопрос гарантий безопасности. По сути, вчера он поставил точку в диалоге с Вашингтоном: Вашингтон проигнорировал главные российские озабоченности и отказался выполнить три важнейших требования Москвы. А переговоры по второстепенным вопросам, даже если США и готовы пойти в них на некоторые уступки, нам не интересны, потому что «в исторической перспективе» это не решает ни одну из важнейших проблем безопасности нашей страны.

(сс) Администрация президента России Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма

Поэтому отныне, и признание ЛНР и ДНР только первый шаг в этом направлении, мы сами будет определять свои шаги по обеспечению своей безопасности без оглядки на западных «партнеров и коллег».

Тем в выступлении президента нашей страны — нашей исторической Родины — было поднято много. К ним еще не раз будут возвращаться политики и эксперты. Но очевидно одно — дело только признанием ЛНР и ДНР, или только одной уходящей в историческое небытие окраиной, не ограничится. Грядет пересмотр не только европейской, но и мировой системы безопасности. И насколько он будет мирным, зависит только от Запада. Постъялтинский мир закончился. Название следующего будет сейчас писаться российской армией.