Британское правительство отказывается признавать женоненавистничество преступлением из ненависти. Предложение сделать женоненавистничество преступлением является частью законопроекта о полиции, преступлениях, приговорах и судах. Палата лордов возвращает законопроект в палату общин в начале марта.

Томпкинс Харрисон Маттесон. Испытание ведьмы (фрагмент). XIX век

На данный момент к специальным характеристикам, попадающим под защиту от преступлений из ненависти, относятся раса, религия, инвалидность, сексуальная ориентация и трансгендерность. Предлагается добавить к ним пол и гендер, поскольку основной причиной насильственных преступлений против женщин в Великобритании является женоненавистничество.

По заявлениям министерства внутренних дел Великобритании и министра внутренних дел Прити Пател, признание женоненавистничества преступлением больше навредит, чем поможет, потому что обвинению придется доказывать наличие одного преступления внутри другого.

Часть пользователей отметили, что, вводя в законодательство понятие женоненавистничества, правительство будет дискриминировать мужчин, потому что против них преступления из ненависти тоже совершаются.

«Сложный вопрос. Если женоненавистничество — это преступление из ненависти, то таким же преступлением можно назвать и мужененавистничество, иначе закон прямо дискриминирует. И еще, если женщина дает ненавистнические комментарии о другой женщине в такой форме, в какой их бы назвали женоненавистническими, если бы они были сказаны мужчиной, будет ли это тоже считаться женоненавистничеством?» — спросила @jonestheboat.

«Если признают, то на мужененавистничество стоит смотреть таким же образом. И людям надо бы объяснить значение этих понятий», — считает @CoachKnapovic.

Некоторые пользователи считают, что женоненавистничество не стоит выделять как отдельное преступление, потому что оно просто является формой дискриминации и само по себе ведет к более тяжкому наказанию.

«Дискриминация есть дискриминация. И не важно, какую форму она приобретает, ее нельзя терпеть», — прокомментировал @rhys_peers_.

(сс) U.S. Department of Homeland Security (DHS) Прити Пател

В комментариях посоветовали сначала решить вопрос с доказыванием и осуждением за изнасилование, напомнив про дело Сары Эверард, которую изнасиловал и убил сотрудник полиции по время локдауна в 2021 году.

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«Я с ней (с Прити Пател — прим. Д.С.) тут согласен. Тут она не ошибается. Как полицейская служба, которая подарила нам Уэйна Казинса, будет расследовать преступления женоненавистничества? Процент осуждения за изнасилование равен одному, сначала это исправьте», — написала @moviefeminist.

Ряд пользователей не считает, что все причины, по которым министерство внутренних дел отказывается поддерживать законопроект, реальны. Некоторым из них кажется, что своими отговорками министерство пытается запудрить населению мозги.

«Кто-то знает, почему преступление из ненависти должно будет быть доказано в рамках процесса по изнасилованию? Следовательно, почему она говорит, что это может быть разрушительно по отношению к жертвам насилия? Я не понимаю, почему нужно будет доказывать женоненавистничество для того, чтобы доказать изнасилование», — спросила @LeishaOBrien10.

«Так не будет, потому что даже в худшем случае их оправдают за женоненавистничество и признают виновными в изнасиловании. Это все равно будет отдельное обвинение», — ответил @mattblake94.

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

Среди противников криминализации женоненавистничества есть те, кто боятся, что законодательное закрепление преступной ненависти к женщинам может привести к наказуемости мыслей и голого умысла.

«Признание инцидентов женоненавистничества и мужененавистничества преступлениями может сделать ненависть, саму по себе, преступлением», — прокомментировал @richard_suk.

«Как можно криминализировать склад ума?» — спросил @TheReverendNess.

Часть пользователей, поддерживающих криминализацию, считают, что законодательное закрепление женоненавистничества необходимо, потому что культурные и общественные стандарты поменялись.

«Да, стоит признать. Почему мужчинам допустимо вести себя так по отношению к женщинам? Мы уже не в 1950-х», — прокомментировала @kirsti_kean.

«Мы возвращаемся в Средневековье!» — отметил @CraigTribe2.