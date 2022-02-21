Судя по исследованию аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному изданием «Коммерсантъ», инфляция или, скажем так, рост цен — с нами надолго. Аналитики ссылаются на сложности в мировой экономике, возникшие в результате пандемии. Оно и понятно — сама по себе тема исследования «Проблемы предложения» задает тон сделанным выводам. Но ведь до пандемии, заметим, случился «кризис либерализма». Во всяком случае, такая формулировка происходящих в последнее время событий звучала в определенных кругах политиков и бизнес-элиты. Да еще зеленая повестка, требующая огромных финансовых вливаний. И пока «кризис либерализма» не разрешится — военным ли путем или мирным, пока инвестиции не окупятся, ждать возврата цен на допандемийный уровень не стоит. Да и в принципе стоит забыть подобную формулировку, как «допандемийный уровень». Потому как сейчас наступает совершенно новая эпоха. Хотя, конечно, в экономике — времена «до» пандемии и «после» — останутся сравнительными периодами, сопоставлять которые при новых вводных, можно будет лишь с большими оговорками.

ИА REGNUM Цены

Так, по мнению аналитиков в интерпретации вышеупомянутого издания, половина случаев шоков предложения в период с января 2019 года по сентябрь 2021 года произошла из-за остановки производства (40%) и нехватки рабочей силы (10%). Остальные факторы, предположили аналитики, были связаны с возникшими на фоне пандемии «узкими местами» в логистической инфраструктуре, а также стихийными бедствиями. И если с первыми угрозами, имеющими увесистую долю в «корзине» шоков, как считают эксперты, можно справиться легко (правда, с чего такая уверенность, ведь экономика-то рыночная, то есть хозяин-барин: придержал товар сегодня, завтра — продал его дороже), то с остальными рисками — всё сложнее. По версии аналитиков, остановки производства не так опасны для «предложения» — поскольку их можно нивелировать в будущем, тогда как нехватка рабочей силы и трудности логистики способны оказать на него более стойкое воздействие. При этом, по оценкам МВФ, наибольшее сокращение объемов производства в прошлом году наблюдалось в странах, чьи компании работают в конце глобальных производственно-сбытовых цепочек, зависящих от промежуточных ресурсов: например, автопромышленность Германии и Чехии. Более того, «Омикрон», как уверяют аналитики, влияет на планы отраслевых экспертов, которые ожидали частичного разрешения проблемы нехватки комплектующих для автомобилей уже к середине этого года, но теперь — из-за новых ограничений, введенных Европой и Китаем, — думают о возникновении новых сбоев в производстве. По предположениям аналитиков МВФ перебои с поставками ресурсов для автопромышленности могут продолжиться до 2023 года. Между тем, несмотря на сегодняшний дефицит полупроводников, в долгосрочной перспективе есть риск их профицита на фоне активного инвестирования в расширение производственных мощностей по их выпуску.

International Monetary Fund МВФ

Резюмируя свое исследование, аналитики видят решение обозначенных проблем в необходимости ускорения лицензирования в транспортной и логистической сферах, временного ослабления ограничений в режиме работы портов, упрощения таможенных процедур и смягчения миграционных правил для уменьшения нехватки рабочей силы. Правительствам рекомендуется воздерживаться от широкой поддержки спроса, способного ускорить инфляцию, а центробанкам — поддерживать стабильность среднесрочных инфляционных ожиданий в условиях краткосрочного ускорения инфляции.

В общем, судя по выводам аналитиков, ожидается краткосрочное ускорение инфляции, при этом сохранение тренда по смещению мирового спроса от услуг к промышленным товарам создает предпосылки для существования проблем с предложением в долгосрочной перспективе. Между тем аналитики, видимо, не рассматривают в перспективе сценарий того, что послабление миграционных правил в случае, например, остановки производств может выйти боком правительствам стран. Как и не говорится о том, что нарастание геополитических рисков может усилить логистические проблемы. Собственно, если обратиться к январскому исследованию МВФ, опубликованному на официальном сайте организации, состояние, в котором мировая экономика вступила в 2022 год, не оправдало ожиданий экспертов. Как говорилось в исследовании «Растущие нагрузки, нарушенное восстановление и более высокая инфляция», мировая экономика оказалась в более слабом положении, чем ожидалось ранее. С распространением «Омикрона» в странах вновь появились ограничения на мобильность, а рост цен на энергоносители и перебои в поставках привели к более высокой и более широкой инфляции, чем ожидалось, особенно в Соединенных Штатах, а также во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Как сообщалось в исследовании, ожидается, что «глобальный рост замедлится с 5,9 в 2021 году до 4,4 процента в 2022 году— на полпроцента ниже для 2022 года, чем в октябрьском World Economic Outlook (WEO), в значительной степени отражая прогнозируемую уценку в двух крупнейших экономиках». Позднее, 16 февраля, глава МВФ Кристалина Георгиева, как было отмечено в публикации Фонда, уже отметила, что снижение январских прогнозов относительно мирового экономического роста на 2022 год частично объяснялось переоценкой перспектив роста в США и Китае. С тех пор, по ее словам, экономические индикаторы продолжают указывать на более слабую динамику роста вследствие распространения штамма «Омикрон» и непрекращающихся нарушений в цепях поставок. При этом показатели инфляции во многих странах выше, чем ожидалось, на финансовых рынках продолжает сохраняться волатильность, а геополитическая напряженность резко усилилась.