Выступая в парламенте своей страны, премьер-министр Японии Фумио Кисида попытался придать своему недавнему телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным дополнительный вес и особую значимость. Хотя среди парламентской оппозиции срочный запрос разговора с российским лидером и его содержание были названы «бесполезными». Так их оценил, например, депутат от Партии японского обновления Хитоси Аояги.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

В стремлении опровергнуть такую оценку Кисида заявил: «Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряженности. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности. С этим осознанием я провел телефонные переговоры с президентом России Путиным. И с этой точки зрения переговоры имели смысл».

В действительности Кисида как руководитель одной из стран-членов G7 лишь встроился в ряд эмиссаров из государств «семерки», решивших «отметиться» в «предупреждениях» Путина о последствиях его политики на Украине. Японскому правительству нужно было отрапортовать, что «и мы пахали», стращая Москву «грядущими карами».

С другой стороны, как уже отмечалось, при всей антироссийской риторике, сопровождающейся угрозами введения Японией «реальных санкций», официальный Токио не хочет раздражать Москву, толкая ее на ужесточение позиции по поводу так называемого «территориального вопроса». Кисиде и его министру иностранных дел Ёсимаса Хаяси важно удерживать российских «партнеров» за столом переговоров о заключении давно потерявшего смысл «мирного договора». Тем более в ситуации, когда Москва прямо заявляет, что отвергает незаконные претензии Японии на Курильские острова и не собирается вести переговоры по надуманному «территориальному вопросу».

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Перед токийскими политиками и дипломатами стоит непростая задача — как заставить собирающегося в японскую столицу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обсуждать за переговорным столом пресловутый «вопрос» о принадлежности Курильских островов, само существование которого Москва признавать отказывается. В связи с этим было очевидным стремление Кисиды использовать разговор с В. Путиным не столько для получения его разъяснений о ситуации на Украине, с которыми последний выступал уже не раз, а именно для получения согласия «обсуждать» условия заключения между Японией и Россией «мирного договора». Давая такое согласие, российский президент не может не понимать, что для японцев это означает согласие обсуждать в первую очередь и главным образом «территориальный вопрос», без решения которого в пользу Токио японское правительство и не помышляет подписывать с Москвой какой-либо серьезный двусторонний договор. В связи с этим повторим, что бесконечно долго уходить от решения этого «вопроса», прикрываясь лукавой формулой о том, что мы-де «ведем переговоры о мирном договоре, а не о территориях», не удастся.

Хотелось бы надеяться, что уже не раз, по сути, признавший устаревшим и потерявшим смысл «мирный договор» министр С. Лавров расставит, наконец, точки над «i» и вернет российско-японские отношения в нормальное русло развития без предъявления реваншистских территориальных претензий. В противном случае отношения двух стран, особенно в ситуации наращивания японским правительством при поддержке США военной мощи страны, могут обрести непредсказуемый характер.

В столицах окружающих Японию государств обратили внимание на развернувшиеся в парламенте страны дебаты о допустимости «превентивных ударов» по сопредельным странам. Как сообщает издание деловых кругов Японии Nikkei Asia, министр обороны Нобуо Киси во время слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты парламента заявил о «способности наносить удары по военным объектам противника, включая возможность отправки истребителей в воздушное пространство противника для нанесения авиаударов». С этой же целью в Японии объявлено о создании наступательных ударных ракет с радиусом поражения до 1000 км.

Для создания соответствующего потенциала новый кабинет Кисиды намерен пересмотреть Стратегию национальной безопасности Японии и принять два связанных с ней документа.

«Мы подтвердили, что рассмотрим все возможные варианты, в том числе возможности нанесения ударов по базам противника», — заявил вскоре после прихода к власти в октябре премьер-министр Фумио Кисида.

(сс) DLR German Aerospace Center Пуск ракеты

Обращает на себя внимание стремление администрации США всё дальше втягивать Японию в свою направленную против Китая и России военную стратегию. С этой целью в связи с агрессивными замыслами киевских националистов, науськиваемых США и НАТО на войну с Россией, Вашингтон предпринял явные провокации на Дальнем Востоке. Для того чтобы возбудить японцев, среди которых всё чаще раздаются призывы «отбить северные территории войной», послу США в Японии было поручено объявить о поддержке Госдепом незаконных притязаний японских реваншистов на входящие в состав РФ Курильские острова. Да еще сделать это в день антироссийских шабашей в японской столице и других городах Страны восходящего солнца.

С другой стороны, в непосредственной близости от объявленных Токио «своими» южнокурильских островов американцы организовали провокационное проникновение в российские территориальные воды атомной субмарины ВМС США. Что могло поставить мир перед опасностью глобальной войны. Войны, первые сокрушительные удары которой обрушатся именно на превращенную в американский «непотопляемый авианосец» Японию.

Вот о чем следовало бы озаботиться японским политикам и дипломатам, выстраивая стратегию национальной безопасности своей страны. Ибо никому якобы «беззащитная» Япония как цель «завоевания» не нужна. И вовсе не «ядерный американский зонтик» обеспечивал японцам все послевоенные годы мирного и весьма успешного экономического развития. А избранный японским народом пацифизм, покаяние за чудовищные преступления в годы войны. И вот теперь японские правители при поддержке своих заокеанских сюзеренов вознамерились отбросить «мирную» конституцию своего государства и вновь под самурайские лозунги расового превосходства бросить народ в горнило теперь уже ядерной войны? Ответ на этот вопрос должен дать японский народ. Но поколения меняются, и в результате целенаправленной политики уже не все японцы знают о том, кто и зачем испепелил в ядерном пожаре мирных жителей Хиросимы и Нагасаки…