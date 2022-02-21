Нынешняя ситуация, которая разворачивается вокруг Украины и якобы готовящегося на нее нападения со стороны России, во многом была создана самим Западом, пишет Род Лиддл в статье, вышедшей 19 февраля в The Spectator.

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади. 1870

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«Мы вели себя плохо по отношению к России как в прошлые века, так и в последнее время, обычно с презрением и враждебностью относясь к этой огромной стране и ее руководителям, вторгаясь на ее территорию время от времени или иначе вероломно вмешиваясь в ее дела и всегда отказывая русским в том, к чему они периодически стремились — быть принятыми как часть цивилизованного западного мира», — подчеркнул Лиддл, помощник редактора издания.

«И сейчас — при Путине, и раньше — при Советском Союзе, да и вообще еще со времен Киевской Руси, отношение России к Западу можно назвать «параноидальным». И так оно и было, и не без веских причин», — добавил он.

Еще в 2000 году Путин неоднократно ходатайствовал о приеме России в НАТО, о чем свидетельствуют его частные беседы с бывшим главой альянса и экс-министром обороны лейбористом Джорджем Робертсоном, а также интервью с американским кинорежиссером Оливером Стоуном. Тогда российскому лидеру сказали, что его страна должна «подать заявку» на вступление — опять это презрение, — и он дал на это восхитительно путинский ответ, заявив, что Россия не будет «стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения».

Kremlin.ru Владимир Путин

Он был не первым лидером России, выступившим с подобными предложениями. Его предшественник Борис Ельцин поднял вопрос о членстве России в альянсе в 1991 году, а за год до этого такое развитие событий тогдашнему госсекретарю США Джеймсу Бейкеру рискнул предложить Михаил Горбачев, но ему сказали, что это всего лишь «мечта».

"Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью, которая 30 лет спустя была бы для нас огромным преимуществом в борьбе с Китаем и радикальным исламом, предложение было с ходу отвергнуто», — сетует британский журналист.

Вместо этого западные страны направили в Москву множество «консультантов» по вопросам свободного рынка, которые должны были помочь ей с приватизацией и массовым изъятием активов из ранее контролируемой государством советской промышленности. Это спровоцировало два катастрофических экономических спада, огромную безработицу и появление полукриминальной или просто криминальной олигархической элиты. Неудивительно, что к концу 1990-х годов понятие «западная демократия» воспринималось большинством российских граждан с презрением, граничащим с отвращением: сверхдержава, доведенная до бессилия и нищеты.

«Нетрудно увидеть, как закладывались условия для прихода Владимира Путина к власти», — продолжил Лиддл.

Примечательно, что даже Советский Союз в самые напряженные первые моменты Холодной войны «просил разрешения» вступить в НАТО. Через год после смерти Иосифа Сталина и через несколько месяцев после отстранения Георгия Маленкова министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил о том, что его страна могла бы присоединиться к альянсу коллективной безопасности Европы на том основании, что это будет иметь «огромное значение для укрепления всеобщего мира».

Вячеслав Молотов

Как отмечал биограф Молотова Джеффри Робертс, «в мае 1954 года западные державы отклонили советское предложение о вступлении в НАТО на том основании, что членство СССР в организации несовместимо с ее демократическими и оборонительными целями. Однако широкомасштабная и интенсивная кампания Москвы за европейскую коллективную безопасность продолжалась вплоть до женевской конференции министров иностранных дел в октябре-ноябре 1955 года». Вполне возможно, что своим замыслом Молотов преследовал какие-то деструктивные геополитические цели, но это предложение тем не менее было сделано всерьез и получило полную поддержку Никиты Хрущева.

«Итак, как минимум четверо российских лидеров умоляли Запад допустить их в этот элитный клуб, и каждый раз от них презрительно отмахивались. Но ведь такова была история отношений России с Западом», — указывает Лиддл.

В разное время на протяжении последних 800 лет Россия пыталась «заискивать» перед Западом, особенно во время правления Петра Великого, который даже заставлял придворных сбривать бороды, носить европейскую одежду и говорить по-французски в надежде, что это может произвести впечатление на приезжих жителей Запада, насколько они цивилизованны.

«Но каждый раз, когда русские пытались подружиться, они встречали либо откровенное хихиканье, либо злобный оппортунизм со стороны остальной Европы», — добавил он.

Николай Неврев. Петр I в иностранном платье (фрагмент). 1903

За этим обычно следовал период реваншизма, в течение которого целый ряд лидеров искал относительного утешения в корнях России в Азии, ее славянстве, ее отличии от Запада, из разочарования или со злости. В 1914 году даже Санкт-Петербург был переименован в Петроград, потому что старое название звучало слишком по-западному и отдавало немецким духом.

Кажется, что сейчас происходит то, что уже случалось много раз раньше: российский лидер потерял интерес к Западу. Он смотрит на Восток, на Китай, в сторону еще «большей автократии и культурной программы», в рамках которой снова произойдет идеологическое противопоставление России Западной Европе.

«У нас было много шансов нейтрализовать потенциальную угрозу со стороны России. Все они упущены», — заключил британский журналист.