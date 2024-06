Всё настолько <…> непрофессионально, что работать практически совершенно невозможно. Невозможно понять логику непрофессионала. — Ю. Семенов. «Семнадцать мгновений весны»

В декабре 2021 года московское книжное издательство АСТ выпустило первый том книги «Империя» Константина Малофеева, датированный уже 2022 г. В интервью ее автора Александру Дугину книга заявлена как программная. Тираж в 5000 экземпляров претендует на относительно широкую аудиторию. Что же за программу предлагает автор?

***

Концепция книги — извечная борьба «духа империи» и «духа Ханаана». По мнению К. Малофеева, империя воплощает идеалы самопожертвования и служения монархическому государству, а Ханаан — материализм и гедонизм, присущие олигархии: «Главный герой Ханаана — торговец, коммерсант. На него работают ремесленники, его интересы обслуживаются корабелами, моряками, караванщиками, он даёт деньги на храмы и крепостные стены <…> Либеральные мыслители сожалеют, что «финикийская альтернатива» с ее торгашеским эгоизмом была отвергнута Греко-римской империей» (с. 36). При этом авторитетный советский историк, директор Института востоковедения АН СССР Всеволод Игоревич Авдеев описывал Финикию как страну, где «основным занятием населения было сельское хозяйство» [1].

Говард Пайл.Финикийские торговцы. 1914

Такое же противоречие в самих понятиях — попытка усмотреть за любыми антиимперскими силами влияние олигархии. Один из таких ранних примеров — Вавилон, который Малофеев описывает как современный финансовый центр: «Вавилон становится первым в истории банковским центром, где правит финансовая олигархия, где все продаётся и все покупается. В качестве мирового финансового центра его потом сменит ханаанский Тир на берегу Средиземного моря…» (с. 17). В действительности же невозможно установить единый финансовый центр для всех операций транзитной торговли между Востоком и Западом, которую осуществляли Тир, Сидон и Библ. Они были не финансовыми, а производственно-торговыми центрами:

«Тир славился своими красильными мастерскими, где привозная шерсть окрашивалась пурпурной краской, выжимаемой из моллюсков, добывавшихся и в самой Финикии, и в других местах Средиземноморья. Сидон был главным центром по изготовлению стеклянных изделий и хранителем традиций финикийского стекловарения. Высоко ценились на Востоке и в античном мире ювелирные изделия финикийских мастеров (золотые и серебряные чаши, ожерелья, рельефы на пластинках из слоновой кости и т. д.)», — отмечает В. И. Кузищин [2], заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

Уильям Тернер. Дидона, основательница Карфагена, 1815

Обобщения, приводимые на основе «духа Ханаана», творятся К. В. Малофеевым весьма фривольно. Так, он пишет, что «открытие Америки отодвинет Венецию от глобальных торговых путей и выдвинет на первый план сперва Нидерланды, а затем Лондон, куда переедут все банкиры и торговцы «века просвещения». Однако Америка была открыта, как всем известно, отнюдь не Нидерландами. Венеция же перестала быть основным торговым путём на Восток не из-за открытия Америки, а из-за усиления Османской империи на Средиземном море:

«Восточное Средиземноморье кишело турецкими кораблями: и поскольку многими из них командовали корсары, такие как прославленный Хайреддин Барбаросса, которому не было дела до соглашений и перемирий и который просто нападал на христианские суда, где бы их ни встретил, столкновения были неизбежны», — пишет авторитетный британский историк Дж. Норвич [3].

Уильям Тернер. Упадок Карфагена. 1817

Рисуя далее глобальную картину возвышения олигархических или «хананейских» государств вопреки империям, книга «Империя» говорит: «В XX веке Лондон также уступит пальму финансового первенства своей бывшей колонии — США, Вавилону нашего времени — Нью-Йорку. Со времён Вавилона до эпохи возвышения Нью-Йорка в течение 4000 лет олигархи, жрецы «капитала», будут бороться с монархами, «божьими помазанниками», за власть. Империя Хаммурапи станет их первой, но не последней жертвой». Данное заявление, изрядно сдобренное мистикой, является модернизацией истории. В действительности никаких глобальных финансовых центров (ни Вавилон, ни другой город того времени) не существовало, не было и валютного обращения в его современном понимании. Использование термина «олигархат» в применении к экономике бронзового века является ненаучным и некорректным.

Эль Греко. Изгнание торгующих из храма. 1570

Формируя отталкивающее представление о «духе финансового капитала», паразитирующем на производственных силах, автор книги «Империя» не оригинален. С 1980-х годов это противопоставление, где термином «финансовый капитал» обозначались «евреи», активно озвучивалось Линдоном Ларушем — американским ультраправым идеологом, антисемитом, основателем тоталитарной секты, который пять лет просидел в американской тюрьме.

Каспер Желеховский. Неумолимый кредитор. Сцена из галицийской жизни. 1890

Но Ларушем использование этой парадигмы не ограничивается. Задолго до него так же представляли своих врагов нацисты — как сеть «международных плутократов», эксплуатирующих и паразитирующих на других странах и не имеющих своего Отечества. За формулой «Ханаана» в книге легко просматривается антисемитизм: «Культ прибыли и человеческого эгоизма не был единственным из смертных грехов Ханаана. Там, где начинается поклонение материальному, жди чудовищных преступлений ради выгоды и разнузданного разврата плоти». Это парафраз идеи труда А. Шопенгауэра 1818 г. «Мир как воля и представление», от которой современные исследователи [4] отсчитывают антисемитизм в немецком романтизме. Шопенгауэр противопоставил материализм, филистерство, мещанство и проистекающий из них атеизм («тягу к жизни») одного народа и возвышенную одухотворённость, поиск неземной благодати и готовность к самопожертвованию других, христианских народов. Через несколько десятилетий это противопоставление закрепит в «Кольце Нибелунга» Р. Вагнер. Главные злодеи оперы — уродливый гном-материалист Альберих из племени Нибелунгов и его коварный сын Хаген. Первый похитит золото Рейна, чтобы выковать кольцо всевластия, а второй убьёт героя Зигфрида, укравшего кольцо у гнома, нанеся удар ножом в спину Зигфрида. Эта формула — традиционное описание и русскими, и немецкими праворадикалами революций в своих странах в 1917 и 1918 гг. Они считали, что революционеры «еврейской национальности» украли победу и устроили революции в России или Германии, чтобы подчинить себе разуверившийся народ.

Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке. Советский плакат

Извечная борьба «всего хорошего» против «всего плохого» говорит о слабой идейной проработанности, скороспелости концепции всей книги. Транзит «имперского духа» или, с другой стороны, «хананейства», о котором говорит труд, — огромная условность, ибо нельзя определить внешние, материальные признаки этого транзита. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог, уже сменившей конфессиональную принадлежность на католичество, — это не более чем обряд, за которым прослеживается претензия на преемство православного центра, но не более. Стояние на Угре и окончательное падение татаро-монгольского ига состоятся лишь восемью годами позднее. Изменение титула Иваном Грозным, также отмечаемое К. Малофеевым, — это попытка выйти на европейскую арену и показать себя на равном уровне. Отношение к своему титулу и своей роли в государстве, значению государства, безусловно, было разным у российских царей и российских императоров.

Иероним Босх. Корабль дураков. 1500

Столь же странно выглядит и организация материала. В одной главе можно встретить описания событий, которые мало перекликались между собой. Так, например, глава Х «От нового Рима — к третьему» содержит разделы «Куликовская битва», «Конец Орды», «Измена. Ферраро-флорентийская уния», «Автокефалия Русской Церкви», «Падение Константинополя 29 мая 1453 года», «Османская «империя», «Реконкиста и инквизиция в Испании», «Ренессанс Ханаана» и «Медичи. Возродившие Ханаан». Они, соответственно, охватывают события на Руси в 1380 г., в Золотой орде в XV столетии, в Византии 1438−1439 гг., Московского княжества в 1438 г., Византии 1453 г., претендуют на описание политической системы и борьбы за власть в Османской империи и её внешнеполитических успехов во второй половине XV в., содержат нечто вроде обзора политической истории иберийских стран с VIII до конца XV века, а также исковерканное «Ханааном» описание эпохи Возрождения и правления дома Медичи во Флоренции. Заканчивается глава вообще весьма странной фразой: «Медичи дали новую жизнь Ханаану сначала во Флоренции, а затем Возрождение накрыло всю Италию. Триумф Ренессанса в Риме возвестил всему католическому миру, что папская церковь глубоко больна и нуждается в реформах. Ян Гус и многие другие искренне верующие люди стремились вернуть ее к раннехристианским идеалам, что означало сближение с православием, но Ханаан не дремал. Попытки излечить язвы на теле Католической церкви привели к ещё более печальным последствиям. Ренессанс возродил в Европе ханаанскую культуру, но Реформация Католической церкви приведёт к уже полной легализации Ханаана» (с. 317). Думается, Мартин Лютер сильно удивился бы, узнай, что за его борьбой против католических священников и власти Римских пап стоит некий «Ханаан». А эпоха Возрождения, которая ввела в историю человечества гуманизм, является идейным противопоставлением для всех крайне правых сил, ориентированных на насилие и мистицизм Средневековья.

Вызывают вопросы и карты. Например, карта владений Венецианской республики приводится с VIII по XVIII вв. (с. 216) — на протяжении тысячелетия! Научно выверенные, исторические карты на таком гигантском хронологическом периоде практически не делаются. В историографии карты всегда показывают динамику на протяжении относительно небольших временных промежутков, и разный цвет заливки показывает динамику географических изменений. Здесь нет ни того, ни другого. Если верить приводимой в «Империи» карте, власть Венеции распространялась на Крит, Кипр, Константинополь (!!) и даже — частично — Крымское побережье. Карта эта, отметим особо, полностью соответствует карте с некоего блога на платформе «Яндекс-дзен» [5], который, конечно же, никакого отношения к научному знанию не имеет.

Во всей книге поражает также и оформление сносок. Некоторые из них соответствуют стандарту, но значительная часть из них выглядит весьма странно. На с. 10, 11, 16, 19 и др., цитируя труды историков, автор даёт ссылки не на конкретные страницы, а на книги в целом, почему-то и зачем-то указывая общее количество страниц в них. А на с. 13, 18, 29, 38 и др. в сносках на цитаты вообще не указана ни конкретная страница, ни их общее число. Можно говорить, что эта «чересполосица» неправильного и правильного оформления сносок носит системный характер. При этом указание общего количества страниц в книге может расцениваться как попытка придать некий научный «налёт» этому далеко не научному тексту. Литература в сносках вызывает большие сомнения в компетентности того, кто их приводит. Ведь рядом с серьёзными научными изданиями соседствуют книги из «альтернативной истории».

Филиппом Ли. Карта Ханаана. 1692

Но визуальное оформление — лишь половина беды, ибо книга насквозь пронизана множественными грубейшими фактическими ошибками. Текст изобилует «натяжками» и модернизацией истории, прямо рассчитанной на откровенное невежество читателя. Говоря и постоянно повторяя заклинания о «Ханаане», автор постоянно путается: то это сам Хам (сын библейского Ноя), то его старший сын, то это дух стяжательства материальных благ, филистерства.

Как говорят отечественные исследователи и хорошо знают читатели, не заражённые «альтернативными» дарованиями, Ханаан — это территория Палестины и часть Финикии, которые во II—III тысячелетиях до нашей эры «представляли собой определённое культурно-историческое единство, хотя здесь и не было единого и более или менее прочного государства. Хананеи, населявшие эту страну, создали здесь своеобразную культуру, которая находилась под влиянием Шумера, Вавилона и Египта» [6]. Не более того. Одна из древних цивилизаций человечества, погибшая под ударами соседей.

Есть в книге и откровенные «перепевы» с известного фильма «Гибель империи: Византийский урок».

Есть в книге и откровенная ложь. Например: «На Новый год в вавилонском храме бога Мардука Эсагиле проводился ритуал, смысл которого состоял именно в том, чтобы максимально унизить достоинство монарха в глазах общины Вавилона, голосом которой были олигархи… Вавилон был пропитан духом торговли. На его улицах творилось настоящее столпотворение: звучала разноплеменная речь, покупалось и продавалось все — от зерна и меди до рабов и девичьей чести» — типичный антисемитский перенос торгашеских отношений с товаров на человеческое достоинство. Никто не отрицает значения торговли для экономики Вавилона, но никто и никогда не посягал там на авторитет царя и верховного жреца. Их власть, основанная на знании природных циклов и умении их использовать, — «азиатский способ производства» — позволяла вести рациональное сельское хозяйство и просто-напросто выжить населению.

Василий Иванович Суриков. Богач и Лазарь. 1873

Помимо (удивительных для современного бизнесмена, погрязшего в спекулятивной экономике, в качестве которого известен автор) превратных трактовок фактов и навязчивого составления из них извечной борьбы «духа империи» и «духа Ханаана», есть в книге и откровенные фальсификации источников, то есть идейно искажённые или лживо приведённые цитаты из авторитетных трудов. Например, «подлинное живое чувство власти, служащей воле Божией, сменилось, по словам И. Дьяконова, настоящим триумфом бюрократизма». В действительности же слова одного из виднейших советских историков-востоковедов выглядят следующим образом:

«Организация царского хозяйства при III династии Ура являла картину удивительно развитого и чёткого бухгалтерского учёта и контроля: до нас дошли десятки тысяч учётных документов, а архивы царских имений этого времени представляют настоящий триумф бюрократизма» [7].

Как видно, известный советский историк-востоковед И. М. Дьяконов описывал вовсе не «чувство власти, служащей воле Божьей», а организацию управления царским хозяйством при правителе Шульги, который подчинил себе храмовые и общинные земли. Для учёта работ на них потребовалось создать огромную документальную базу и разветвлённую бюрократическую структуру. Из приведённой цитаты К. В. Малофеева собственно словами И. М. Дьяконова является лишь словосочетание «триумф бюрократизма». Налицо попытка внедрить цитату из советского учебника по истории Древнего Востока, вышедшего под грифом Академии наук СССР, в раздел, написанный на библейских книгах Бытия и Иисуса Навина (с. 39). Цель этой подтасовки столь же очевидна, сколь и антинаучна: подкрепить достоверность библейского рассказа.

Ещё один пример некорректного цитирования — из книги Дж. Норвича. К. Малофеев приводит её так: «Привилегии Венеции трудно было переоценить… Она пользовалась ими в полной мере — и политическими, и, в большей степени, культурными и торговыми. Будучи византийской провинцией, она тем не менее ни на йоту не уступила своей независимости. Прошло много лет, сменялись дожи. Формально они были чиновниками Византии, обладали византийскими привилегиями, а при случае и византийским золотом. Но при этом они были венецианцами, избранными венецианцами. Восточная империя серьёзно в их дела никогда не вмешивалась» (с. 215−216). Однако полностью эти слова звучат так:

«Союз между двумя империями заключили весной 811 года (к тому времени умерли и Карл Великий, и Никифор, а ратификация произошла три года спустя). Договор дал и той, и другой стороне то, чего они добивались, но за определённую цену. Для Византии отказ Карла Великого от притязаний на Венецию означал не только сохранение их сюзеренитета, но и уверенность в том, что ведущая морская сила на Адриатике не будет обращена против них. Выигрыш с обеих сторон не исключал взаимных уступок. Привилегии Венеции трудно было переоценить. С тех пор она пользовалась ими в полной мере — и политическими, и, в бо́льшей степени, культурными и торговыми. Будучи византийской провинцией, она тем не менее ни на йоту не уступила своей независимости. Прошло много лет, сменялись дожи. Формально они были чиновниками Византии, обладали византийскими привилегиями, а при случае и византийским золотом. Но при этом они были венецианцами, избранными венецианцами. Восточная империя серьёзно в их дела никогда не вмешивалась. Опасно проводить сравнения, когда имеешь дело с обществом тех далёких времён, но, если мы задумаемся о том, как развивались отношения Венеции с Константинополем, то невольно заметим аналогию с сегодняшними странами Британского содружества. В этом случае мы, возможно, не слишком ошибёмся» [8].

Как видим, у Джона Норвича говорится о том, что Венеция формально являлась частью Византийской империи. Британский историк отнюдь не противопоставляет Византию и Венецию, как это пытается представить российский автор. Более того, нельзя назвать Константинополь одним из владений Венеции, как о том говорит упомянутая ранее «карта» на с. 216. Надо понимать, в терминах К. Малофеева «Венеция» также является эвфемизмом для обозначения некой единой и уникальной национальности «торгашей» и «финансового капитала». Словно сам автор никогда не был причастен к спекулятивной экономике.

Одно из наиболее пафосных описаний в книге — противостояние Золотой Орды и Московского княжества, которое представлено так: «Агенты возрождённого в итальянской республике Ханаана как могли интриговали против союза исихастов Империи и поднимающейся Москвы. Однако на Куликово поле Второй и Третий Рим вышли вместе. Русские воины сражались под цареградскими хоругвями, пели гимны сочинения Филофея Коккина, а на ратный подвиг их благословил последователь Паламы — преподобный Сергий Радонежский» (с. 287). Участие генуэзских наёмников, которые воевали на стороне Мамая в Куликовской битве, автор пытается представить как некую идейную борьбу. Но в действительности Мамай совсем недавно заключил с Генуэзской республикой мир, признав их власть над некоторыми землями в Крыму. Генуэзские воины сражались за деньги, а отнюдь не за идею. Да и сам вопрос участия генуэзского войска в Куликовской битве подвергается сомнению, например, учёным секретарём музея-заповедника «Куликово поле» кандидатом исторических наук А. М. Воронцовым [9].

Точно так же искусственно выглядит и попытка заявить участие Византии в Куликовской битве через хоругви, песнопения и пр. Что же до благословления Сергием Радонежским Дмитрия Донского, не будем спорить. Такой факт имел место. Только здесь не говорится, зачем московскому князю потребовалось ехать к отшельнику? Неужели в Москве не нашлось никого из церковных первоиерархов, кто бы благословил князя? Почему так произошло? Возможно, потому, что «Северо-Восточные… епископии предпочли сотрудничество с татарами и, как следствие, поддержали политическую власть княжеского рода Ярославичей в выстраивании отношений с Золотой Ордой» и были против обострения отношений Москвы с Сарай-Берке. Более того, в 1379 г. хан Бюлек и его темник Мамай, который вскоре поднимет мятеж и пойдёт за данью и признанием своего сюзеренитета на Москву, признали все права московского митрополита [10]. Так что воевать с Ордой московскому митрополиту было «не с руки». Об этом вынужденной скороговоркой говорит и автор соответствующей главы рассматриваемой книги: «Именно против Мамая, а не против Орды вообще, благословил Сергий [Радонежский князя] Дмитрия. Ни митрополит Алексий до него, ни сам Сергий не одобряли конфликтов с Ордой» (с. 287).

Летописцы разнятся в определении отношения митрополита Киприана к политике Дмитрия Донского. Почему митрополит, который с 3 мая 1380 г. находился в Москве, [11] не благословил князя на битву? Возможно, здесь сказалась безуспешная попытка князя назначить в 1379 г. митрополитом «своего человека» Михаила (Митяя). Возможно, сыграли роль трения между князем и митрополитом. Они были обусловлены тем, что византийский ставленник хотел руководить деятельностью православного духовенства на русских и литовских землях как одним диоцезом, игнорируя противоположные отношения к Москве в литовской элите. Как бы то ни было, попытка показать «симфонию» двух Римов, «второго» и «третьего», выглядит весьма сомнительной. Тем более что до появления определения Москвы как «третьего Рима» оставалось ещё более 100 лет.

Столь же странной выглядит сентенция о якобы конце Золотой Орды после Куликовской битвы: «Русские государи отныне навсегда станут врагами Ханаана во всех его проявлениях: от работорговцев из Генуи до развратников из Ватикана. И слава русская ещё не раз пройдёт испытания в борьбе с татарами. Еще не раз дойдут их полчища до Первопрестольной. Но именно с Куликова поля начался расцвет Москвы — Третьего Рима и закат Золотой Орды» (с. 290). В действительности, Золотая орда в 1359—1380 гг. переживала внутренний кризис, никак не связанный ни с Дмитрием Донским, ни с «византийско-имперским духом». Причиной этой «великой замятни» была династическая борьба внутри орды, на которую серьёзное влияние оказывали природные катаклизмы [12]. Хан Тохтамыш (1379−1395) смог добиться централизации власти и на некоторое время остановил распад государства, который станет неизбежным лишь после поражения Орды от Тамерлана в 1395 г. Налицо ненаучная попытка представить хронологическое совпадение как логические причину и следствие.

И так далее. Практически каждый раздел книги поражает своим низким качеством, а книга в целом, по глубине проработки, может быть названа не более чем политическим памфлетом.

Lous Whinston Малофеев Константин Валерьевич

Тем не менее в поддержку книги ее автор 8 декабря 2021 г. выступил с презентацией[13] на принадлежащем ему канале «Царьград» в окружении лиц, так или иначе аффилированных с ним. Также К.В. Малофеев дал о книге программное интервью [14] А.Г. Дугину, вместе с которым руководит аналитическим центром «Катехон».

Интервью претендует на некую «высоколобую публицистику», однако в действительности являет собой собрание множественных подмен смыслов и подтасовок. Так, вместо определения империи автор книги бросается негативными лозунгами, рассчитанными на чувства аудитории: «Империя с древних времён — это Царство царств. Это не царство одной национальности. Это всегда многонациональное, объединяющее много государств государство. Царство царств, во главе которого стоит Царь, или Император, как он называется со времён Рима, который даёт ответ только Богу. Бог как сила, устанавливающая Имперское государство, обязателен. Без Бога нет Империи, нет Миссии», — говорит Малофеев.

Он снова концептуально противопоставляет империю и «Ханаан» не как определённые государства и народы, а как два образа жизни. Идея общего служения государству-империи, отчасти заимствованная из шпенглеровского «Пруссачества и социализма», противопоставляется «Ханаану» и его духу, которые есть «мир олигархии. Это мир транснациональных интернет-корпораций. А в ХХ веке он был персонифицирован банкирами, владельцами Федеральной резервной системы, в XIX веке — масонами. Но все эти явления имеют гораздо более глубокие корни. Более глубокие корни — это цивилизация денег. Это цивилизация, в которой отнюдь не служение является ключевым словом. Можно подобрать близкие по смыслу слова: служение, долг, честь. Это основные качества Империи. А цивилизация денег, прибыли, наживы, личного успеха, потребительства — это все, что относится к современной, к сожалению, цивилизации и к антицивилизации».

Однако в действительности вряд ли можно говорить о массовом распространении денег в исторические периоды, рассмотренные в книге. Вплоть до начала Нового времени (XVII век) денежное обращение было весьма ограниченным, а торговля носила меновой характер (бартер). Поэтому накопление богатств было весьма условным.

Столь же условно можно говорить и о гедонизме «имущих». Ведь если рассмотреть, например, истории известных купеческих домов, то окажется, что главные лица «цивилизации денег» на самом деле были не гедонистами, стремящимися к «потребительской антицивилизации», а скопидомами, весьма далёкими от того, чтобы транжирить деньги. И здесь — ещё один перенос современных реалий на события прошлого (модернизация истории). Ведь «личный успех и потребительство» возможны только в индустриальном или постиндустриальном обществе с высокоразвитыми товарно-денежными отношениями, где нет необходимости в коллективном труде для выживания.

Множественные нарушения азбучных правил исторического, научного исследования, подгонка фактов под идею — это лишь одна сторона этого ненаучного труда и PR-кампании в его поддержку. Интервью о книге идейно перекликается с программными документами праворадикальных политических партий. «Не может быть никакой суверенной демократии. Должна быть Империя. Не может быть никакого русского шоу-бизнеса. Должны быть русские творцы, художники и поэты. Соответственно, мы должны построить совсем другой мир. Мы не можем даже употреблять слова вражеской цивилизации, если мы хотим сохраниться. Потому что в основе нашей цивилизации лежат совершенно другие слова — и смыслы, которые их образуют», — говорит Малофеев в интервью. И эти слова созвучны с программой НСДАП («25 пунктов»):

19. Мы требуем замены материалистического римского права немецким народным правом. <…>

23. Мы требуем законодательной борьбы против сознательного политического обмана и распространения его через печать. Чтобы сделать возможным создание действительно немецкой печати, мы требуем:

а) все редакторы и сотрудники газет, выходящих на немецком языке, должны принадлежать к немецкому народу;

б) не-немецкие газеты нуждаются в особом разрешении со стороны государства; они не должны выходить на немецком языке;

в) всякое финансовое участие в немецких газетах или влияние на них должно быть по закону запрещено лицам не-немецкого происхождения; мы требуем, чтобы нарушения этого запрета карались закрытием газеты и немедленной высылкой из Германии провинившихся лиц не-немецкого происхождения.

Газеты, нарушающие интересы общественного блага, подлежат запрещению. Мы требуем законодательной борьбы против направления в искусстве и литературе, вносящего разложение в жизнь нашего народа, и закрытия издательств, которые нарушают вышеприведенные требования.

24. [Нацистская] Партия как таковая стоит на почве положительного христианства, не связывая себя с тем или иным определенным вероисповеданием. Она ведёт борьбу против еврейско-материалистического духа внутри нас и вне нас и убеждена, что длительное оздоровление нашего народа может последовать только изнутри на основе: общее благо выше личной выгоды [15].

Василий Дмитриевич Поленов. Право господина. 1874

Если же говорить в целом, то рассматриваемая книга — не более чем набор фактов, которые автор книги извратил, внося в них правоконсервативные смыслы и подгоняя под сознание современного обывателя. В книге заметна и путаница в определении ключевого для автора определения «Ханаана». Для слабого подобия научности в книге периодически даются ссылки на неких иностранных авторитетных историков. Но приводимые из них цитаты сделаны так, что полностью противоречат их изначальным смыслам. Отдельные разделы представляют собой пересказ Библии, «легитимированный» искусственными отсылками на авторитетных советских учёных.

Все эти факты позволяют говорить о книге как о совместном труде людей весьма разного уровня знаний по истории Древнего Востока, Античности, европейского и русского Средневековья. В целом же уровень знаний по каждому из разделов едва удовлетворяет программе вузовского специалитета по истории.

Анализ истории текста этой книги ярко свидетельствует, что вначале были созданы отдельные сочинения по разным регионам в разные периоды их истории, которые затем прошли несколько этапов «редактирования». На первом уровне их объединили, а на втором уровне редактирования в каждом разделе было введено противопоставление «Империи» и «Ханаана». Зачастую это было сделано искусственно, на основе модернизации истории и теперь соотносится с риторикой современных псевдоконсерваторов (антиглобализм, критика международных финансовых центров) и неомонархистов (противопоставление монархии и олигархии, крипто-антисемитизм, который на данном этапе представляется как дух «чужого», готового всё подчинить и перепродать ради своей сиюминутной материальной выгоды).

В широком смысле книга несёт в себе возбуждение ненависти к любой социальной группе, к которой можно приклеить ярлык «хананейцев», выписанных в книге. Этот ярлык совпадает с образом евреев в нацистской пропаганде — напр., фильм «Вечный жид» 1940 года. Но вместе с тем «хананейство» лишено конкретной национальной привязки. Любой может быть объявлен «хананеем». В книге показано, как «хананейский дух» мог внедряться в сознание разных народов и разрушать их империи. Тем самым книга формирует «триггеры», стереотипные метки «чужого» и столь же стереотипные реакции на любого, кого объявят «хананейцем». И здесь прослеживаются прямые аналогии с тоталитарной сектой.

Придавая религиозно-мистическую окраску своим тезисам («Ханаан в основе своей — это дух зла»), заявленный под именем «К. Малофеев» коллектив авторов — бригада плохо образованных ремесленников под руководством вообще не историка Малофеева, играет на чувствах религиозно экзальтированных граждан, полностью или отчасти живущих иррациональным мировосприятием. Массовое распространение такого миропонимания опасно, ибо оно не нуждается в рациональных доказательствах. Подверженные иррациональному восприятию, такие люди действуют в автономном режиме и имеют склонность к крайним, аффективным действиям против «чужих», которые, как им кажется, будут иметь признаки «хананейского духа». Мир уже прошёл этот урок в 1933—1945 годах. Думается, его повторение излишне.

Д. В. Суржик, кандидат исторических наук

