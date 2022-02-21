В заявлении МИД Турции прозвучал призыв относительно посещения Украины. В заявлении отмечается, что из соображений безопасности не следует совершать поездки в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Отмечая, что Турция внимательно следит за ситуацией с безопасностью на Украине, в заявлении говорится: «В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости». Ранее США выступили с призывом к своим гражданам. Вслед за США Израиль, Южная Корея, Великобритания, Дания, Эстония и Норвегия призвали своих граждан, находящихся на Украине, покинуть страну. ЕС призвал всех сотрудников миссии, за исключением основного персонала, покинуть Украину. В заявлении МИД Дании гражданам Дании рекомендовано покинуть Украину в течение 48 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после проведенных в четверг переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также дал понять, что может быть принято такое же решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Эти заявления, сделанные многими странами относительно поездок на Украину, вызвали обеспокоенность в турецких социальных сетях.

Директор новостного отдела телеканала TV 5 Мустафа Дениз публикует следующий комментарий:

@mustafaadeniz:«США, направившие в регион 4 военных корабля, в связи с обострением российско-украинского кризиса направляют в Польшу дополнительно 3 тысячи военнослужащих. «США нагнетают кризис в регионе. Если взорвется бомба, это значит, что США выдернули чеку».

Журналист, публицист Ибрахим Карагюль публикует следующие комментарии:

@ibrahimkaragul: «Нагнетается украинский кризис. И в конечном итоге США зайдут в Черное море. После этого будет готовиться почва для развязывания турецко-российской войны… Это цель Запада. Турция и Россия осознают угрозу. Эрдоган и Путин должны это остановить!»

@ibrahimkaragul:«Путин (Россия) для того, чтобы наказать Запад за украинский кризис, направил свой энергетический баланс на восток, в Китай. Он направил ресурсы на азиатские рынки. А это пугает Европу. Причиной визита Макрона и Олафа Шольца в Москву может быть в большей степени этот вопрос, нежели Украина».

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Пользователь с ником Komiteci Ragıp (член комитета Рагип) отвечает на этот комментарий следующим образом:

@Kadimlerden: «Не обязательно знать иностранные слова, дипломатический язык или быть профессором, чтобы понять, что произошло в ходе российско-украинского кризиса! Суть вопроса: с Путиным не шутят! США полагают, что обыграют Путина в шахматном поединке, однако «дестабилизирующий встречный ход» будет сделан из Южной Америки! А как насчет Европы? Россия «запрет» Европу, чтобы она не смогла пошевелиться!»

Телеканал 24 TV опубликовал следующие новости:

@yirmidorttv:«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ МИДА: министерство иностранных дел опубликовало предупреждение относительно Украины для граждан, выезжающих за границу. В заявлении министерства отмечается: «Не посещайте Украину без крайней необходимости».

Газета Evrensel опубликовала следующую новость:

@evrenselgzt:«США обновили предупреждение относительно поездок на Украину. В предупреждении говорится, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения».

Журналист Самет Доган публикует следующий комментарий:

@sametdgn1: «Судя по тому, что англичане также направили предупреждение о поездках на Украину, русские в скором времени туда войдут. США прогнозируют, что Россия войдет на Украину на следующей неделе. Некоторые утверждают, что Путин сообщил своей армии о дне начала операции».

Фаик Буджак публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:

@FaikBucak: «Те, кто следил за развитием событий, знали об этом несколько месяцев назад… Посмотрим, кто победит в битве российских ВВС с беспилотниками «Байрактар» и «Акынджи»?»

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Инженер Шемс Озкок публикует следующий комментарий:

@semsozkok: «Цена барреля нефти взлетела из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Такими темпами он превысит 100 долларов. Энергетический кризис еще больше усугубится. Ждите новых повышений цен. Несколько дней назад я призывал молиться, чтобы они остались на этом уровне. Не вышло! Я снова попрошу помолиться о сегодняшнем росте цен. Молитесь, чтобы все осталось на таком уровне!»

Преподаватель, проф. Осман Озсой публикует следующий комментарий:

@Prof_Ozsoy:«Знакомая ситуация! После Второй мировой войны была разделена Корея. Было создано государство с поддержкой России/Китая на севере и США/Европы на юге. Как вы помните, тогда целью было остановить Россию! Похожая ситуация произошла 70 лет спустя. Украинский Кризис развивается по тому же направлению! Россия хочет выйти вниз, на юг, а НАТО ее окружает!»