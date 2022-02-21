Турция тоже решила эвакуироваться с Украины
В заявлении МИД Турции прозвучал призыв относительно посещения Украины. В заявлении отмечается, что из соображений безопасности не следует совершать поездки в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Отмечая, что Турция внимательно следит за ситуацией с безопасностью на Украине, в заявлении говорится: «В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости». Ранее США выступили с призывом к своим гражданам. Вслед за США Израиль, Южная Корея, Великобритания, Дания, Эстония и Норвегия призвали своих граждан, находящихся на Украине, покинуть страну. ЕС призвал всех сотрудников миссии, за исключением основного персонала, покинуть Украину. В заявлении МИД Дании гражданам Дании рекомендовано покинуть Украину в течение 48 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после проведенных в четверг переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также дал понять, что может быть принято такое же решение.
Эти заявления, сделанные многими странами относительно поездок на Украину, вызвали обеспокоенность в турецких социальных сетях.
Директор новостного отдела телеканала TV 5 Мустафа Дениз публикует следующий комментарий:
@mustafaadeniz:«США, направившие в регион 4 военных корабля, в связи с обострением российско-украинского кризиса направляют в Польшу дополнительно 3 тысячи военнослужащих. «США нагнетают кризис в регионе. Если взорвется бомба, это значит, что США выдернули чеку».
Журналист, публицист Ибрахим Карагюль публикует следующие комментарии:
@ibrahimkaragul: «Нагнетается украинский кризис. И в конечном итоге США зайдут в Черное море. После этого будет готовиться почва для развязывания турецко-российской войны… Это цель Запада. Турция и Россия осознают угрозу. Эрдоган и Путин должны это остановить!»
@ibrahimkaragul:«Путин (Россия) для того, чтобы наказать Запад за украинский кризис, направил свой энергетический баланс на восток, в Китай. Он направил ресурсы на азиатские рынки. А это пугает Европу. Причиной визита Макрона и Олафа Шольца в Москву может быть в большей степени этот вопрос, нежели Украина».
Пользователь с ником Komiteci Ragıp (член комитета Рагип) отвечает на этот комментарий следующим образом:
@Kadimlerden: «Не обязательно знать иностранные слова, дипломатический язык или быть профессором, чтобы понять, что произошло в ходе российско-украинского кризиса! Суть вопроса: с Путиным не шутят! США полагают, что обыграют Путина в шахматном поединке, однако «дестабилизирующий встречный ход» будет сделан из Южной Америки! А как насчет Европы? Россия «запрет» Европу, чтобы она не смогла пошевелиться!»
Телеканал 24 TV опубликовал следующие новости:
@yirmidorttv:«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ МИДА: министерство иностранных дел опубликовало предупреждение относительно Украины для граждан, выезжающих за границу. В заявлении министерства отмечается: «Не посещайте Украину без крайней необходимости».
Газета Evrensel опубликовала следующую новость:
@evrenselgzt:«США обновили предупреждение относительно поездок на Украину. В предупреждении говорится, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения».
Журналист Самет Доган публикует следующий комментарий:
@sametdgn1: «Судя по тому, что англичане также направили предупреждение о поездках на Украину, русские в скором времени туда войдут. США прогнозируют, что Россия войдет на Украину на следующей неделе. Некоторые утверждают, что Путин сообщил своей армии о дне начала операции».
Фаик Буджак публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:
@FaikBucak: «Те, кто следил за развитием событий, знали об этом несколько месяцев назад… Посмотрим, кто победит в битве российских ВВС с беспилотниками «Байрактар» и «Акынджи»?»
Инженер Шемс Озкок публикует следующий комментарий:
@semsozkok: «Цена барреля нефти взлетела из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Такими темпами он превысит 100 долларов. Энергетический кризис еще больше усугубится. Ждите новых повышений цен. Несколько дней назад я призывал молиться, чтобы они остались на этом уровне. Не вышло! Я снова попрошу помолиться о сегодняшнем росте цен. Молитесь, чтобы все осталось на таком уровне!»
Преподаватель, проф. Осман Озсой публикует следующий комментарий:
@Prof_Ozsoy:«Знакомая ситуация! После Второй мировой войны была разделена Корея. Было создано государство с поддержкой России/Китая на севере и США/Европы на юге. Как вы помните, тогда целью было остановить Россию! Похожая ситуация произошла 70 лет спустя. Украинский Кризис развивается по тому же направлению! Россия хочет выйти вниз, на юг, а НАТО ее окружает!»