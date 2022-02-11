Очень редко бывает так, что сразу же понятно, что то или иное событие носит характер поворотного момента в истории. Однако вполне возможно, что совместное заявление президента РоссииВладимира Путина и председателя КНРСи Цзиньпина от 4 февраля в связи с открытием зимних Олимпийских игр в Пекине станет исключением, сигнализируя о новом поворотном моменте в новой холодной войне, пишет бывший председатель Morgan Stanley AsiaСтивен С. Роуч в статье, вышедшей 10 февраля в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Дальновидная геополитическая переориентация стала решающим стратегическим ходом США во время первой Холодной войны. Благодаря сближению бывшего президента США Ричарда Никсона с Китаем, состоявшемуся 50 лет назад, удалось изолировать Советский Союз в тот момент, когда его экономический фундамент начал давать трещины.

Как выразился Генри Киссинджер в своей книге «О Китае», «китайско-американское сближение началось как тактический аспект Холодной войны; он развился до такой степени, что стал центральным элементом эволюции нового глобального порядка». Потребовалось время, чтобы стратегия увенчалась успехом. Но 17 лет спустя Берлинская стена рухнула, и Советский Союз распался.

Lear 21 Ноябрь 1989 г. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот

Китай, который никогда не игнорировал уроки истории, выбирает собственный курс геополитической переориентации в условиях разгорающейся второй холодной войны. Китайско-российский тандем может изменить глобальный баланс сил в тот момент, когда США особенно уязвимы. Уже сейчас проступают черты конечной цели Пекина, что не может не беспокоить.

Важные подсказки можно найти при анализе геополитической переориентации, которая имела место во время первой Холодной войны. Опасаясь советской военной угрозы, Соединенные Штаты заключили с Китаем экономический «брак по расчету». Неважно, что американо-китайское партнерство, благодаря которому изначально удалось обеспечить поставки дешевых товаров нуждающимся американским потребителям, на сегодняшний день разрушено из-за торговой и технологической войн. Дело в том, что, следуя той же стратегии, Китай и Россия пошли на сближение.

Этот новый «брак» удобен как в экономическом, так и в геостратегическом плане. У России есть природный газ, в котором нуждается КНР. В свою очередь, Китай с его избыточными сбережениями, большим иностранным капиталом и инициативой «Один пояс, один путь» может укрепить влияние России в ее «плохо завуалированных территориальных амбициях».

Не менее убедителен и геостратегический аспект. Правильно это или нет, но и Си, и Путин убеждены, что США стремятся сдержать их якобы мирное усиление. Китай указывает не только на пошлины бывшего президента США Дональда Трампа и санкции в отношении его ведущих технологических компаний, но и на амбициозное Транстихоокеанское партнерство, исключающее Китай (и которое с тех пор трансформировалось во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве). Совсем недавно Австралия, Великобритания и США заключили так называемое трехстороннее соглашение о безопасности AUKUS, которое нацелено на Китай.

Путин делает то же самое, сопротивляясь сдерживанию США России. Опасаясь расширения НАТО, он, похоже, более чем готов держать Украину в заложниках и поставить Европу на грань очередного кровопролитного конфликта. Путин, назвавший распад Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой [XX] века», больше всего на свете хотел бы «повернуть историю вспять». Тем не менее угрозы президента США Джо Байдена, возможно, загнали Путина в угол, не оставив ему возможности для деэскалации, позволяющей сохранить лицо. Для «автократов» репутация — это всё.

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

Совместное китайско-российское заявление от 4 февраля не оставляет сомнений в том, что лидеры обеих стран едины во мнении, что Америка представляет собой экзистенциальную угрозу их амбициям. Путину удалось убедить Си выступить против расширения НАТО — вопрос, который находится далеко за пределами компетенции китайского лидера. И Си кооптировал Путина для подписания соглашения, которое соответствует шаблону «Мысли Си Цзиньпина», продвигая их совместное заявление как еще одно из грандиозных заявлений Китая о политике «новой эры».

Не может быть никаких сомнений в том, что Китай и Россия видят в геополитической переориентации стратегический шаг. По иронии судьбы, в отличие от первой Холодной войны, такую переориентацию сегодня проводят против США. И, как и прежде, есть веские основания полагать, что исход игры будет определяться на экономической арене.

Вот где сравнение между двумя холодными войнами вызывает особую тревогу. С 1947 по 1991 год экономика США была сбалансированной и сильной. Напротив, за последнее десятилетие реальный рост ВВП (1,7%) и прирост производительности (1,1%) были вдвое ниже среднего показателя за предыдущий 44-летний период. Недавние сравнения еще хуже для внутренних сбережений, текущего счета и зияющего торгового дефицита Америки.

США одержали победу в первой Холодной войне не только потому, что их экономика была сильной, но и потому, что их противник был слабым. Начиная с 1977 года рост производства на душу населения в Советском Союзе резко замедлился и в последние два года Холодной войны упал со среднегодовыми темпами до 4,3%. Такое положение дел предвещало последующий экономический коллапс страны — преемницы Советского Союза. С 1991 по 1999 год экономика Российской Федерации сократилась на 36%.

Сегодня более слабой экономике США приходится сталкиваться со все более сильным Китаем, а не как прежде — с неустойчивым Советским Союзом. Вряд ли влияние Китая уменьшится из-за России, играющей второстепенную роль в мировой экономике. В 2021 году ВВП Китая в шесть раз превышал ВВП России, и ожидается, что в ближайшие годы этот разрыв еще больше увеличится.

Chris Сборочный цех. Китай

Тем не менее Путин дает Си именно то, чего он хочет: партнера, который может «дестабилизировать западный альянс и отвлечь стратегическое внимание» Америки от ее стратегии сдерживания Китая. С точки зрения китайского лидера, такая ситуация дает Китаю возможность получить статус великой державы, реализуя обещание национального омоложения, изложенное в заветной «Китайской мечте» Си.

В конце 2019 года Киссинджер предупредил, что США и Китай уже находятся в «предгорьях новой холодной войны». С тех пор ситуация еще больше усложнилась из-за появления новой стратегии геополитической переориентации. Гамбит Си — Путина подтверждает вывод о том, что новая холодная война будет сильно отличаться от предыдущей. К сожалению, США, похоже, спят за рублем.