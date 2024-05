Усиливая давление на Кремль, президент США Джо Байден пообещал, что главный трубопровод в Европе будет заброшен, если Россия отправит силы в Украину. Глава Белого дома сделал угрожающее заявление после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, правительство которого пообещало поддержать Запад, если Россия появится на украинских территориях.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

При этом после переговоров с Байденом Шольц ушёл от ответа на вопрос по поводу отключения газопровода. Он заверил, что Германия подготовила всё, чтобы в случае военной агрессии против Украины ввести жёсткие санкции, которые Берлин применит «вместе союзниками, со своими партнёрами, с США».

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Германия зависит от «Северного потока — 2» в плане своей энергетической безопасности. Путин прекрасно понимает, что угрозы Байдена пусты. Байдену вообще не следовало отменять приказ Трампа об остановке «Северного потока — 2». Байден действительно ужасно разбирается в стратегии. Никаких идей», — указывает AdamSmith2.

«Теперь у нас есть президент, которого нельзя подкупить и шантажировать. Поэтому Путин перешел к угрозам грубой силой. Мы должны немедленно найти источники нефти и природного газа для Германии, исключающие участие г-на Путина», — считает Doctor EB.

«О, пожалуйста! ВЫРАСТИ», — отвечает I would rather be an American than a Republican.

«Как может Байден клясться остановить газопровод… когда рядом с ним находится Шольц, размышляющий о будущем газопровода? В конце концов, именно Германия больше всего заинтересована в успехе газопровода», — размышляет leemonade.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Вы знаете, что Китай, строя острова с ракетными военными базами по всему Китайскому морю, надеется напасть на Тайвань? Южно-Азиатский Альянс (ЮАА), Австралия, Новая Зеландия и США видят, что происходит», — указывает Get Real.

«При этом зарегистрированный американский самолет Cessna 425 на западе Крыма совсем не подозрителен. Есть также зарегистрированный американский самолет Beechjet N72JT, который уже несколько дней летает по всей Украине», — отмечает rodbwp.

«Российский природный газ поступает в Европу по трубопроводам, проходящим по территории Украины. Газопровод «Северный поток— 2» станет вторым маршрутом доставки российского природного газа в обход Украины. Если Байден прервет «Северный поток — 2», он поставит Европу в полную зависимость от поставок американского сжиженного природного газа», — напоминает FrauDetmordels.

Nakilat Танкер со сжиженным природным газом

»Байден клянется остановить газопровод «Северный поток — 2» в Европу… мало того, что США бомбили невинный Афганистан — теперь США хотят бомбить газопровод Германии. Что дальше — США будут указывать Германии, какой хлеб есть?» — интересуется bo__b_smith.