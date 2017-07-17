



Филипп де Шампань. Натюрморт с черепом (Vanitas). 2-я половина XVII века

В 2020 году от передизоровки опиоидами в Вашингтоне, США, умерло вдвое больше человек, чем 198 жертв огнестрельных ранений. Шестой год подряд в США из-за наркотиков умерло больше человек, чем из-за оружия. Городская статистика указывает, что тренд начался в 2014 году и уверенно нарастал даже на фоне увеличения числа преступлений с применением оружия. Также увеличивался и возраст погибших в результате опиоидной передозировки. При этом большинство пожилых погибших являются афроамериканцами.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

(сс) Rebecca Roth. NASA Вашингтон. США

«Тот факт, что всего 2,7% рецептов на бупренорфин выписываются в афроамериканском квартале, действительно возмутителен. Как у музыканта, у меня было много знакомых, которые боролись с опиатной зависимостью, и бупренорфин был единственным средством, которое помогло многим из них вернуть свою жизнь. Не все связано с расой, но у нас существует довольно серьезная проблема с тем, как мы лечим разные районы», — отмечает Stephen Bakalew.

«Это меня очень огорчает. Мы просто никогда не перестанем избивать тех, кто находится внизу. Даже мамы хомяков съедают только тех новорожденных, которые не выжили бы. Нам всегда важнее всего личное удовольствие», — возмущается SunnyD23.

«Нас отвлекают от главного вопроса. Преступность и убийства растут во всех городах, контролируемых демократами, потому что демократы строги к полиции и слишком снисходительны к насильственным преступникам и кражам имущества», — отмечает Andrew7561.

«Вcе эти опиоиды поступают через южную границу вместе с беспрецедентным количеством нелегальных иммигрантов, которых администрация Байдена пропускает в страну — 2 миллиона в год, кровь на их руках», — указывает CADCAM.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

«Нелегальные иммигранты не несут ответственности за доставку опиоида через границу», — отвечает shutter down.

«Большая часть опиоидов поставляется из Китая. Нет смысла нападать на нынешнюю администрацию», — комментирует Stephen Bakalew.

«Это как сравнивать яблоки с апельсинами. Трагическая передозировка несравнима с убийством», — указывает DCCityGuy.

«Передозировка — это общенациональная проблема», — пишет shutter down.

«Сравнение смертей от фентанила (добровольно принятого саморазрушительным субъектом, который вредит только себе) со смертями от огнестрельного оружия (в котором субъект наносит существенный вред невольной жертве) — это немного безвкусно. Мы не знаем границ в попытках минимизировать преступления афроамериканцев или даже притвориться, что они вообще существуют», — злится Lillas Pastia.

«Оставьте их в покое и позвольте природе идти своим чередом», — призывает no-hoper.

«Я хотел бы увидеть статистику, показывающую, что пожилые афроамериканцы умирают от передозировки фентанила в Вашингтоне непропорционально часто, потому что это не так в других частях страны, где я знаю статистику. Я вовсе не преуменьшаю серьезность эпидемии передозировки. Это серьезная проблема. Нам просто не нужно все сводить к расе, и в данном случае сосредоточение на расе может нанести вред делу. Белые избиратели отнесутся к этому более серьезно, когда их собственные дети окажутся в опасности», — подчеркивает Terminator 2.

«Я думаю, эти люди испытывают боль. Опиоиды — это обезболивающие. Обычные опиоиды убивали людей, но фентанил-препарат убивает еще больше людей. Что делать этим бедным людям с их болью, если им больше некуда обратиться? Этим людям и обществу в целом было бы лучше, если бы они принимали более слабые опиоиды», — отвечает Nancy62845.

«Нужно посадить в тюрьму Саклеров, американских наркоторговцев», — подчеркивает california andy.

Напомним, что члены семьи Саклер, основавшей фармацевтические компании Purdue Pharma и Mundipharma, близки к заключению соглашения, в рамках которого они увеличат сумму выплат для урегулирования судебного процесса по делу об опиоидном кризисе в США. Ранее федеральный судья США отменил мировое соглашение на сумму порядка $4,5 млрд, юридически защищающее членов семьи Саклер.

Ранее Саклеров обвинили в содействии разжиганию опиоидной эпидемии в США. Новое решение судьи Коллина Макмахона грозит компании банкротством. По мнению Макмахона, суд Нью-Йорка, утвердивший мировое соглашение, не имел полномочий предоставлять Саклерам юридическую защиту от будущих судебных разбирательств, касающихся опиоидов.

Семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.