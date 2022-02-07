Очередным поводом для обсуждения в соцсетях Грузии стало еще одно заявление министра внутренних дел Грузии о возможности участия страны в формате «3+3». Отметим, что на этот счет Давид Залкалиани сделал целый ряд взаимно противоречивых заявлений. То утверждал, что принять участие в этом формате в какой-то форме придется, то в ответ на укоры и осуждения со стороны оппозиции говорил о недопустимости вовлечения в 3+3 из-за присутствия в ней России и отсутствия Запада. На этот раз, вероятно, после настоятельных «советов» со стороны стратегического партнера — Турции, он сказал следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Мы должны обязательно принять участие в формате 3+3 в какой-нибудь форме, хотя сотрудничество с Россией будет сложным».

На заявление небольшим постом в соцсети Facebook откликнулся грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе, который назвал его «единственным политически оправданным мнением министра и правительства, высказанным за последние годы».

«Дело в том, что формат 3+3 — не государственное образование и не формат, имеющий такую цель (например, это не формат типа СНГ и т. д.). Не участвовать во встрече соседних стран — это надо быть политически слабоумным или порабощенной идеологией марионеткой», — пишет эксперт.

По его же мнению, никто в этом формате не помешает Грузии выдвинуть России свои требования.

«Кто помешает в этом формате выдвинуть России то, что обязательно обсудить?! Но с большим гонором говорить не выйдет, потому что Россия сегодня — уже торговый партнер Грузии №2, и самая крупная доля переводов приходится на Россию. Поэтому мы должны проводить здоровую и прагматичную политику, а не следовать идиотским мертвым идея-фиксам», — пояснил автор поста.

Mfa.gov.ir Встреча в формате платформы «3+3»

У него среди пользователей соцсетей нашлись как единомышленники, так и оппоненты.

«Тогда вы должны объяснить, является ли стратегической целью данного формата ослабление позиций Запада на Южном Кавказе… Немало других платформ для беседы. Например, Пашинян может поехать в Турцию в марте. Единственная «проблемная пара» — это Грузия — Россия. С какой точки должны тронуться отношения между этими двумя странами? Вот это главное. Эту точку до вступления в формат нужно определить четко и ясно», — поделился своим мнением пользователь Д. Г.

«О каком вступлении в формат вы говорите? Нигде ничего не говорится о членстве. И что должно тронуться с места с Россией, кроме политики? Ничего. Всё давно уже тронулось, а если бы правительство Грузии действовало независимо и в интересах собственного государства, уже был бы сделан большой шаг. А что касается визита Пашиняна в Турцию, и это благо данного формата. Что дает война? Ничего!» — ответил ему автор поста.

«Обязательно должны выслушать, что происходит. Утрирую, если не можешь справиться с мафией, то должен ее возглавить. Конечно, во главу нас никто не поставит, но можно ведь в этом формате быть глазами и ушами Запада. Многогранно можно представлять свою страну, если действовать с умом», — заметил пользователь П.М.

«Неужели вы думаете, что США — стратегический партнер Грузии, или Германия и Англия пожелают этого? Это глупость, а кто действительно думает так, что нужно ему в политике? Когда дерутся львы, лиса или бежит, или, если бежать некуда, путается под ногами более сильного льва. 30 лет уже прошло, а мы в таком положении. Эти крупные государства безжалостно уничтожают нас разными методами, это нужно понять» — ответил пользователю П.М. пользователь Ш.Г.

US gov't Совместное заявление Госсекретаря США Кондолиза Райс и президента Грузии Михаила Саакашвили. Тбилиси, август 2008

«Ясно и то, что в одиночку мы никем стать не сможем», — возразил ему П.М.

«Пора уже правительству перестать дрожать перед нацсектой и ее партнерами и взяться за дело. А если будут много выступать, мы сами затолкаем всех в одну дырку», — поддержал автора поста Л.Ч.

«Абсолютно правильное решение. Ни Армения и Азербайджан не любят друг друга, ни Армения и Турция, но они же в одном формате», — заметил Г.Ц.

«Видно, кто-то постучал ему (министру) по голове, а то он раньше на других нотах играл…» — предположила Е.К.