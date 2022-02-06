Заявление заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова о том, что подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор, берущий своё начало в Азербайджане, поспособствуют энергетической безопасности Европы и поэтому Киев готов вносить свой вклад в развитие данного проекта, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому вопросу 6 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

«Если ты мне дашь пожарить картошку на твоем масле, то я разрешу сварить тебе мясо в моем супе», — иронизирует Станислав Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина намеревается уговорить власти Азербайджана, чтобы газ из этой республики оказался на хранении в украинских подземных хранилищах. Делается это не из благих намерений, а чтобы воровать чужое топливо, пишут граждане.

«Чтобы можно было газ воровать? А голова-то у киевских казнокрадов ещё работает», — заметил Владимир К.

«Ага, дайте украинцам газ, а то им тырить уже негде», — пишет Olga O.

Некоторые комментаторы подозревают, что Киев хочет заставить в последующем Баку платить за хранение газа на украинской территории.

«Теперь украинцы хотят, чтобы Азербайджан их содержал? Посмотрим, будет ли он инвестировать в этот южный коридор при том условии, что репутация Украины в данной сфере просто уничтожена», — отмечает Tata T.

«Правильно, закачают азербайджанцы свой газ в украинские хранилища, а когда забирать оттуда будут, то обнаружится, что осталось с гулькин нос. Эти умеют потихоньку разворовывать. Был уже у России печальный опыт взаимодействия с Украиной по этому вопросу», — указывает Sherdokol M.

Часть людей полагает, что Украина — крайне рискованная территория для хранения газа, поэтому Азербайджану следует десять раз подумать о том, стоит ли это делать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Я бы на месте азербайджанцев не рисковал. Высока вероятность, что газ украинцы сопрут. Если не весь объём, то процентов 30−40 точно. Пусть Баку спросит у китайцев, как те потеряли бабки, вложенные в «Моторсич», — предлагает Михаил Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина пока не вписывается в планы Баку, так как спрос на газ из Азербайджана и так излишне высок.

«Для Баку это пока вообще неактуально. Основные поставки идут в Италию. Да и к тому же спрос выше предложения. А так, это всё, конечно, свободный рынок. Минск же недавно купил один миллион тонн азербайджанской нефти в обход России. Ничего личного, просто бизнес», — пишет Faraj G.

Нашлись и те, кто убеждены, что подобная газовая схема разыгрывается Киевом только лишь в пику Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Украинцы вообще осознают, что делают? Туркам свободную торговлю предлагают, Азербайджану — газовые хранилища. Вы что, готовы влиться в великий Туран, лишь бы нагадить России. Похоже на стадию наркомании, когда наркоман всё выносит из дома ради дозы», — заметил Евгений Д.

«Как бы то ни было, всё это может закончиться тем, что Россия потеряет Европейский рынок окончательно и уйдет исключительно в Китай. Российскую Федерацию последовательно выдавливают из Европы, и Азербайджан в этой ситуации оказывается счастливцем поневоле», — считает Кирилл А.

Напомним, 5 февраля сайте министерства энергетики Украины была опубликована информация, согласно которой заместитель министра ведомства по европейской интеграции Ярослав Демченков заявил на Восьмом министерском заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку о том, что подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы и поэтому Киев готов вносить свой вклад в развитие данного проекта.