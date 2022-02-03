



Иван Шилов ИА REGNUM США

В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Эмир является первым лидером государства Персидского залива, встретившимся с Байденом в Вашингтоне с начала его президентства. Сейчас повестка коснулась не только проблем Ближнего Востока, но и более глобального вопроса, касающегося обеспечения энергетической безопасности. Накануне встречи Байден назвал Катар «важным союзником вне НАТО», а эмира — «хорошим другом и надежным партнером». Помимо этого, американский лидер пообещал скорое присвоение Катару статуса «основного союзника вне НАТО».

По словам Байдена, «я уведомляю Конгресс о присвоении Катару статуса «основного союзника вне НАТО», чтобы подчеркнуть важность наших взаимоотношений». Время визита Аль Тани в Вашингтон было выбрано не случайно. Оно совпало с периодом жесткого противостояния России с Западом, опасениями США и их союзников относительно того, что Москва в ответ на возможные санкции из-за событий на Украине «может ответить прекращением поставок энергоносителей в страны Западной Европы». В этой связи западные страны пытаются предусмотреть различные варианты действий, хотя Россия неоднократно заявляла, что не планирует нападать на Украину. Это отсылает к ситуации с поиском альтернатив российскому газу для Европы. Несмотря на то что катарские экспортеры нацелены преимущественно на азиатский рынок, администрация Байдена рассматривает их, как видим, приоритетными вариантами замены.

twitter @POTUS (Официальный твиттер Джо Байдена) Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден

Хотя в сообщении Белого дома по поводу встречи на высшем уровне тема Украины не упоминается. В нём говорится только о том, что президент США и эмир Катара подтвердили «взаимную заинтересованность в укреплении безопасности в Персидском заливе и — более широко — в ближневосточном регионе». Отдельно упоминается, что Байден и Аль Тани сошлись в необходимости «обеспечения стабильности глобальных поставок энергоносителей». И всё это сопровождается тем, что Катар, на территории которого расположена самая крупная на Ближнем Востоке американская авиабаза, может стать третьей страной Персидского залива после Бахрейна и Кувейта, обладающей привилегированным статусом по линии НАТО без официального членства в Североатлантическом альянсе. Констатируется, что Байден намерен сделать это «в знак признания многолетнего вклада Катара в осуществляемые под руководством США усилия в сфере ответственности Центрального командования Вооруженных сил США». Кроме того, отмечается, что «углубление двустороннего сотрудничества с Катаром в сфере обороны и безопасности» соответствует интересам Вашингтона.

Что касается остального, то официальные лица Белого дома, на которых ссылается американское издание Wall Street Journal, отказались сообщить, были ли получены со стороны катарцев «принципиальные гарантии, касающиеся энергетической безопасности». По их словам, присвоение эмирату нового статуса никак не связано с интересом Вашингтона к замещению энергоресурсов, и это всего лишь «логическое продолжение в развитии двусторонних отношений: Доха не только оказала поддержку Вашингтону в борьбе с радикальными формированиями на Ближнем Востоке, но и приложила значительные усилия для облегчения процесса эвакуации из Афганистана, который оказался на грани срыва из-за отсутствия координации у членов иностранной коалиции». В тоже время катарское руководство ранее предупреждало, что способность страны нарастить поставки углеводородов в Европу ограничена обязательствами по долгосрочным контрактам, в основном со странами Азии.

Alex Sergeev Порт Дохи. Катар

Россия обеспечивает около трети энергетических потребностей Западной Европы. Катар, где проживают около 2,9 миллиона человек, является вторым по величине экспортером сжиженного природного газа в мире, лишь немного уступая США, и играет важную роль на мировых энергетических рынках. По мнению экспертов, поскольку Катар уже заключил контракты на поставки энергоносителей с азиатскими странами, неясно, хватит ли у него газодобывающих мощностей, чтобы помочь в снабжении Европы. Другое дело, что США стали выделять Катар в числе своих союзников и партнеров на Ближнем Востоке. Не случайно шейх также провел отдельные встречи с главой министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и министром обороны Ллойдом Остином. Сообщается, что стороны обсуждали поставку вооружений в числе прочих вопросов в сфере обороны.

Как видим, не саудиты, традиционные союзники США в регионе, и не ОАЭ, развившие за последнее время просто невероятную внешнеполитическую активность, а именно Катар стал первым государством Персидского залива, главу которого пригласили в Белый дом для обсуждения новых стратегических интересов Америки. При этом газовые вопросы мало связаны с «украинским обострением». Скорее, речь идет о более долгосрочных планах. Не случайно накануне глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани побывал в Тегеране и встретился там с министром иностранных дел Хосейном Абдоллахианом. И это после того, как они встречались две недели назад в Дохе. Это наводит на мысль, что Тегеран через Катар имеет возможность получать конфиденциальные послания от Вашингтона. Но чем завершится такая новая американская игра, не совсем понятно. Ведь, по оценке экспертов, монолитного союза монархий Персидского залива больше не существует.

Цитата из видео. mid.ru Глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

США сейчас стремятся наладить отношения с Ираном, стараясь ускорить снятие санкций с него на фоне напряженности с Россией. Успешный исход по ядерной сделке позволил бы увеличить мировое предложение нефти на 1−2 млн баррелей в сутки, что сбило бы стоимость сырья. Остальные проблемы Ближнего Востока для Вашингтона сейчас являются второстепенными. При этом даже искусственное перенаправление всех поставок катарского СПГ в ЕС всё равно будет уступать по объему поставляемому Газпромом. Хотя в краткосрочной перспективе существует потенциал обеспечения долгосрочных гарантий поставок газа из Катара, поскольку эта страна планирует значительно увеличить производство в течение следующих нескольких лет.