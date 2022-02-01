Январь 2022 года в полной мере реализовал накопленные и обозначенные ещё в 2021 году риски — повышение ставок мировыми ЦБ на фоне растущей инфляции и внезапный всплеск геополитической напряжённости между Россией и США. Негативные факторы, повлиявшие на динамику российского фондового рынка, безапелляционно играли за «медведей», устроивших распродажу российских активов и игнорировавших даже рекордный взлёт цен на нефтяном рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По темпам месячного падения индексы США в этом январе рухнули на самую большую величину за последние 50 лет. Рынок Штатов потерял полугодовой рост на фоне ускоренного ужесточения монетарного курса ФРС, грозящего повышением ставок и сокращением ликвидности на рынках. Азиатские индексы откатились к значениям начала 2021 года, реагируя на объективное замедление экономик КНР, Японии, Кореи.

Российскому рынку досталось ещё и от фактора геополитики — несмотря на семилетние максимумы Brent, санкционные угрозы в адрес финансовой системы страны от западных партнёров затмили всю макроустойчивость России.

Лишь в последнюю неделю января наметился отскок акций и рубля из области экстремальной перепроданности, и то только после падения индекса Мосбиржи на 25% от своего недавнего пика и ослабления рубля ниже 80 за доллар и под 91 за евро.

Восстановлению рынка акций помогло затишье на внешнеполитическом контуре. Однако риски дальнейшей конфронтации стран Запада и России не исчезли, а значит, этот отскок сложно назвать устойчивым.

(сс) Fitiss Здание Московской биржи

В феврале биржевая турбулентность сохранится. Участники рынка будут ждать мартовского повышения ключевой ставки Федрезерва, а спекулянты реагировать на публикации в СМИ и комментарии дипломатов.

Санкционные страхи сохраняются. И тем, кто не успел поймать январское «дно» рынка, вероятно, ещё представится возможность инвестирования со скидкой от текущих цен акций. В 2021 году нами была обозначена область спроса на уровне 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, и она уже протестирована. Очередной заход индекса в направлении этого уровня представит интересную возможность долгосрочного вхождения в российские акции, которые по-прежнему остаются активами с самой высокой в мире дивидендной доходностью. Приоритет — голубые фишки среди акций банков и газодобытчиков.