В Великобритании сняли часть ограничений, введенных из-за распространения «Омикрона». Ношение масок осталось обязательным только в организациях здравоохранения, тем не менее британцы скептически относятся к такому решению правительства. В Лондонском метро масочный режим отменять не собираются, в супермаркетах и театрах рекомендуют надевать маску.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Директор театра Милтон Кейнс Эмма Салливан объясняет это тем, что никто не понимает, нужно ли отказываться от масок именно сейчас. «Опросите 100 человек — получите разные ответы», — отметила директор.

Среди сторонников масочного режима много британцев с хроническими заболеваниями и заболеваниями иммунной системы, которые «по 500 с лишним дней не выходили на улицу» во время пандемии.

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Многие пользователи написали, что они продолжат носить маски, особенно в закрытых помещениях, а правительство в очередной раз поступило неразумно и безответственно, отменив обязательный масочный режим.

«Я точно свою оставлю», — написал @francogreek1.

«Я все ещё надеваю свою, каждый раз, когда нахожусь не в доме со своими родителями и сестрой. У этого правительства не очень хороший список достижений, поэтому я буду сам принимать решения», — рассказал @Vocare88

«Я надеюсь, многие продолжат носить маску в закрытых помещениях», — отметил @civette17.

«Я всегда буду носить маску», — прокомментировала @SusanJaneHughe1.

(сс) Nickolay Romensky Масочный режим в Великобритании

«Безответственность правительства на высоте!» — написала @SabitaShil.

Часть пользователей верят в то, что маски действительно обеспечивают защиту. Некоторые из них заявили, что продолжат носить маски, пока мир не избавится от коронавируса, или пока он не мутирует в практически несмертельный штамм.

«Моя маска, как и маска миллионов других людей, останется. По крайней мере до тех пор, пока весь мир не сможет сказать, что ковида больше нет», — прокомментировал @splodge61.

«Все зависит от того, если ли у вас здравый смысл, принимаете ли вы во внимание окружающих, и хотите ли вы увидеть конец этой пандемии», — считает @Richard23575321.

В комментариях отметили, что те, кто выступает против масок не заботятся ни о себе, ни об окружающих, учитывая то, что «Омикрон» все чаще проходит без симптомов.

«Если вы не надеваете маску, заходя в магазин, вы говорите: «Мне нормально, а на остальных мне плевать!» У меня был COVID-19 дважды (это только те случаи, о которых я знаю). Оба раза прошли без симптомов, как это было у многих. Я ношу маску в магазинах и других замкнутых пространствах, чтобы защитить других людей», — объяснил @holdfast

Комментаторы считают, что отмена правил правительством не означает, что население не может самостоятельно принимать здравые решения, поэтому носить или не носить маску это личный выбор каждого человека.

«Если люди хотят продолжать носить маски — пусть носят. Если люди, которые обычно не хотят носить маску, чувствуют, что кому-то близкому от этого станет лучше — тогда пусть тоже носят. Даже если закон не предписывает определенных действий, нужно действовать разумно. Все действительно просто», — написал @beltfedgob.

«Пришло время людям взять ответственность в свои руки, а не ждать, пока кто-то другой им пальцем покажет. Маски никогда не были частью моего ежедневного одеяния до ковида, и сейчас не станут. Если люди хотят их носить, это их личное дело!» — считает @Ive 3 _sons.

Ряд пользователей считает, что правительство наплевало на науку и слова врачей, которые сталкиваются с ковидом каждый день, поэтому они не откажутся от масок.

«Медики выступают против отказа от масок. Джавид и его компания (Саджид Джавид — министр здравоохранения Великобритании — прим. Д.С.) говорят, что их больше надевать не нужно. Я знаю, какого совета придерживаться из уважения к другим и потребности в собственной безопасности», — написал @Jogi2017.

Gareth Milner Саджид Джавид

Некоторые комментаторы написали, что они будут продолжать носит маски, но они не сильно верят в их эффективность, потому что даже маска используемая при покраске чего-либо выглядит посерьезнее.

«Они должны остаться, если они служат своей цели. К сожалению, маски, используемые для защиты от ковида, также полезны, как шоколадная противопожарная защита», — отметил @Furrymurkin.