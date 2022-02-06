В неустанных заботах о здоровье москвичей столичный градоначальник то высаживал всех на «самоизоляцию», то отменял плановые операции и прием у врачей в поликлиниках. Теперь вот виду «беспрецедентного» роста заболеваемости в Москве вознамерились остановить плановую госпитализацию детей. При этом в мэрии не намерены отказываться от своих градостроительных планов, чем провоцируют новые конфликты с горожанами. То, что скученность приводит к подъемам заболеваемости, в особенности среди детей, никак не сказывается на планах мэрии «освоить» 5 млрд рублей на строительстве очередной исполинской школы. Примечательно, что проект не встретил возражений со стороны социального блока правительства Москвы, возглавляемого ближайшей сподвижницей мэра Анастасией Раковой.

Вавилонская башня. Питер Брейгель Старший. 1563

В наукограде Троицке приступили к строительству гигантского учебного комплекса. В него войдут школа на 2100 учеников, детсад на 350 мест, бассейн, несколько спортивных залов, IT-полигон, библиотека, мастерские, парковка и подъездная дорога. Для реализации проекта придется свести под корень несколько десятков гектаров реликтового леса. 10 января, несмотря на протесты троичан, подрядчики приступили к вырубке первых площадок.

Основными чертами противостояния в Троицке являются проблема эпидемиологической безопасности населения и создание, сохранение и развитие благоприятной для человека окружающей среды. Как мы увидим, в погоне за бюджетными миллиардами чиновники в очередной раз преступили базовые постулаты сбалансированного развития территорий.

Современный облик Москвы и Подмосковья был сформирован благодаря генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года, который по праву считается выдающимся градостроительным документом XX века. В его рамках были проведены работы по обводнению Москвы и созданию вокруг нее лесопаркового защитного пояса. Полностью реализовать задуманное не удалось, сначала этому помешала война, потом восстановление разрушенной страны. Тем не менее запас прочности оказался таков, что те достижения нынешние власти продолжают эксплуатировать, а точнее сказать, уничтожать до сих пор.

Vissarion Троицк, микрорайон «В»

Создатели нового быта, который должен был раскрепостить творческие способности советского человека, засаживали Подмосковье лесами, строили детские лагеря, дома отдыха, турбазы и города-сады вокруг Москвы. Пусть до конца реализовать задуманное не удалось, а потом усилиями промышленного лобби начали строить на месте зеленых насаждений заводы и фабрики. Однако на примере городов-спутников, входящих в лесопарковый защитный пояс Москвы, всё еще можно оценить масштаб замысла.

Наукоград Троицк — наглядный пример той градостроительной политики. Возник он на месте дач и Дома отдыха Союза писателей. В середине прошлого века здесь построили крупные НИИ: Институт земного магнетизма, Институт физики высоких давлений, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, вокруг которых и сформировался город. Как и другие наукограды, Троицк был построен как «город в лесу». Здания институтов и жилые дома находятся буквально в парковой зоне, а вдоль всей западной границы застройки тянется огромный Троицкий лес.

Миграция из вымирающего хинтерланда привела к запредельному росту численности населения московской агломерации. Население Троицка за последние 20 лет выросло вдвое. По очевидным причинам социальная инфраструктура не поспевает за растущими как грибы после дождя человейниками. О том, что в городе не хватает школ, знают все, от местных жителей до высших московских чиновников. Есть консенсус в том, что необходимо строить новые учреждения, и на этом-то этапе власть и общество расходятся. Чиновники и иже с ними считают, что лучше возвести одну школу, но исполинскую, а троичане убеждают их, что строить нужно в тех районах города, где в них есть нужда.

В рамках существующей системы управления городом это противоречие становится непреодолимым. Присущие столичному градоначальнику гигантомания и стремление занимать первые строчки в рейтингах самых лучших давно стали «притчей во языцех». Только было бы наивно всё сводить лишь к гордыне и тщеславию отдельных представителей рода людского. В данном случае награды и рейтинги — всего лишь приятный бонус к заложенным в адресную инвестиционную программу 5 млрд на строительство школы в Троицке.

Любой здравомыслящий человек скажет, мол, пусть себе «осваивают», ведь на строительство школ там, где они действительно нужны людям, также можно потратить эти 5 млрд, но без этих взрывающих социальный мир конфликтов. Что ему ответить? По этому поводу вспомнился монолог из кинофильма: «Зачем это? Ну, для форса бандитского. Вот будто смеются они над нами, издеваются». И указать на очевидное — учебный комплекс возводится с расчетом на новую жилую застройку. Под которую вновь можно будет вырубить остатки Троицкого леса под элитные ЖК, а вокруг нагромоздить человейники эконом-класса.

Пусть коронавирус и не является заболеванием, способным вызвать по-настоящему массовую эпидемию, а предпринимаемые властями меры по борьбе с его распространением несоразмерно неадекватны угрозе. Опыт последних двух лет показал, насколько урбанизированное человечество оказалось беззащитно перед инфекционными атаками, неважно, природными или рукотворными. Еще в начале «пандемии» эпидемиологи напомнили прописную истину, что основной причиной неконтролируемого распространения инфекций становится скученность.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане в масках

В переуплотненном мегаполисе, которым, безусловно, является Москва, лифты в небоскребах на тысячи квартир, переполненные общественный транспорт, поликлиники, МФЦ и прочее становятся не только местами передачи вирусов, а гибельными ловушками. В еще большей степени это касается детей, которые с их неуемной социальной активностью при несформированном иммунитете при каждом сезонном поветрии массово отправляются на больничные.

Неужели чиновники, отвечающие в рамках социального блока правительства за здоровье москвичей в целом и детей в частности, а также за развитие образования, и уж тем более московский мэр — не знают об этом? Конечно, знают, да только ведь в круг бенифициаров обустройства столицы входят не только строительные чиновники и девелоперы. После того, как городскую систему здравоохранения стараниями «оптимизаторов» довели до того, что она не может справится с сезонными ОРВИ, наступил черед отстраивать ее заново, а это ведь новые многомиллиардные «целевые» расходы на первичное звено, цифровизацию, оборудование, повышение квалификации врачей и прочая, и прочая. Вновь можно будет попадать в рейтинги, бравурно отчитываться об успехах, а главное, останутся при деле «оптимизаторы». Вот такой «вечный двигатель» получается.