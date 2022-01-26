Сегодня, 26 января, католики по всему миру будут молиться об Украине. Как сообщает Vatican News, три дня назад к этому призвал папа Римский Франциск, выразив «обеспокоенность растущей напряженностью, которая угрожает перечеркнуть шансы на мир на Украине и безопасность на европейском континенте в целом, учитывая более широкие последствия любого конфликта». Такого рода призывы бывают крайне редко. Поэтому возникает вопрос, а что такого произошло, раз понтифик выступил с подобной инициативой? Ситуация на Украине и в связи с ней не настолько угрожающая. Как отметила на днях газета Le Monde, «и Франция, и Германия продолжают недоумевать по поводу алармизма США и Великобритании в отношении неизбежности нападения на Украину». То есть даже среди западных стран есть разночтения. Поверить в то, что Святой престол в этой ситуации отыгрывает американо-британскую повестку, невозможно. Тогда что?

Собор Святого Петра. Ватикан

Судя по всему, Ватикан в данном случае решил остановить политизацию восприятия западными католиками происходящих событий, которое происходит с подачи прежде всего украинских греко-католиков и католиков латинского обряда и примкнувших к ним польских собратьев. В понедельник, 24 января, уже после призыва папы Франциска с совместным обращением выступили руководители Конференция католического епископата Польши и Украины. «Оккупация Донбасса и Крыма показала, что Россия, нарушая национальный суверенитет и территориальную целостность Украины, пренебрегает обязательными нормами международного права, — заявили они. — Нынешняя ситуация представляет собой большую опасность для стран Центральной и Восточной Европы и всего европейского континента, которая может уничтожить прогресс, достигнутый до сих пор многими поколениями в построении мирного порядка и единства в Европе». Обращение подписали глава Украинского греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий, и.о. президента Конференции католического епископата Украины архиепископ Мечислав Мокшицкий и другие.

Как считает польский журнал Myśl Polska, такая реакция епископов двух стран является «односторонней» и расходится с линией папы Франциска, который «использует совсем другие формулировки, оставаясь при этом, естественно, озабоченным миром в нашей части Европы». В этой ситуации на понтифика и Святой престол пытаются повлиять свои же. Так, архиепископ Филадельфийской греко-католической епархии Борис Гудзяк в интервью американскому католическому порталу Crux повторяет устоявшиеся тезисы киевской пропаганды. По его словам, «сегодня Украина защищает нашу демократию здесь, в США и Европе», а «президент России Владимир Путин и «клептократия, правящая Россией» опасаются, что улучшающийся демократический образ жизни на Украине может распространиться через границу». В свою очередь американский католический портал National Catholic Register, обычно критикующий папу Франциска, заявляет, что «народ Украины снова столкнулся с российским волком у двери, и его зовут Владимир Путин». Очевидно, что такие суждения должны создать резко негативный фон для Святого престола и связать руки ватиканской дипломатии в ее диалоге с Москвой по широкому кругу вопросов, не только украинскому.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и папа Римский Франциск

Однако есть и другие мнения. Председатель Комитета по международной справедливости и миру Конференции католических епископов США епископ Дэвид Маллой призвал католиков и всех людей доброй воли «присоединиться к Святейшему отцу, который в своем обращении к дипломатическому корпусу в январе 2022 года сказал: «Взаимное доверие и готовность к спокойному обсуждению должны вдохновлять все заинтересованные стороны, чтобы по Украине можно было найти приемлемые и прочные решения». В свою очередь профессор Университета Ка'Фоскари в Венеции Альдо Феррари в интервью итальянскому католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa замечает: «Очевидно, что для России присутствие крупнейшего в мире военного альянса (НАТО — С.С.) всех времен у ее границ представляет объективную угрозу ее национальной безопасности». Феррари не ожидает начала войны с Украиной, потому что для этого «нет объективных причин и интересов». Но, добавляет он, «следует помнить, что многие войны вспыхивали по иррациональным причинам — вспомните Первую мировую войну, когда вся Европа была разорвана на части из-за пустяка. Поэтому я считаю, что неразумно вводить войска и усиливать напряженность. Важно вести диалог с Москвой».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск

Судя по всему, аналогичной точки зрения придерживается Ватикан. Переговорный процесс между Москвой с одной стороны и США, НАТО и ЕС с другой он может рассматривать как «тонкую шахматную игру», в которой «Россия не хочет отказываться от своей сферы влияния, а НАТО — от дополнительного пространства для расширения». Пока всё держится в рамках дипломатических процессов, хотя внешне игроки периодически демонстрируют подкачку военных мускулов. И такая позиция Святого престола заметно отличается от вульгарных представлений некоторых западных и украинских католиков, которые пытаются вывести на первый план в качестве главного субъекта мировой политики Украину, хотя она до сих пор остается лишь объектом «большой игры», ведущейся геополитическими гигантами.